Ogromno zemljište na Pagu ponovno na prodaji, cijena pala za više od četiri milijuna eura

Više od 710 tisuća četvornih metara zemljišta na otoku Pagu ide na drugu elektroničku javnu dražbu u sklopu stečajnog postupka nad tvrtkom Eurosped, koja se bavila međunarodnim otpremništvom, prijevozom robe i putnika te trgovinom. Procijenjena vrijednost triju velikih zemljišnih čestica iznosi 8,125 milijuna eura, no na drugoj je dražbi početna cijena prepolovljena na 4.062.500 eura.

Zemljišta se prodaju kao jedinstvena cjelina putem sustava sudske e-Dražbe Financijske agencije. Dražba je službeno počela 9. srpnja 2026., dok će nadmetanje trajati od 16. do 30. rujna. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu u iznosu od čak 812.500 eura.

Tri ogromna zemljišta na otoku

Predmet prodaje čine tri velike zemljišne čestice na području katastarske općine Pag, upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižnog odjela Pag.

Najveća čestica nalazi se na lokaciji Ogradica do Lokunja i ima površinu od 290.640 četvornih metara. Druga čestica, na području Rebarskog, prostire se na 211.443 četvorna metra, dok treća, također u Rebarskom, ima 208.213 četvornih metara.

Njihova ukupna površina iznosi 710.296 četvornih metara, što odgovara površini gotovo stotinu nogometnih igrališta. Prema objavljenim podacima, zemljišta u naravi predstavljaju šumu, pašnjak i oranicu te su slobodna od osoba i stvari.

Prodaja pokrenuta još prošle godine

Postupak prodaje pokrenut je u svibnju 2025. godine na prijedlog stečajnog upravitelja, koji je obrazložio da tri čestice čine funkcionalnu cjelinu i da ih je zato svrsishodno prodavati zajedno.

Trgovački sud u Zagrebu 13. studenoga 2025. donio je rješenje kojim je pokrenuta prodaja nekretnina. Budući da je na njima upisano razlučno pravo, postupak se provodi prema pravilima ovršnog postupka za nekretnine. Sud je tada odredio i upis zabilježbe prodaje u zemljišne knjige, dok su vrijednost nekretnina, način prodaje i ostali uvjeti naknadno precizirani zaključkom od 10. veljače 2026. godine.

Cijena prepolovljena na drugoj dražbi

Ukupna procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je na 8.125.000 eura. Na prvoj dražbi nekretnine se nisu mogle prodati za manje od tri četvrtine procijenjene vrijednosti, odnosno za manje od 6.093.750 eura.

Budući da se sada provodi druga dražba, minimalna zakonska cijena spuštena je na polovinu procijenjene vrijednosti. Početno nadmetanje tako kreće od 4.062.500 eura, što je više od dva milijuna eura manje od minimalne cijene na prvoj dražbi.

Dražbeni korak iznosi 2.500 eura. Ako ni druga prodaja ne uspije, cijena se u sljedećim krugovima može dodatno snižavati, a prema uvjetima postupka na četvrtoj dražbi nekretnine se mogu ponuditi i po simboličnoj početnoj cijeni.

Za sudjelovanje treba 812.500 eura

Razdoblje za predaju ponuda počinje 16. rujna 2026. u 14 sati, a završava 30. rujna u 13.59 sati. Ako valjana ponuda bude predana tijekom posljednjih deset minuta, nadmetanje se može produljiti za dodatnih deset minuta. Time se sprječava da kupac do zemljišta dođe ponudom predanom neposredno prije zatvaranja dražbe, bez mogućnosti reakcije drugih sudionika.

Jamčevina iznosi deset posto procijenjene vrijednosti, odnosno 812.500 eura, a mora biti uplaćena najkasnije do 7. rujna. Prema trenutačno objavljenim podacima, još nema evidentiranih uplatitelja jamčevine. Kupac će ostatak kupovnine morati platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

CERP može zemljište preuzeti prijebojem duga

Poseban položaj u postupku ima Centar za restrukturiranje i prodaju, CERP, koji je naveden kao razlučni vjerovnik. CERP ima pravo prijeboja svoje tražbine, što znači da pod propisanim uvjetima nekretnine može steći tako da svoju tražbinu prema Eurospedu prebije s iznosom kupoprodajne cijene.

Zainteresirani kupci zemljišta i povezanu dokumentaciju mogu razgledati u terminu dogovorenom sa stečajnim upraviteljem. Objavljena trenutačna cijena informativnog je karaktera, a konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.