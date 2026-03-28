Crne točke zagorskih cesta napokon na redu: Sanira se 15 opasnih mjesta

Uskoro počinje sanacija kojom se želi spriječiti izlijetanje vozila na zavojima, visokim pokosima i uz vodotoke.

Ceste u Hrvatskoj općenito se smatraju kvalitetnima, no to ne znači da na pojedinim dionicama nisu oštećene ili opasne. Primjerice, u Zagorju je dobro poznata 'Stara Zagorska' po čestim prometnim nesrećama, a postoji i velik broj manjih prometnica koje predstavljaju problem. Ipak, za to uskoro stiže svojevrsno rješenje.

Naime, uskoro će se za 120.000 eura provesti sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije, a posao je dodijeljen kompaniji KOP Brežice.

Sanacija 15 opasnih lokacija

Zahvat koji je predmet ovog projekta odnosi se na sanaciju 15 potencijalno opasnih lokacija na županijskim i lokalnim cestama, s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, posebno motociklista. Radovi obuhvaćaju postavljanje čeličnih zaštitnih odbojnih ograda na mjestima opasnih zavoja, visokih pokosa (viših od tri metra) i uz vodotoke, u ukupnoj duljini od 1302 metra.

Na privozima će se postaviti kontrastne ploče s integriranim prometnim znakovima, dok će se na kritičnim dionicama ugraditi čelične zaštitne odbojne ograde JO klase zaštite N2, radne širine W5, s dodatnim donjim plaštem za motocikliste i mopediste.

Ponudu je potrebno izraditi u skladu s ponudbenom dokumentacijom i njezinim sastavnim dijelovima, koji uključuju tehničke napomene, prometni elaborat i troškovnik. Rok za dovršetak radova iznosi dva mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

Tijekom izvođenja radova potrebno je izraditi elaborat privremene regulacije prometa, ishoditi suglasnost nadležne uprave za ceste te, prema potrebi, organizirati obilazne pravce. Radovi mogu započeti tek nakon dobivanja suglasnosti Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. Gospodarski subjekti mogu obići lokacije na vlastitu odgovornost kako bi prikupili sve potrebne informacije za izradu ponude. Sanacija opasnih mjesta, ceste u Hrvatskoj Zagorju | Foto: ZUC, Elaborat

Pokosi te oštri i nepregledni zavoji

Na analiziranim dionicama opasna mjesta najčešće su vezana uz oštre i nepregledne zavoje, gdje vozači imaju ograničenu vidljivost i manje vremena za reakciju. Velik broj lokacija nalazi se uz visoke pokose, često više od tri metra, što povećava rizik od izlijetanja vozila s kolnika.

Pojedine dionice prolaze i uz vodotoke ili strme padine, dodatno povećavajući opasnost u slučaju gubitka kontrole nad vozilom. Zajedničko obilježje svih lokacija je zahtjevna konfiguracija terena i nepovoljna geometrija ceste. Rizik nije toliko povezan s prometnim opterećenjem koliko s karakteristikama same trase. Upravo zbog toga riječ je o kritičnim točkama koje zahtijevaju dodatne sigurnosne mjere. Sanacija opasnih mjesta, ceste u Hrvatskoj Zagorju | Foto: ZUC, Elaborat

Fokus na rizične dionice i povećanje sigurnosti

Većinu lokacija karakteriziraju visoki pokosi uz prometnice, osobito na zavojitim dionicama, što predstavlja povećan rizik od izlijetanja vozila s kolnika. Opasnost dodatno povećava konfiguracija terena s nizom uzastopnih zavoja, osobito u uvjetima smanjene vidljivosti ili neprilagođene brzine.

Kako bi se rizik smanjio, predviđena je ugradnja zaštitnih ograda na najkritičnijim dijelovima cesta, uz dodatnu signalizaciju koja upozorava vozače na opasnost i potrebu povećanog opreza. Naglasak sanacije nije na proširenju prometnica, već na povećanju razine zaštite i vidljivosti.