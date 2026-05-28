Obnova važne ceste na sjeveru: Ključna je prometnica, povezuje više naših naselja s magistralom

Postavljen novi asfalt na važnu lokalnu cestu. Dio Zagrebačke županije vozit će brže i sigurnije, a bit će im i olakšan pristup do važne magistrale.

Lokalna cesta LC31130 ključna je prometnica za Općinu Krašić u Zagrebačkoj županiji. Jako je važna jer povezuje lokalna naselja, osigurava kvalitetniju prometnu povezanost u ruralnom kraju i podiže kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Ujedno je poveznica s državnim pracem DC546, a na jednom dijelu upravo je dobila novo ruho. Po novome, vožnja na njoj bit će ugodnija i sigurnija.

Bolja veza između naselja

U nekoliko navrata pisali smo kako su, iako često pri dnu u planovima za financiranje, ceste u nadležnosti županijskih uprava zapravo neizmjerno važne. Neke više, a neke manje opterećene, ipak je riječ o skoro 20 tisuća kilometara lokalnih i županijskih trasa koje diljem Hrvatske koristi lokalno stanovništvo za svakodnevne vožnje do liječnika, trgovine, škole ili posla.

Jedan takav pravac u Zagrebačkoj županiji je cesta LC 31130, duge preko 10 kilometara koja prolazi brdovitim područjem Žumberka. Povezuje Pećno, Rude Pribićke te Kostel Pribićki, gdje se i spaja na državnu cestu D546. Ta državna cesta ukupne duljine od oko 60 kilometara vodi od Bregane do Vrha Draganičkog u Karlovačkoj županiji.

No, zadržimo se na spomenutom lokalnom pravcu koji je netom dobio novi asfalt. Trasa će ubuduće biti sigurnija te će kvalitetnije povezivati naselja nadomak Zagreba.

'Ključna veza za svakodnevni život'

Iz Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije (ŽUC) izvijestili su da je prometnica na području Općine Krašić dobila novo ruho. Na društvenim mrežama napisali su da je završeno uređenje i asfaltiranje lokalne ceste LC31130 između Pećnog, Ruda Pribićkih i Kostela Pribićkog. Ista prometnica ujedno je i veza s državnom cestom DC546.

- Riječ je o prometnici koja povezuje nekoliko ruralnih naselja te predstavlja klučnu vezu za svakodnevni život stanovnika, prijevoz ljudi, poljoprivredne aktivnosti i pristup osnovnim uslugama, navode iz ŽUC-a Zagrebačke.

Istaknuli su da je uređeno i asfaltirano oko 2,5 kilometara ove ceste, prvenstveno radi povećanja sigurnosti sudionika u prometu, ali i kako bi se bolje povezali stanovnici s Krašićem i s okolnim mjestima. Podsjetimo, krajem ožujka 2025. godine s tvrtkom Pedom Asfalti sklopljen je okvirni sporazum o obnovi kolnika županijskih cesta na području županije, vrijedan 8,9 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. Ugovor je sklopljen na razdoblje od dvije godine.