Kakva prilika u kvarnerskoj poslovnoj zoni! Zemljišta uz autocestu prodaju se zbog milijunskih dugova

Na parcelama se trenutačno nalaze vozila koja će, kako stoji u dokumentaciji, biti uklonjena najkasnije mjesec dana nakon uplate kupovnine.

Trgovački sud u Rijeci pokrenuo je prodaju nekretnina tvrtke Klanatrans iz Klane, koja se nalazi u stečajnom postupku. Riječ je o poduzeću registriranom za prijevoz robe u cestovnom prometu, a prodaja će se provesti putem elektroničke javne dražbe koju organizira FINA.

Na prodaju je više zemljišta na području Rupe. Nekretnine se nalaze u poslovnoj zoni Rupa, planske oznake UPU 23 (K11), na prometnom pravcu Rijeka - Trst - Ljubljana.

Sud pokrenuo prodaju nekretnina

Sud je donio rješenje o prodaji zemljišta koje obuhvaća livade i oranice ukupne površine veće od 9.000 četvornih metara. Veći paket nekretnina procijenjen je na 694 tisuće eura, dok je dodatna parcela procijenjena na 40 tisuća eura.

Stečajni upravitelj krajem veljače podnio je prijedlog za prodaju imovine, nakon čega je Trgovački sud u Rijeci formalno pokrenuo postupak prodaje. U zemljišnim knjigama već su upisana razlučna prava u korist Istarske kreditne banke Umag i Republike Hrvatske, što znači da te institucije imaju pravo prvenstva u naplati svojih potraživanja iz vrijednosti prodane imovine. Sud je ujedno naložio upis zabilježbe prodaje nekretnina u zemljišne knjige, čime je i službeno otvoren postupak njihove prodaje u stečaju.

Iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo je da je najveći vjerovnik Klanatransa Istarska kreditna banka Umag, koja na nekretninama ima upisan niz hipoteka i založnih prava temeljem više kreditnih ugovora sklopljenih od 2014. do 2023. godine. Pojedinačni iznosi kredita kreću se od oko 200 tisuća do čak 800 tisuća eura, a ukupna vrijednost upisanih tražbina prelazi nekoliko milijuna eura.

Uz Istarsku kreditnu banku Umag, među vjerovnicima se pojavljuje i Republika Hrvatska, koja također ima pravo prvenstva u naplati potraživanja iz vrijednosti prodane imovine. Upravo zbog upisanih razlučnih prava banka i država prve će se naplatiti nakon prodaje zemljišta. prodaja zemljišta u poslovnoj zoni Rupa | Foto: Canva, Google Earth

Dražba kreće u svibnju

FINA je potom objavila poziv za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Prva elektronička dražba traje od 7. svibnja do 29. srpnja 2026. godine, dok će se ponude zaprimati od 15. srpnja.

Početna cijena za nadmetanje određena je na 520,5 tisuća eura, odnosno na tri četvrtine procijenjene vrijednosti nekretnina. Sud je pritom odredio da bi na četvrtoj dražbi početna cijena mogla pasti i na simbolični jedan euro. Zainteresirani ponuditelji moraju prethodno uplatiti jamčevinu od 69,4 tisuće eura za veći paket zemljišta, odnosno četiri tisuće eura za manju parcelu. prodaja zemljišta u poslovnoj zoni Rupa | Foto: Canva, Google Earth

Zemljišta u poslovnoj zoni Rupe

Nekretnine koje se prodaju nalaze se između državne ceste D8 i autoceste Rijeka - Rupa, u zoni mješovite poslovne namjene. Prema dokumentaciji Fine, zemljišta su slobodna od osoba i zakupa.

Na parcelama se trenutačno nalaze vozila koja će, kako stoji u dokumentaciji, biti uklonjena najkasnije mjesec dana nakon uplate kupovnine. Kupac će, uz kupovnu cijenu, morati snositi i poreze te pristojbe povezane s prodajom.