Nekad hranilo selo, danas zarasta u travu: U Dalmaciji se prodaje najveće hrvatsko ribogojilište

Uz rijeku Rudu nalazilo se veliko ribogojilište pastrve s čak 240 bazena, koje je svojedobno bilo među najuspješnijima u Europi.

Diljem Hrvatske trenutačno se na javnim dražbama prodaju brojne vrijedne nekretnine, od industrijskih i sportskih kompleksa do velikih zemljišta i poljoprivrednih površina. Riječ je o imovini tvrtki i pojedinaca koji zbog dugova završavaju u ovršnim ili stečajnim postupcima, pa se njihova imovina prodaje kako bi se naplatili vjerovnici, odnosno oni kojima duguju novac.

Među aktualnim prodajama nalazi se i predmet Općinskog suda u Splitu, u kojem je određena prodaja nekretnine u vlasništvu tvrtke GTM-Gavan. Ta je tvrtka u ovom slučaju dužnik jer nije podmirila svoje obveze, pa se njezina imovina prodaje kako bi se dug barem djelomično naplatio.

Što se prodaje i po kojoj cijeni

Riječ je o nekretnini smještenoj u mjestu Ruda, na adresi Ruda 271, koja je u zemljišnim knjigama evidentirana kao katastarska čestica 169/1. U naravi se radi o većem kompleksu koji obuhvaća zgradu površine 1.384 četvorna metra, ribogojilište, odnosno prostor za uzgoj ribe, površine gotovo 13 tisuća četvornih metara te dodatno pripadajuće zemljište.

Ukupna procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 873.000 eura. Početna cijena na prvoj javnoj dražbi određena je na 698.400 eura, što predstavlja 80 posto procijenjene vrijednosti, dok se ponude tijekom nadmetanja povećavaju u unaprijed definiranim koracima od 2.500 eura.

Prodaja se provodi putem elektroničke javne dražbe, odnosno putem sustava Financijske agencije (FINA). Nadmetanje počinje 18. lipnja 2026. i traje do 3. srpnja 2026., uz mogućnost automatskog produljenja ako se ponude zaprimaju u posljednjim minutama.

ribogojilište Ruda | Foto: Google Earth, Canva

Uvjeti kupnje i pravni detalji

Za sudjelovanje u dražbi zainteresirani kupci moraju unaprijed uplatiti jamčevinu u iznosu od 87.300 eura, što iznosi 10 posto procijenjene vrijednosti nekretnine. Kupac koji pobijedi na dražbi dužan je u roku od 60 dana podmiriti cjelokupnu kupovninu, u protivnom se prodaja poništava i pokreće novi postupak.

Važno je naglasiti da nekretnina nije potpuno 'čista', odnosno nije slobodna od osoba i stvari. To znači da na njoj mogu postojati određena prava ili čak osobe koje je koriste, što budući kupac mora uzeti u obzir. Određena prava, poput služnosti (primjerice pravo prolaza), ostaju na snazi i nakon prodaje, dok se neka založna prava i zabilježbe brišu nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi. Kupac snosi poreze i sve troškove povezane s kupnjom, a konačnu odluku o kupcu i postignutoj cijeni donosi sud.

Kako je došlo do ovrhe

Ovršni postupak pokrenula je tvrtka Sinjska pastrva, koja u ovom slučaju ima ulogu vjerovnika, odnosno potražuje novac. Dug potječe još iz 2008. godine, kada je tadašnji vlasnik ribogojilišta, obrt Ribnjak Vrnjika, podigao više kredita kod Hypo Alpe-Adria-Bank.

Kako krediti nisu vraćeni, dugovi su s vremenom prenošeni na druge tvrtke zajedno s pravima osiguranja, uključujući hipoteku na predmetnoj nekretnini. Na kraju je potraživanje preuzela Sinjska pastrva, koja sada traži naplatu.

U međuvremenu je vlasništvo nad nekretninom prešlo na tvrtku GTM-Gavan, ali je hipoteka ostala upisana, što znači da dug i dalje 'prati' nekretninu bez obzira na promjenu vlasnika. Ukupan nepodmireni dug danas iznosi oko 2,27 milijuna eura, što je znatno više od procijenjene vrijednosti nekretnine, pa se prodajom pokušava barem djelomično namiriti vjerovnik.

Od uspješnog ribogojilišta do propadanja

Ribnjačarstvo je nekada bilo jedna od ključnih gospodarskih djelatnosti u Rudi. Na izvoru rijeke Rude nalazilo se veliko ribogojilište pastrve s čak 240 bazena, koje je svojedobno bilo među najuspješnijima u Europi i značajan izvoznik. Zahvaljujući njegovu radu, brojni su mještani živjeli od ribogojstva i pratećih djelatnosti.

Nakon privatizacije 1990-ih godina započinje njegovo postupno propadanje, vlasnici su se mijenjali, dugovi su rasli, a na kraju je otvoren i stečaj. Nekadašnje veliko uzgajalište, kapaciteta za zapošljavanje oko 40 ljudi, danas je zapušteno, zaraslo u travu i dijelom pretvoreno u odlagalište otpada.

Unatoč tome, Ruda je i dalje poznata kao izletište koje privlači domaće i strane turiste, osobito ribiče koji dolaze na natjecanja različitih razina. Lokalna obiteljska gospodarstva nude domaće proizvode i tradicionalnu hranu, po čemu je ovo područje također prepoznato.