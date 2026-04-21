Galerija: Kamp HNS-a raste kao iz vode, tribine i krov već se jasno vide, a sljedeće ljeto bit će u pogonu

Kamp Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici jedno je od najvećih gradilišta u Hrvatskoj. Na velikoj ledini posljednjih gotovo godinu dana niče mjesto na kojem će se kaliti, ali i stvarati novi Modrići i Rakitići.

Radovi vrijedni 15 milijuna eura, koje izvodi Kamgrad, napreduju ubrzanom dinamikom. Obrisi kampa i stadiona već su više nego jasni, a najnovijim fotografijama pohvalio se i HNS na svojim službenim mrežama. Pogled na gradilište je impresivan, krovna konstrukcija gotovo je dovršena. A kako je ranije najavio predsjednik HNS-a Marijan Kustić, sve bi trebalo biti završeno do ljeta 2027. godine.

Koji su radovi dovršeni?

Podsjetimo, na budućem stadionu dovršeni su gotovo svi armiranobetonski radovi, dok je u tijeku izvedba armiranobetonske konstrukcije sjedećeg dijela tribina. Izvedena je i većina armiranobetonskih stupova koji će nositi čeličnu krovnu konstrukciju za natkrivanje tribina. Završeni su i trakasti temelji prilaznog pješačkog mosta za pristup stadionu, dok se radovi na njegovim nadzemnim elementima trenutačno izvode.

Na upravnoj zgradi, budućem sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza, dovršeni su svi armiranobetonski radovi konstrukcije. Trenutačno se izvode unutarnje elektrotehničke instalacije te radovi na vodovodu i odvodnji, sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije, kao i pregradni zidovi. Ujedno su u tijeku i radovi na aluminijskoj ostakljenoj fasadi na sjevernoj strani objekta.

Što se tiče prometnih površina i prateće infrastrukture, završeni su ključni podzemni instalacijski radovi, uključujući sustave odvodnje i drenaže, kabelsku kanalizaciju, energetske kanale te magistralne vodove grijanja objekta i glavnog terena. Definirane su prometne i parkirališne površine sa zapadne strane stadiona, a u tijeku su radovi na izvođenju vanjske rasvjete, fekalne odvodnje i magistralnih cjevovoda oko nogometnih terena. Izvedeni su i građevinski radovi na novoj trafostanici.

kamp HNS-a | Foto: HNS, Facebook

Kako će izgledati?

Projekt kampa, kako smo već pisali, podrazumijeva izgradnju upravne zgrade, ali i stadiona kapaciteta 1.500 sjedećih mjesta, ukupno tri nogometna terena i skladišnih prostora. U drugoj fazi planirana je izgradnja četvrtog nogometnog terena, medicinskog centra te sportske dvorane.

Stručnjaci su procijenili kako odabrano idejno rješenje na kvalitetan način pozicionira građevine na čestici, ističe raznolikost pojedinih građevina, ostvaruje optimalan položaj nogometnih terena te omogućuje povezivanje upravne zgrade i stadiona. Pritom je koncept obloge s vizualnim prodorima osmišljen kroz prepoznatljive simbole u obliku grba i crveno-bijelih kvadratića.

Kako je tekao proces?

Prvi koraci prema realizaciji ovog velikog projekta napravljeni su 2023. godine, kada su HNS i Vlada Republike Hrvatske potpisali Sporazum o darovanju zemljišta. Nakon toga odabrano je idejno rješenje, a za izradu glavnog projekta angažirana je tvrtka Gradit.

Tijekom 2024. godine ishođena je lokacijska dozvola, a potom i građevinska dozvola. Sredinom studenoga raspisan je natječaj za izvođača radova, koji je trajao do 15. siječnja 2025. godine. Nakon detaljne stručne evaluacije pristiglih ponuda i dodatnih pregovora s užim krugom ponuditelja, Povjerenstvo za pregled, ocjenu i prijedlog ponuda predložilo je Izvršnom odboru HNS-a ponudu tvrtke Kamgrad kao najpovoljniju. Manje od dva mjeseca kasnije, gradilište je službeno otvoreno.