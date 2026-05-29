Više od 1.000 prijava za samo 130 'jeftinih' kvadrata: Stan u srcu Dalmacije neće 'dobiti' svatko

Novi stanovi u srcu Dalmacije bit će znatno jeftiniji od drugih. No, za priuštive kvadrate lista prvenstva odavno je 'prekrcana', stanova je samo 130.

Zadar bi trebao dobiti nove priuštive kvadrate. Na stranicama Grada pojavila se vijest da kreće projektiranje čak 130 stanova nove višestambene zgrade POS-a. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) pokrenula je javnu nabavu za izradu projekta u vrijednosti od 536.280 eura bez uključenog PDV-a, ali predmet će se još neko vrijeme zadržati u prethodnom savjetovanju.

Najviše jednosobnih stanova

Početkom svibnja ove godine, u Zadru je potpisan Ugovor o darovanju zemljišta za gradnju novih stanova na području Smiljevca, a predugovor o gradnji još u ožujku su potpisali gradonačelnik Šime Erlić i ravnatelj APN-a, Dragan Hristov. Postupak je zasad u prethodnom savjetovanju, objavljenom 27. svibnja 2026. godine.

U projektnom zadatku u analizi strukture stanova s liste prvenstva može se pročitati da će se graditi 31 stan od 44 četvorna metra, što će biti jednosobni stanovi, 22 jednoipolsobna stana od 55 kvadrata, te 33 dvosobna stana na 60 kvadrata. U planu je i 28 stanova površine od 73 kvadrata, što će biti dvoipolsobni stanovi, 12 trosobnih stanova na 77 četvorna metra te, na kraju, četiri troipolsobna stana kvadrature od 94 četvorna metra. Prema projektnom zadatku, zgrada bi se trebala prostirati na 8.938 četvorna metra, a svaki stan imao bi pripadajuće parkirno mjesto.

I loggie u zbroju kvadrata

To da će se uz svaki stan prodavati i jedno parkirno mjesto bit će potrebno prikazati u katalogu stanova i u etažiranju, istaknuto je u dokumentaciji. U projektu stoji i napomena da u neto korisnu površinu stana ulaze prostor lođe, balkona i terasa, sa spremištem izvan stana i s parkirnim mjestom. Dnevni boravak uračunat će u sobnost, dodatno je istaknuto. Za izgradnju potrebne komunalne infrastrukture, odnosno prometnice na navedenom području u travnju 2025. godine izdana je građevinska dozvola, navedeno je.

Kako to biva s priuštivim kvadratima i kod ovog projekta najavljene su cijene niže od tržišnih. Kvadrat će se prodavati za nešto više od 2.000 eura po kvadratu, a već se zna i koliko je zainteresiranih. Prema konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje nalazi se ukupno 1.153 potencijalnih kupaca, piše u objavi Grada Zadra.

Inače, dosada provedenim programom POS-a u Zadru je izgrađeno 536 stanova što Zadar stavlja u sami vrh po izgradnji POS stanova u Hrvatskoj. Dok je projektiranje ugovoreno na razdoblje od 36 mjeseci, gradnja bi mogla krenuti i prije isteka tog roka, po izradi i odobrenju glavnog projekta nužnog za gradnju.