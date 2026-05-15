Galerija: Novi dom hrvatskog nogometa raste iz dana u dan, otvorenje zakazano za dogodine

Koncept obloge s vizualnim prodorima osmišljen je s prepoznatljivim simbolima u obliku grba i crvenih i bijelih kvadratića.

Više od godinu dana na velikoj ledini u Velikoj Gorici traje izgradnja jednog od najvećih i najvažnijih sportskih projekata u Hrvatskoj - budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza. Ondje već sada niču obrisi modernog nogometnog centra u kojem bi se u budućnosti trebali razvijati novi Modrići, Rakitići i generacije hrvatskih reprezentativaca. Radovi vrijedni 15 milijuna eura, koje izvodi Kamgrad, napreduju ubrzanom dinamikom, a pogled na gradilište postaje sve impresivniji iz mjeseca u mjesec.

Krovna konstrukcija stadiona gotovo je dovršena, jasno se vide obrisi upravne zgrade i tribina, a najnovijim fotografijama napretka pohvalio se i Hrvatski nogometni savez na svojim službenim kanalima. Kako je ranije najavio predsjednik HNS-a Marijan Kustić, završetak cijelog projekta očekuje se do ljeta 2027. godine.

Koji su radovi već dovršeni?

Radovi na budućem kampu odvijaju se prema planiranoj dinamici i zadanim rokovima. Na stadionu su dovršeni gotovo svi armiranobetonski radovi, dok je trenutno u tijeku izvedba armiranobetonske konstrukcije sjedećeg dijela tribina. Izvedena je i većina armiranobetonskih stupova koji će nositi veliku čeličnu krovnu konstrukciju za natkrivanje tribina.

Završeni su i trakasti temelji prilaznog pješačkog mosta kojim će se pristupati stadionu, dok se na nadzemnim dijelovima mosta radovi još izvode. Upravo taj dio dodatno će povezati stadion s ostatkom kompleksa i omogućiti jednostavnije kretanje posjetitelja unutar kampa.

Na upravnoj zgradi, koja će postati novo sjedište Hrvatskog nogometnog saveza, dovršeni su svi armiranobetonski konstrukcijski radovi. Trenutačno se izvode unutarnje elektrotehničke instalacije, vodovod i odvodnja, sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije, kao i izvedba pregradnih zidova. Paralelno se radi i aluminijska ostakljena fasada na sjevernoj strani objekta, zbog čega zgrada već sada poprima konačan izgled. kamp HNS-a | Foto: HNS, Kamgrad

Veliki infrastrukturni zahvati oko terena

Osim samih građevina, velik dio projekta odnosi se na infrastrukturu i uređenje prostora oko budućeg stadiona i nogometnih terena. Završeni su ključni podzemni instalacijski radovi, uključujući sustave odvodnje i drenaže, kabelsku kanalizaciju, energetske kanale te magistralne vodove grijanja objekta i glavnog terena.

Definirane su i prometne te parkirališne površine sa zapadne strane stadiona, dok su u tijeku radovi na vanjskoj rasvjeti, fekalnoj odvodnji i magistralnim cjevovodima oko nogometnih terena. Izvedeni su i građevinski radovi na novoj trafostanici koja će napajati cijeli kompleks.

Riječ je o infrastrukturno vrlo zahtjevnom projektu jer kamp ne podrazumijeva samo stadion i nogometne terene, nego praktički izgradnju potpuno novog sportskog centra sa svom potrebnom energetskom, prometnom i komunalnom infrastrukturom.

Kako će izgledati novi kamp HNS-a?

Projekt kampa uključuje izgradnju upravne zgrade, stadiona kapaciteta 1.500 sjedećih mjesta, tri nogometna terena te skladišnih prostora. U drugoj fazi planirana je izgradnja četvrtog nogometnog terena, medicinskog centra i sportske dvorane.

Stručnjaci koji su ocjenjivali projekt naveli su kako odabrano idejno rješenje vrlo kvalitetno pozicionira građevine unutar parcele te omogućuje optimalan raspored nogometnih terena i povezivanje upravne zgrade sa stadionom. Posebna pažnja posvećena je i vizualnom identitetu kompleksa pa su fasadne obloge osmišljene kroz motive hrvatskog grba i prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića.

Kako je tekao cijeli proces?

Prvi koraci prema realizaciji ovog projekta napravljeni su još 2023. godine, kada su Hrvatski nogometni savez i Vlada Republike Hrvatske potpisali Sporazum o darovanju zemljišta. Nakon toga odabrano je idejno rješenje, a za izradu glavnog projekta angažirana je tvrtka Gradit.

Tijekom 2024. godine ishođena je lokacijska, a potom i građevinska dozvola. Sredinom studenoga raspisan je natječaj za izvođača radova koji je trajao do 15. siječnja 2025. godine. Nakon stručne evaluacije ponuda i dodatnih pregovora s ponuditeljima, Povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda predložilo je Izvršnom odboru HNS-a ponudu tvrtke Kamgrad kao najpovoljniju. Manje od dva mjeseca kasnije gradilište je i službeno otvoreno.