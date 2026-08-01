Koliko košta najam bagera: Počinje ispod 100 eura, ali konačni račun skriva nekoliko zamki

Provjerili smo koliko stoji najam bagera, što ulazi u cijenu i gdje nastaju dodatni troškovi.

Djeci najdraža igračka, a često i odraslima. Teško je pronaći popularniji stroj u građevinarstvu od bagera. Svi ga vole, svi ga koriste i gotovo je svima potreban - bilo za manji zahvat oko obiteljske kuće bilo za velike građevinske projekte.

Neovisno o tome jeste li profesionalac ili se prvi put susrećete s iskopom, usluga bagera gotovo je uvijek među prvim stavkama koje treba dogovoriti. Zato smo provjerili koliko danas stoji najam bagera po satu i danu, koliko cijena ovisi o veličini stroja te što se sve dodatno naplaćuje.

Cijene smo usporedili pregledom aktualnih oglasa na Njuškalu, ponuda na platformama za povezivanje s majstorima te cjenika i uvjeta specijaliziranih tvrtki za najam građevinskih strojeva. Razgovarali smo i s Vicom Bačelićem, vlasnikom tvrtke Mali Bageri iz okolice Šibenika, koji se godinama bavi radom s bagerima.

Mali bager za manje od 100 eura dnevno

Pregledom aktualnih oglasa vidi se da se većina jasno istaknutih cijena odnosi na takozvani suhi najam. To znači da korisnik dobiva samo stroj, bez rukovatelja, goriva i prijevoza do gradilišta.

Najmanji mikro bageri, mase do jedne tone, mogu se pronaći po cijeni od približno 77 eura dnevno. Riječ je o strojevima prikladnima za rad u skučenim dvorištima, uskim prolazima i na mjestima do kojih veći strojevi ne mogu doći.

Za mini bagere mase od jedne do dvije tone dnevno se traži oko 97 eura, dok se strojevi od dvije do tri tone najčešće iznajmljuju za 100 do 110 eura. Bageri mase između tri i četiri tone stoje oko 120 eura dnevno.

Za veće mini bagere, mase od pet do pet i pol tona, cijene se uglavnom kreću između 135 i 150 eura dnevno. Veliki gusjeničari, mase od 15 do 22 tone, puno su skuplji pa njihov dnevni najam počinje na približno 300 eura, a ovisno o modelu i opremi može biti i viši.

Takve ponude pronašli smo u oglasima za Zagreb, Split, Osijek, Rijeku, Zadar, Varaždin i Sisak. Lokacija pritom može uvelike utjecati na konačnu cijenu, tako da to treba uzeti u obzir.

foto: Hyundai Construction Equipment

S rukovateljem se najčešće plaća po satu

Druga je mogućnost najam bagera s rukovateljem. U tom slučaju korisnik ne preuzima odgovornost za upravljanje strojem, nego na gradilište dolaze bager i iskusan operater, a u cijenu je najčešće uključeno i gorivo.

Takve ponude rijetko imaju jednu fiksnu cijenu jer konačan iznos ovisi o vrsti zahvata, pristupu gradilištu, tvrdoći tla, količini posla i potrebnim priključcima. Nije isto kopa li se manji kanal za instalacije, temelji obiteljske kuće, bazen ili velika građevinska jama.

Za manje bagere cijena s operaterom najčešće se određuje po satu, dok se kod dugotrajnijih i složenijih zahvata izvođač i investitor često dogovaraju za ukupan posao. Mnogi izvođači pritom određuju minimalan broj radnih sati, pa se stroj za vrlo mali zahvat često ne isplati naručivati samo na sat ili dva.

Na platformama za povezivanje s građevinskim majstorima mogu se pronaći i dnevni paketi. Primjerice, osam sati rada bagera s rukovateljem i gorivom u pojedinim se ponudama navodi za približno 280 eura. Nesreća na gradilištu, ilustracija | foto: Unsplash

Bagerist otkriva koliko stoji sat rada

Koliko će rad bagera stajati u praksi, ponajprije ovisi o njegovoj veličini i težini, potvrdio nam je Vice Bačelić iz tvrtke Mali Bageri, koja posluje na šibenskom području. On nam je otkrio svoje cijene, koje su vidno povoljnije od onih koje smo pronašli u bespućima oglasa.

- Bager mase od tri i pol do četiri tone stoji oko 60 eura po satu. Za bagere od šest do približno devet tona cijena je oko 80 eura po satu, dok se za strojeve teže od deset tona, odnosno one mase do 16 ili 17 tona, plaća oko 100 eura po satu, rekao nam je Bačelić.

Ističe da je riječ o okvirnim iznosima jer cijena ovisi i o lokaciji.

- Najskuplje je kada se ide raditi na otoke jer tada treba organizirati prijevoz stroja, a troškovi su znatno veći, pojasnio je.

Bačelić najčešće izvodi temeljne iskope za obiteljske kuće, iskope za zidove, rušenje objekata i čišćenje terena. Posla, kaže, ima tijekom cijele godine, a sezona ne utječe na samu cijenu.

- Ljudi zovu za sve, od iskopa za kuću i zidove do rušenja kuća i čišćenja zapuštenog zemljišta. Cijene se ne mijenjaju ovisno o sezoni, dodao je. Ilustracija | foto: Unsplash; Dmitriy Zub

Ovlašteni najam ima stroža pravila

Specijalizirane tvrtke i ovlašteni zastupnici velikih proizvođača strojeva najam uređuju detaljnijim ugovorima. Kod njih je najčešći suhi najam, a korisnik uz cijenu stroja mora računati na nekoliko dodatnih obveza.

Dnevni najam najčešće nije neograničen. Primjerice, jedan dan može obuhvaćati najviše sedam ili osam radnih sati evidentiranih na brojaču stroja. Svaki dodatni sat zasebno se naplaćuje.

Kod dugoročnijeg najma mjesec se može obračunavati na temelju približno 200 radnih sati. To znači da stroj nije moguće koristiti danonoćno po istoj mjesečnoj cijeni.

Cijene mini bagera kod takvih najmodavaca najčešće se kreću između 80 i 150 eura dnevno, ovisno o tonaži, modelu i paketu opreme. Za velike gusjeničare klase do približno 20 tona dnevni najam može iznositi od 350 do 400 eura.

Važno je provjeriti je li istaknuta cijena neto ili bruto. Kod poslovnih najmodavaca iznosi su često navedeni bez PDV-a, pa konačan račun može biti osjetno viši od cijene prikazane u početnoj ponudi. bager | foto: Pixabay

Prijevoz može biti skuplji od jednog dana rada

Najam bagera nije jedini trošak. Stroj treba dopremiti na gradilište, a veći modeli prevoze se kamionom s niskopodnom prikolicom, odnosno labudicom.

Kod suhog najma transport se u pravilu plaća posebno, i to u oba smjera. Cijena ovisi o udaljenosti, masi stroja i potrebnom prijevoznom vozilu. Kod kratkog posla može se dogoditi da dostava i odvoz zajedno koštaju gotovo koliko i sam dnevni najam.

Na šibenskom području najveći dodatni trošak može nastati kada stroj treba prevesti na neki od otoka. Osim cestovnog prijevoza, tada treba računati na trajekt, dodatno vrijeme operatera i složeniju organizaciju cijelog posla.

Kod manjih obrtnika situacija može biti nešto povoljnija. Dio njih nudi besplatan prijevoz unutar približno 30 kilometara od svojeg sjedišta. Nakon toga svaki dodatni kilometar može stajati oko 1,20 eura.

Uz prijevoz, kod profesionalnih tvrtki često se posebno obračunava i osiguranje stroja. Ono može iznositi oko pet posto vrijednosti najma bagera, dok se za hidraulične čekiće i druge priključke može tražiti i deset posto. Gorivo također nije uvijek uključeno. Kod suhog najma bager se u pravilu preuzima s punim spremnikom i mora se vratiti u istom stanju. U suprotnom će najmodavac potrošeno gorivo dodatno obračunati. Zanima li vas koliko košta kubik svježeg betona? Više o tome pročitajte ovdje.