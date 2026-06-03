U slavonskoj ravnici gradi se nevjerojatna koncertna dvorana! Iz projekta stoje danski arhitekti

Gradilište je aktivno, a prema najavama, završetak i otvaranje objekta planirani su za 2027. godinu.
U Čepinu je javno predstavljen projekt EVE Music Hall koji se profilira kao jedna od najznačajnijih privatnih investicija u kulturno-glazbenu infrastrukturu u Hrvatskoj. Riječ je o kompleksu koji već u fazi koncepta izlazi iz okvira standardne koncertne dvorane i razvija se kao višefunkcionalni arhitektonski sklop s naglašenom javnom i programskom fleksibilnošću.
Projekt je investicijski povezan s poduzetnikom Markom Pipunićem, dok je arhitektonsko rješenje povjereno međunarodno afirmiranom uredu Bjarke Ingels Group (BIG), poznatom po integraciji monumentalnih volumena i javno dostupnih prostora.
U sklopu predstavljanja projekta naglašena je ideja da objekt ne bude zatvoren kulturni objekt, već aktivni dio šireg urbanog i regionalnog konteksta. Lokacija u Čepinu pritom se koristi kao strateška točka razvoja sadržaja izvan klasičnih urbanih središta. Istaknuto je i kako je cjelokupni projekt pozicioniran kao dugoročna infrastrukturna intervencija u kulturni i gospodarski prostor Slavonije.
S arhitektonske strane, EVE Music Hall koncipiran je kroz više jasno definiranih funkcionalnih cjelina, pri čemu se posebno ističe glavna koncertna dvorana i sekundarni multifunkcionalni prostor. Takva podjela omogućuje paralelno odvijanje različitih tipova događanja, od velikih glazbenih produkcija do kongresnih i poslovnih formata.
Naglasak je stavljen na fleksibilnost korištenja prostora, što je vidljivo i u ideji da se unutarnje i vanjske zone međusobno nadovezuju i stvaraju kontinuirani javni prostor. U sklopu objekta planirani su i dodatni sadržaji poput ugostiteljstva te vidikovca u višim etažama, čime se proširuje funkcija zgrade izvan same dvoranske namjene.
Takav pristup slijedi suvremene trendove kulturne arhitekture u kojima objekti postaju aktivni prostorni hubovi, a ne samo infrastrukturne jedinice. Posebna pažnja u konceptu posvećena je odnosu volumena prema ravničarskom pejzažu, koji je značajno utjecao na oblikovanje objekta.
Suvremena građevina
Svakako treba reći da se ovakvim konceptom kompleks približava modelu suvremenih europskih kulturnih centara koji kombiniraju infrastrukturu, javni prostor i komercijalne sadržaje. Što su arhitekti i naglasili.
- EVE je zamišljena kao glazbena erupcija na beskrajnom horizontu slavonskih polja. Dvije koncertne dvorane, jedna velika i jedna mala, uokviruju javni prostor između sebe. Fasade od drva i kamena ovijene su poput tkanina, spajajući vertikalnost dvorana s horizontalnošću krajolika. Prorezi u kamenim zastorima otvaraju se, pozivajući posjetitelje da uđu i istraže, poručuje osnivač i kreativni direktor BIG-a, Bjarke Ingels.
Dodao je i kako je EVE kao Arhitektonska cjelina istodobno funkcionalna i fantastična, poput arhitektonske manifestacije utopijskog pragmatizma.
- Ona utjelovljuje gotovo oksimoronsku proturječnost smjele ambicije da se u srcu slavonskog ruralnog krajolika izgradi regionalno kulturno odredište, izjavio je.
Vizualni i oblikovni identitet EVE Music Halla temelji se na konceptu suvremene kulturne arhitekture u kojem volumen zgrade funkcionira kao kontinuirani prostorni sklop, a ne kao klasično fragmentirana kompozicija. U javno predstavljenom konceptu naglasak je stavljen na odnos objekta prema horizontalnom krajoliku slavonske ravnice, što se očituje u oblikovanju pročelja i ukupnoj morfologiji zgrade.
Umjesto dominantne statične fasade, predviđa se arhitektonski izraz koji naglašava protočnost između unutarnjih i vanjskih prostora te različite razine javne dostupnosti. Staklene i pune plohe tretirane su kao dio jedinstvenog kompozicijskog sustava koji omogućuje vizualnu povezanost funkcionalnih cjelina i okoliša.
Noćna percepcija objekta, prema prezentiranom konceptu, oslanja se na kontrolirano arhitektonsko osvjetljenje koje naglašava volumen i ritam strukture. Cjelokupni pristup oblikovanju usklađen je s prepoznatljivim projektantskim metodama Bjarke Ingels Group, gdje se funkcionalni zahtjevi interpretiraju kroz čitljiv i prostorno jasan arhitektonski izraz.
Izazovi
Građevinski i tehnički aspekt projekta ukazuje na visoku razinu složenosti, osobito u segmentima konstrukcijskih raspona i akustičkih zahtjeva. Koncertne dvorane ovakvog tipa u pravilu zahtijevaju specifična konstrukcijska rješenja koja omogućuju velike slobodne raspone bez unutarnjih oslonaca, kako bi se osigurala optimalna vidljivost i akustika.
Dodatni izazov predstavlja integracija više funkcionalnih zona unutar jedinstvenog volumena, uz jasnu separaciju tokova publike, izvođača i servisnih procesa. Paralelno s time, projekt uključuje i javne prostore koji se ne tretiraju kao sekundarni, već kao sastavni dio arhitektonskog koncepta.