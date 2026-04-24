Bungalovi i apartmani na 13.000 kvadrata: Za 2 milijuna eura prodaje se kultni jadranski autokamp

Cijeli postupak proizlazi iz duga većeg od 1,3 milijuna eura koji Grad Senj ima prema tvrtki Regulus Immobilis, temeljem pravomoćne sudske presude.
Diljem Hrvatske vode se pravne bitke oko vrijednih zemljišta, turističkih kompleksa i razne imovine, a jedan takav slučaj dolazi s područja Senja. Riječ je o atraktivnoj nekretnini uz more koja bi uskoro mogla dobiti novog vlasnika putem sudske prodaje.
Naime, Općinski sud u Crikvenici pokrenuo je postupak prodaje autokampa Rača, smještenog u predjelu Volarice. Kamp se nalazi oko 11 kilometara od Senja i 1,5 kilometara južno od naselja Sveti Juraj, neposredno uz more i Jadransku magistralu na pravcu Rijeka-Zadar.
Radi se o zemljištu površine 12.484 četvorna metra na kojem su izgrađene tri manje poslovne zgrade i spremište, što ovu lokaciju čini posebno zanimljivom potencijalnim investitorima, osobito u turizmu.
Kamp ima dugu tradiciju poslovanja i već više od 25 godina prima goste. Kapacitet mu je do 220 osoba, a nudi smještaj na parcelama, u bungalovima i apartmanima. Riječ je o obiteljskom kampu koji je kroz godine unaprjeđivao ponudu, pa danas gostima nudi sadržaje poput uređene plaže, dječjeg igrališta i prostora za kućne ljubimce.
Prodaja se odvija putem elektroničke javne dražbe koju provodi Financijska agencija (FINA). Nadmetanje traje od 24. lipnja do 8. srpnja 2026. godine, a početna cijena iznosi 2,08 milijuna eura, ispod koje se nekretnina na prvoj dražbi ne može prodati. Ako ne bude interesa, na drugoj dražbi cijena može pasti na 1,56 milijuna eura.
Zainteresirani kupci moraju prethodno uplatiti jamčevinu od 260.000 eura, čime potvrđuju ozbiljnost svoje ponude. Tijekom nadmetanja cijena se povećava u koracima od 2.500 eura, a kupac koji ponudi najvišu cijenu ima rok od 30 dana za uplatu cjelokupnog iznosa. U slučaju odustajanja, postupak se poništava i ide u novi krug prodaje.
Cijeli postupak proizlazi iz duga većeg od 1,3 milijuna eura koji Grad Senj ima prema tvrtki Regulus Immobilis, temeljem pravomoćne sudske presude. Kako dug nije podmiren, sud je odlučio da se naplata provede prodajom nekretnina u vlasništvu grada.
Grad Senj pokušao je osporiti ovrhu, tvrdeći da je vrijednost nekretnine znatno veća od duga i da bi prodaja bila neproporcionalna, kao i da se nekretnina koristi u javne svrhe. Sud je, međutim, zaključio da se radi o turističkom objektu koji nije nužan za osnovno funkcioniranje grada te da ne postoje dokazi da bi se dug mogao naplatiti na drugi način.
Zbog svega navedenog, sud je odlučio da je ovrha opravdana i da se nekretnina može prodati kako bi se dug naplatio, čime ovaj slučaj ulazi u završnu fazu, pronalazak novog vlasnika na dražbi.
