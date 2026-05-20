Zbog milijunskih kredita aktivirana hipoteka: Poslovni prostor na Trnju ide na e-dražbu

Val sudskih e-dražbi u Hrvatskoj ne jenjava, a među nekretninama koje su završile na prodaji zbog dugova, našao se i poslovni prostor u Zagrebu.

Zbog neotplaćenih kredita i aktivirane hipoteke, na sudskoj e-dražbi uskoro će se prodavati poslovni prostor u poslovno-stambenom kompleksu na Trnju.

Riječ je o prostoru oznake PP-19 površine 122,95 četvornih metara, smještenom na sedmom katu, odnosno u potkrovlju zgrade na adresi Ulica grada Vukovara 237B. Uz prostor se prodaje i pripadajući suvlasnički dio zemljišta te sva povezana prava i pripadnosti. Prodaju je pokrenula Imex banka iz Splita radi naplate duga tvrtke Instrumentaria, za čije je kredite nekretnina ranije bila stavljena pod hipoteku.

Nastanak duga i založno pravo

Prema sudskim podnescima, Imex banka potražuje ukupno 338.288,15 eura, uz pripadajuće redovne i zatezne kamate. Dug proizlazi iz dva dugoročna kredita koja društvo Instrumentaria nije podmirilo nakon dospijeća 1. srpnja 2020. godine. Kao osiguranje naplate na predmetnoj nekretnini ranije je upisano založno pravo, odnosno hipoteka.

Prvotni vlasnik nekretnine i založni dužnik bio je Vinko Barišić, tada predsjednik nadzornog odbora, a kasnije i član uprave društva Instrumentaria. Nakon upisa hipoteke vlasništvo nad nekretninom preneseno je na Luku Barišića, koji je nekretninu stekao već opterećenu založnim pravom. Banka u svojim podnescima tvrdi da se ne radi o potrošačkom odnosu te navodi kako predmetni ugovori ne sadrže nepoštene niti ništetne odredbe.

Također ističe kako su kamatne stope tijekom trajanja kredita više puta smanjivane, s početnih 9,5 posto na konačnih 7,93 posto, te da su predmetne ovršne isprave već bile predmet sudske kontrole u drugim postupcima.

prodaja poslovnog prostora, Ulica grada Vukovara | Foto: google earth, canva

Procjena vrijednosti i uvjeti dražbe

Sud je vrijednost poslovnog prostora procijenio na 580.000 eura. Početna cijena na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi iznosi 464.000 eura, dok je minimalna cijena na eventualnoj drugoj dražbi određena na 348.000 eura.

Za sudjelovanje u dražbi zainteresirani kupci moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 58.000 eura. Elektronička dražba počinje 29. srpnja 2026. godine u 15 sati i traje do 13. kolovoza 2026. godine u 14:59 sati. Ako tijekom posljednjih deset minuta bude zaprimljena nova valjana ponuda, nadmetanje se automatski produljuje za dodatnih deset minuta.

Kupac je obvezan podmiriti kupovninu u roku od tri mjeseca od donošenja rješenja o dosudi te snosi sve poreze i pristojbe povezane s kupnjom nekretnine. Sud navodi i da se dražba može provesti čak i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.

Provedba prodaje i razgledavanje nekretnine

Elektroničku javnu dražbu provodi Financijska agencija (FINA), koja je objavila poziv za uplatu predujma troškova provedbe dražbe u iznosu od 185,80 eura. Ako na prvoj dražbi ne bude valjanih ponuda, FINA će automatski objaviti drugu elektroničku javnu dražbu.

Razgledavanje nekretnine zakazano je za 24. lipnja 2026. godine u 11:30 sati uz prisutnost sudskog ovršitelja. Sud posebno navodi kako nema saznanja je li poslovni prostor slobodan od osoba i stvari. U slučaju ometanja razgledavanja moguće je udaljenje osoba iz prostora uz pomoć policije.