Nedaleko od Zagreba prodaje se veliko imanje: Cijena na prvu 'preniska', evo u čemu je kvaka

Nedaleko od Zagreba i odmah pored Dugog Sela koje ima odličnu vezu s glavnim gradom prodaje se veliko imanje. Cijena je niska, ali ne dobiva se puno.

Iako je u oglasnicima nekretnina na prodaju najviše individualnih stanova i kuća, zaseban svijet odnosi se i na prodaju čitavih imanja. Neka su bolje, neka lošije opremljena, neka novija, a neka starija. Uz to, pojedini oglasi za prodaju imanja nude više objekata, a drugi tek kuću i jedan gospodarski objekt objekt.

Po definiciji, imanje je zemljišni posjed koji zajedno sa stambenim, gospodarskim i pomoćnim objektima čini jednu cjelinu. Znači, tu ne spadaju samo kvadrati 'zemlje' već i sve što s tom zemljom dolazi. Imanja se često povezuje s poljoprivrednim gospodarstvom ili obiteljskim nasljeđem, a još jedno sada je na prodaju za samo 65 tisuća eura. Evo u čemu je 'kvaka'.

Velik posjed, a koliko kvadrata 'stana'?

Mala općina Brckovljani u Zagrebačkoj županiji, rasprostra na nešto manje od 70 četvornih kilometara nalazi se samo 7 kilometara od Dugog Sela. Ujedno je 30 kilometara istočno od Zagreba.

Zašto se onda za samo 65 tisuća eura u središtu općine, 500-tinjak metara od škole, novog vrtića, tržnice, doma zdravlja i trgovine prodaje 'imanje' kako je nekretnina naslovljena u odlasniku? Iako u naslovu stoji da je riječ o imanju, kad se bolje pročita o čemu je riječ, u oglasu je navedeno kako se na posjedu ukupne površine od 3.500 četvornih metara nalaze tek 52 useljiva kvadrata. Cijena je dosta niska | foto: Njuškalo screenshot

Jedan od dva objekta je za rušenje

Iako se prema opisu u oglasu na prostranom zemljištu nalaze dvije hrastove kuće, iza kojih se proteže park šuma, prema informacijama u oglasniku nekretnina raspolaže sa samo dvije sobe, na stambenoj površini od ukupno 52 četvorna metra.

NDok je procijenjeno da bi se stambeni prostor prije useljenja trebao renovirati, ovo se odnosi samo na jedan od dva objekta. Drugi je, naime, za rušenje.

Ako ste pak spremni za izazove i kreativni, volite prirodu, a budžet vam je ograničen, možda je ovo izvrdna prilika za vas. Najzad, u oglasu je navedeno da je objekt priključen na struju, dok su gradska voda, plin i kanalizacija na ulazu u parcelu te se na njih budući vlasnik može priključiti.

- Dojam kada dođete na imanje je kao da se nalazite u parku prirode a ne u centru Brckovljana. Lijevo i desno od parcele nema susjeda, zaključuje autor oglasa kao da ovim posljednjim želi pridobiti one koji su se 'lomili' je li ova prilika za njih ili nije.