Kraj za 8.500 crnih jama! Počela izgradnja mega pročistača otpadnih voda u Dalmaciji

Po realizaciji pročistača priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje povećat će se s 86 na čak 97 posto.

Započela je izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe, ključnog infrastrukturnog objekta Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin. Vrijednost ugovora za projektiranje i dogradnju uređaja iznosi 99.056.751,25 eura s PDV-om, a radove izvodi Zajednica gospodarskih subjekata WTE Wassertechnik GmbH u svojstvu vodećeg partnera i HERING.

Rok izvođenja radova je 28 mjeseci, dok ukupno trajanje ugovora, uključujući probni rad i ishođenje uporabne dozvole, iznosi 43 mjeseca. Dogradnjom postojećeg, Stupe će postati drugi najveći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Republici Hrvatskoj, kapaciteta 275.000 ekvivalenata stanovnika te središnja točka jedinstvenog sustava odvodnje kojim će se povezati Split. Uključujući njegova istočna gradska naselja - Žrnovnicu, Korešnicu, Stobreč i Kamen te Solin, Klis, Podstranu i Dugopolje. Najznačajnija je novost što će se otpadne vode s tog područja prije ispuštanja u more po prvi put podvrgnuti drugom, biološkom stupnju pročišćavanja.

Kapitalni projekt

Gradonačelnik Grada Splita, Tomislav Šuta, za čijeg je mandata kao direktora VIK-a ovaj zahtjevni kapitalni projekt aglomeracije dobio početni zamah, prisjetio se brojnih prepreka oko rješavanja kompliciranih administrativnih procedura.

- Ovo je velika korist za grad Split, i za okolne općine i gradove. Aglomeracija Split-Solin i aglomeracija Kaštela-Trogir ukupno su vrijedne 568 milijuna eura s PDV-om, a to samo pokazuje da ispunjavamo sve europske ciljeve i pretpristupne sporazume koje smo potpisali s Europskom komisijom. Konkretno, ovo pročišćavanje drugog stupnja izuzetno je važno za čistoću mora na cijelom ovom području. Uz to dobivamo i šetnicu na Katalinića brigu. Svi znamo da se danas otpadne vode ispuštaju u more i to će uskoro biti prošlost, a očekujemo da će sve biti u punoj funkciji za otprilike 18 mjeseci, najavio je Šuta i dodao kako su ovakvi projekti od iznimne važnosti za gospodarski razvoj Splita, rekao je Šuta.

gradilište pročistača voda | foto: Grad Split

Novi vodovodni priključci za 4.000 stanovnika

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković naglasio je ekološki aspekt izgradnje UPOV-a Stupe i biološkog pročišćavanja otpadnih voda čime se osiguravaju potpuna sigurnost za more te za život i zdravlje ljudi, kao i vodoopskrbne priključke za četiri tisuće stanovnika.

- Ukupno, otpadne vode oko 275 000 stanovnika bit će pročišćene i sigurno ispuštene u more. Jednako tako, u sklopu ovog projekta gradi se 125 km kanalizacijskih kolektora, podmorski ispust, te 65 km vodoopskrbnih cjevovoda i kanalizacijske mreže. Treba graditi UPOV Divulje i UPOV Čiovo, kako bi se otpadne vode za 400 tisuća stanovnika prikupile i neškodljivo ispustile u more, precizirao je Đuroković.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić kazao je pak kako je izgradnja UPOV Stupe kruna velikog posla aglomeracije Split-Solin.

- Izgradnjom ovog uređaja koji je planiran kroz 28 mjeseci, uz probni rad 43 mjeseca, intencija je zadovoljiti najstrože direktive koje smo potpisali s Europskom unijom - čistoću Jadranskog mora i Bračkog kanala. Ovaj uređaj bazirat će se na drugom stupnju biološkog pročišćavanja i takve vode će štititi naše more, priobalje i plaže. Udovoljavamo i direktivi vodozaštitnog područja Jadra čime ćemo dobiti kvalitetniju pitku vodu koja udovoljava svim standardima za ljudsku potrošnju, poručio je Perić.

Najvažnija faza projekta

Izgradnjom UPOV-a Stupe počinje najvažnija faza projekta kojom će se u jedinstven sustav povezati više od 100 kilometara nove kanalizacijske mreže, 32 nove crpne stanice, retencijski bazeni i drugi ključni objekti sustava odvodnje. Time će se osigurati suvremeno i dugoročno rješenje za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Split – Solin.

Dogradnjom uređaja njegov će se kapacitet obrade otpadnih voda povećati na 275.000 ekvivalent-stanovnika, što uz lokalno stanovništvo pokriva i potrebe turizma te industrije. Uz to, izgradit će se postrojenje za drugi stupanj biološkog pročišćavanja, nova upravna zgrada, suvremeni sustav obrade i sušenja mulja te kogeneracijsko postrojenje koje će dio potrebne električne i toplinske energije proizvoditi iz bioplina nastalog tijekom procesa pročišćavanja. Projekt uključuje i izgradnju novog podmorskog ispusta u Brački kanal, čime će se dodatno unaprijediti zaštita morskog okoliša. gradilište pročistača voda | foto: Grad Split

Drugi najveći pročistač

Državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anja Bagarić podsjetila je da se radi o drugom najvećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj što je dokaz da Vlada RH nastavlja brinuti o svim svojim građanima i o ravnomjernom razvoju zemlje.

- Od 2016. godine u za mandata premijera Plenkovića, uložili smo 5.2 milijarde eura u vodno komunalne projekte od čega u SDŽ 235 milijuna eura. Uz aglomeracije, projektirali smo i 15 projekata kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti za što smo izdvojili preko 160 milijuna eura, podsjetila je Bagarić.

Kraj za 8.500 crnih jama

Po završetku projekta izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe, priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje povećat će se s 86 na čak 97 posto, čime će se stvoriti uvjeti za postupno ukidanje oko 8.500 septičkih jama, poboljšati kvaliteta mora Bračkog kanala te dodatno zaštititi okoliš i prirodni resursi šireg splitskog područja.

Projekt će ujedno pridonijeti većoj pouzdanosti sustava odvodnje i vodoopskrbe, smanjenju emisija ugljičnog dioksida te ispunjavanju europskih standarda u području zaštite okoliša. Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin jedna je od najvećih infrastrukturnih investicija u području vodnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj, ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura. Od ukupno prihvatljivih troškova druge faze projekta u iznosu od 243.149.745,48 eura, 165.365.077,30 eura, odnosno 68,01 posto, financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostalih 77.784.668,18 eura, odnosno 31,99 posto, osigurava iz nacionalnih izvora.