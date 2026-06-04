Zagrebačka bolnica 'širi' se van grada: Dobit će novu zgradu za oko 80.000 pacijenata, na 50.000 kvadrata

Nova dnevna bolnica blizu Zagreba 'pokrit' će do 80.000 pacijenata, a gradit će se na važnoj aveniji u susjednoj županiji. Bit će dijelom KB Dubrava.

Kako se pojedina područja šire, nove bolnice ne smiju izostati. Planovi za nove zdravstvene ustanove stoga postoje za više gradova u Hrvatskoj, a jedna dnevna bolnica trebala bi se graditi blizu Zagreba u susjednoj, Zagrebačkoj županiji. Smatra se da bi bolnički prostori u Velikoj Gorici mogli primiti do 80 tisuća pacijenata.

Sastavnice zagrebačke KB Dubrava

Nakon najava iz Velike Gorice u veljači 2026., u javnoj nabavi Ministarstvo zdravstva pokrenulo je natječaj za izradu predinvesticijskih studija za izradu predinvesticijskih studija za ovaj projekt. Procjenjuje se da bi se studije mogle izraditi za 26 tisuća eura i za 60 dana.

Treba izraditi Profil projekta i Studiju predizvedivosti za izgradnju bolnice, sastavnice Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Ti dokumenti pružili bi analizu i procjenu svih opcija investicijskog projekta uzimajući u obzir prostorne, ekonomske, tehničke, socijalne, regulatorne i druge odlučujuće čimbenike temeljem zahtijevanih potreba ili izlaznih specifikacija nositelja projekta, stoji u opisu.

- Cilj izrade Studije predizvedivosti za projekte srednje veličine jest procijeniti opravdanost i izvedivost projekta na razini dovoljnoj za donošenje konačne odluke o njegovu financiranju i provedbi - bez potrebe za izradu dodatne Studije izvedivosti, piše u opisu predmeta nabave. Položaj uz važnu aveniju u Velikoj Gorici | foto: GoogleKarte/Canva

Zemljište od 50.000 kvadrata

Studija će analizirati ključne tehničke, financijske, ekonomske, pravne i organizacijske aspekte projekta, te utvrditi njegovu održivost i usklađenost s razvojnim ciljevima. Nakon provedene analize, Studija predizvedivosti omogućuje donošenje odluke o neposrednom pokretanju projekta, njegovoj odgodi ili odustajanju, uz procjenu rizika i očekivanih učinaka.

Poznato je i odabrano zemljište, katastarska čestica 5077/3 smještena na prostoru katastarske općine Velika Gorica. Podsjetimo, na 50 tisuća četvorna metra uz Aveniju pape Ivana Pavla II. ovaj projekt dio je strateških planova Vlade za jačanje zdravstvene skrbi u Zagrebačkoj županiji.

Buduća ustanova pružala bi specijalističko-konzilijarne usluge, dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, kako smo već naveli - u sastavu KB Dubrava.