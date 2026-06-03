U slavonskoj ravnici gradi se nevjerojatna koncertna dvorana! Iz projekta stoje danski arhitekti

Gradilište je aktivno, a prema najavama, završetak i otvaranje objekta planirani su za 2027. godinu.

U Čepinu je javno predstavljen projekt EVE Music Hall koji se profilira kao jedna od najznačajnijih privatnih investicija u kulturno-glazbenu infrastrukturu u Hrvatskoj. Riječ je o kompleksu koji već u fazi koncepta izlazi iz okvira standardne koncertne dvorane i razvija se kao višefunkcionalni arhitektonski sklop s naglašenom javnom i programskom fleksibilnošću.

Projekt je investicijski povezan s poduzetnikom Markom Pipunićem, dok je arhitektonsko rješenje povjereno međunarodno afirmiranom uredu Bjarke Ingels Group (BIG), poznatom po integraciji monumentalnih volumena i javno dostupnih prostora.

U sklopu predstavljanja projekta naglašena je ideja da objekt ne bude zatvoren kulturni objekt, već aktivni dio šireg urbanog i regionalnog konteksta. Lokacija u Čepinu pritom se koristi kao strateška točka razvoja sadržaja izvan klasičnih urbanih središta. Istaknuto je i kako je cjelokupni projekt pozicioniran kao dugoročna infrastrukturna intervencija u kulturni i gospodarski prostor Slavonije. EVE Music Hall | foto: BIG

Fleksibilnost korištenja prostora

S arhitektonske strane, EVE Music Hall koncipiran je kroz više jasno definiranih funkcionalnih cjelina, pri čemu se posebno ističe glavna koncertna dvorana i sekundarni multifunkcionalni prostor. Takva podjela omogućuje paralelno odvijanje različitih tipova događanja, od velikih glazbenih produkcija do kongresnih i poslovnih formata.

Naglasak je stavljen na fleksibilnost korištenja prostora, što je vidljivo i u ideji da se unutarnje i vanjske zone međusobno nadovezuju i stvaraju kontinuirani javni prostor. U sklopu objekta planirani su i dodatni sadržaji poput ugostiteljstva te vidikovca u višim etažama, čime se proširuje funkcija zgrade izvan same dvoranske namjene.

Takav pristup slijedi suvremene trendove kulturne arhitekture u kojima objekti postaju aktivni prostorni hubovi, a ne samo infrastrukturne jedinice. Posebna pažnja u konceptu posvećena je odnosu volumena prema ravničarskom pejzažu, koji je značajno utjecao na oblikovanje objekta. EVE Music Hall | foto: BIG EVE Music Hall | foto: BIG

Suvremena građevina

Svakako treba reći da se ovakvim konceptom kompleks približava modelu suvremenih europskih kulturnih centara koji kombiniraju infrastrukturu, javni prostor i komercijalne sadržaje. Što su arhitekti i naglasili.

- EVE je zamišljena kao glazbena erupcija na beskrajnom horizontu slavonskih polja. Dvije koncertne dvorane, jedna velika i jedna mala, uokviruju javni prostor između sebe. Fasade od drva i kamena ovijene su poput tkanina, spajajući vertikalnost dvorana s horizontalnošću krajolika. Prorezi u kamenim zastorima otvaraju se, pozivajući posjetitelje da uđu i istraže, poručuje osnivač i kreativni direktor BIG-a, Bjarke Ingels.

Dodao je i kako je EVE kao Arhitektonska cjelina istodobno funkcionalna i fantastična, poput arhitektonske manifestacije utopijskog pragmatizma.

- Ona utjelovljuje gotovo oksimoronsku proturječnost smjele ambicije da se u srcu slavonskog ruralnog krajolika izgradi regionalno kulturno odredište, izjavio je. EVE Music Hall | foto: BIG EVE Music Hall | foto: BIG

Vizualni i oblikovni identitet

Vizualni i oblikovni identitet EVE Music Halla temelji se na konceptu suvremene kulturne arhitekture u kojem volumen zgrade funkcionira kao kontinuirani prostorni sklop, a ne kao klasično fragmentirana kompozicija. U javno predstavljenom konceptu naglasak je stavljen na odnos objekta prema horizontalnom krajoliku slavonske ravnice, što se očituje u oblikovanju pročelja i ukupnoj morfologiji zgrade.

Umjesto dominantne statične fasade, predviđa se arhitektonski izraz koji naglašava protočnost između unutarnjih i vanjskih prostora te različite razine javne dostupnosti. Staklene i pune plohe tretirane su kao dio jedinstvenog kompozicijskog sustava koji omogućuje vizualnu povezanost funkcionalnih cjelina i okoliša.

Noćna percepcija objekta, prema prezentiranom konceptu, oslanja se na kontrolirano arhitektonsko osvjetljenje koje naglašava volumen i ritam strukture. Cjelokupni pristup oblikovanju usklađen je s prepoznatljivim projektantskim metodama Bjarke Ingels Group, gdje se funkcionalni zahtjevi interpretiraju kroz čitljiv i prostorno jasan arhitektonski izraz. EVE Music Hall | foto: BIG EVE Music Hall | foto: BIG

Izazovi

Građevinski i tehnički aspekt projekta ukazuje na visoku razinu složenosti, osobito u segmentima konstrukcijskih raspona i akustičkih zahtjeva. Koncertne dvorane ovakvog tipa u pravilu zahtijevaju specifična konstrukcijska rješenja koja omogućuju velike slobodne raspone bez unutarnjih oslonaca, kako bi se osigurala optimalna vidljivost i akustika.