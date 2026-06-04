Zagrebačka bolnica 'širi' se van grada: Dobit će novu zgradu za oko 80.000 pacijenata, na 50.000 kvadrata

Galerija: Novi dom hrvatskog nogometa raste iz dana u dan, otvorenje zakazano za dogodine
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16:35 20 d 15.05.2026
04. lipanj 2026.
Nova dnevna bolnica blizu Zagreba 'pokrit' će do 80.000 pacijenata, a gradit će se na važnoj aveniji u susjednoj županiji. Bit će dijelom KB Dubrava.
Kako se pojedina područja šire, nove bolnice ne smiju izostati. Planovi za nove zdravstvene ustanove stoga postoje za više gradova u Hrvatskoj, a jedna dnevna bolnica trebala bi se graditi blizu Zagreba u susjednoj, Zagrebačkoj županiji. Smatra se da bi bolnički prostori u Velikoj Gorici mogli primiti do 80 tisuća pacijenata.
Galerija: Novi dom hrvatskog nogometa raste iz dana u dan, otvorenje zakazano za dogodine
Koncept obloge s vizualnim prodorima osmišljen je s prepoznatljivim simbolima u obliku grba i crvenih i bijelih kvadratića.
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17:18 35 d 30.04.2026
Nakon najava iz Velike Gorice u veljači 2026., u javnoj nabavi Ministarstvo zdravstva pokrenulo je natječaj za izradu predinvesticijskih studija za izradu predinvesticijskih studija za ovaj projekt. Procjenjuje se da bi se studije mogle izraditi za 26 tisuća eura i za 60 dana.
Treba izraditi Profil projekta i Studiju predizvedivosti za izgradnju bolnice, sastavnice Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Ti dokumenti pružili bi analizu i procjenu svih opcija investicijskog projekta uzimajući u obzir prostorne, ekonomske, tehničke, socijalne, regulatorne i druge odlučujuće čimbenike temeljem zahtijevanih potreba ili izlaznih specifikacija nositelja projekta, stoji u opisu.
- Cilj izrade Studije predizvedivosti za projekte srednje veličine jest procijeniti opravdanost i izvedivost projekta na razini dovoljnoj za donošenje konačne odluke o njegovu financiranju i provedbi - bez potrebe za izradu dodatne Studije izvedivosti, piše u opisu predmeta nabave.
Studija će analizirati ključne tehničke, financijske, ekonomske, pravne i organizacijske aspekte projekta, te utvrditi njegovu održivost i usklađenost s razvojnim ciljevima. Nakon provedene analize, Studija predizvedivosti omogućuje donošenje odluke o neposrednom pokretanju projekta, njegovoj odgodi ili odustajanju, uz procjenu rizika i očekivanih učinaka.
Poznato je i odabrano zemljište, katastarska čestica 5077/3 smještena na prostoru katastarske općine Velika Gorica. Podsjetimo, na 50 tisuća četvorna metra uz Aveniju pape Ivana Pavla II. ovaj projekt dio je strateških planova Vlade za jačanje zdravstvene skrbi u Zagrebačkoj županiji.
Buduća ustanova pružala bi specijalističko-konzilijarne usluge, dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, kako smo već naveli - u sastavu KB Dubrava.
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