Novi zahvati na poznatoj zelenoj bolnici: Element koji će olakšati funkcioniranje novog odjela

Nakon kompletnog uređenja Odjela za onkologiju i radiologiju u KB Dubrava u Zagrebu, dodatni detalj omogućit će komunikaciju s Poliklinikom.

Na jednoj od najvažnijih zagrebačkih zdravstnenih ustanova, Kliničku bolnicu Dubrava, prepoznatljive zelene boje, preuređen je objekt H-99. U njemu djeluje Odjel za onkologiju i radioterapiju.

U međuvremenu preuređenje i dogradnja od 150 milijuna eura koji su bolnici izgrađenoj u osamdesetima prijeko potrebni, ostaje na čekanju. Nakon završetka manjih zahvata onkologija i radiologija novim vanjskim dizalom povezat će se s prostorom Poliklinike, otkriva natječaj u javnoj nabavi.

Prostor postao dnevna bolnica

Nakon završetka radova na preuređenju objekta H-99 u sklopu KB Dubrava, pokreće se ključni zahvat koji će optimizirati funkcioniranje novog Odjela za onkologiju i radioterapiju. U javnoj nabavi traži se ugradnja vanjskog dizala za povezivanje tog Odjela s prostorom Poliklinike. Novo dizalo trebalo bi se ugraditi za oko 165 tisuća eura.

Podsjetimo da je uređenje odjela provedeno za 656 tisuća eura, točnije za oko 150 eura više nego je bilo predviđeno početnim ugovorom iz kolovoza 2025. godine. Radovi su obuhvatili prenamjenu prostora u dnevnu bolnicu s 15 multifunkcionalnih fotelja i jednim krevetom, uređenje ordinacija, čekaona, sanitarija, prostora za osoblje, ali i građevinske zahvate poput novih pregradnih zidova, vrata, spuštenih stropova i podova.

Posao je dobila i izvela tvrtka Vendo Pet, a u uređenom prostoru objedinjene su aktivnosti onkologije i radioterapije, uz suvremenu opremu. Sada još taj prostor treba povezati s ostatkom bolnice.

Arhitektonski projekt za uređenje H-99 | foto: EOJN, snimka zaslona

Povezivanje tek dviju etaža

Kako je opisano u projektnoj dokumentaciji kompleks bolnice sastoji se od ukupno devet zgrada u kojima su smještene različite funkcionalne cjeline. Predmetno dizalo prema opisu bi se ugradio između zgrada G i H, sa istočne strane. Povezat će etažu suterena i prizemlja.

Dizalo će se ugraditi u vanjskom natkrivenom prostoru, uz vanjski ulazni plato. Zbog dimenzija dizala i postojećih gabarita zgrade, jedino ga je moguće ugraditi na mjestu postojećeg evakuacijskog stubišta, opisano je u dokumentaciji.

U planu mega projekt

Stoga će se ukloniti postojeće stubište, a na njegovom mjestu ugradit će se novo dizalo i novo evakuacijsko stubište oko njega - L tlocrtnog oblika. Za potrebe ugradnje dizala, proširit će se postojeći vanjski plato, kako bi se ispred dizala dobio potreban prostor. U dizalo će se ući iz vanjskog prostora u suterenu, a na etaži prizemlja izać će se na vanjski plato.

- Novo dizalo služi osnovnoj namjeni prostora koja je zdravstvene namjene, dizalo je bolničko, dimenzija za prijevoz bolničkog kreveta sa pratnjom, stoji u dokumentaciji.

Podsjećamo da u međuvremenu bolnica čeka na provedbu projekta od preko 150 milijuna eura. Tim zahvatom bolnicu bi se kompletno obnovilo i dogradilo, čime bi se obnovio već godinama dotrajali sustav. Sredstva u proračunu bila su osigurana za 2024., 2025. i 2026. godini, no sredstva nisu potrošena.