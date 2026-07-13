Veliko slavlje u novom dalmatinskom tunelu! Nakon dvije godine iskopa probijen Kozjak

Tunel Kozjak predstavlja središnji objekt buduće brze ceste koja će povezati čvor Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom.

Nakon gotovo dvije godine intenzivnih radova, probijanjem tunela Kozjak uspješno je dovršena prva i tehnički najzahtjevnija faza jednog od najvećih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Svečani proboj označio je završetak iskopa tunelske cijevi koja će postati ključni dio buduće brze cestovne veze između autoceste A1 i državne ceste D8, čime će Split dobiti dugo očekivani drugi cestovni ulaz.

Radovi na tunelu započeli su nakon uvođenja izvođača u posao tijekom 2023. godine, a tijekom približno dvije godine izveden je iskop kroz masiv Kozjaka, uz paralelnu izvedbu primarne podgrade i svih pratećih građevinskih zahvata. Tunel, dug oko 2,5 kilometra, dio je prve faze prometnice čija je ukupna vrijednost veća od 74 milijuna eura, dok se projekt u velikoj mjeri financira sredstvima Europske unije.

Glavni izvođač radova je China Road and Bridge Corporation (CRBC) dok je investitor tvrtka Hrvatske ceste. Nakon završetka iskopa slijedi opremanje tunela suvremenim sustavima ventilacije, rasvjete, odvodnje, videonadzora i protupožarne zaštite, kao i nastavak izgradnje trase prema državnoj cesti D8. tunel Kozjak | foto: Splitsko-dalmatinska županija

Zahtjevan inženjerski zahvat

Tunel Kozjak predstavlja središnji objekt buduće brze ceste koja će povezati čvor Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom te znatno rasteretiti postojeće prometne pravce preko Solina i Klisa. Projekt je zbog konfiguracije terena i geoloških uvjeta zahtijevao složene metode iskopa i kontinuirano geotehničko praćenje kako bi se osigurala sigurnost izvođenja radova.

Nakon današnjeg proboja slijedi završno opremanje tunela. Dok će se paralelno nastaviti priprema za izgradnju spojne dionice prema državnoj cesti D8, za koju još treba dovršiti postupke ishođenja građevinske dozvole i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, zahvalio je svim sudionicima projekta te istaknuo da je riječ o iznimno zahtjevnom građevinskom pothvatu koji je izveden sigurno i kvalitetno. Naglasio je kako će nakon završetka administrativnih postupaka započeti gradnja završne dionice duge oko četiri kilometra.

U sljedećoj fazi planirana je i izgradnja mosta preko Kaštelanskog zaljeva kojim će nova prometnica biti povezana sa splitskom lukom, čime će cijeli prometni sustav dobiti svoj konačni oblik. Upravo će ta kombinacija tunela, nove brze ceste i budućeg mosta činiti jednu od najznačajnijih prometnih investicija u Dalmaciji posljednjih desetljeća.

tunel Kozjak | foto: Splitsko-dalmatinska županija

Nova prometna karta Dalmacije

Na svečanosti proboja potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, ocijenio je da je riječ o povijesnom trenutku i jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Republici Hrvatskoj.

Nakon približno dvije godine uspješno je probijena tunelska cijev, čime je završena prva faza projekta. Pred nama su završni radovi na opremanju tunela te nastavak izgradnje spoja prema državnoj cesti D8. Projekt se financira europskim sredstvima, a nakon dugotrajne pripreme projektne dokumentacije, ishođenja dozvola i svih potrebnih studija danas možemo svjedočiti njegovoj realizaciji, rekao je Butković.

Dodao je kako se u Splitsko-dalmatinskoj županiji istodobno provode i drugi veliki cestovni projekti, među kojima su obilaznica Splita, dionica Mravinci – TTTS te nastavak brze ceste prema Omišu. tunel Kozjak | foto: Splitsko-dalmatinska županija

Nova perspektiva

Župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, naglasio je da tunel Kozjak predstavlja kapitalni projekt za županiju i novu razvojnu perspektivu za priobalje i Dalmatinsku zagoru.

- Split zaslužuje drugi ulaz u grad, a ovaj projekt donosi višestruke koristi – od rasterećenja prometa, bolje povezanosti sa Zračnom lukom Split i budućom lukom, do novih razvojnih prilika za Dalmatinsku zagoru, poručio je Boban, dodajući kako projekt ima i snažnu demografsku dimenziju jer već sada potiče veći interes za život u zaleđu.