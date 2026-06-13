Kako se nadzire jedno od najskupljih gradilišta u Hrvatskoj: Ista pravila za 15 km, 'plaća' 2 milijuna

Hrvatske ceste vode kilometarske projekte cestogradnje i rekonstrukcija. Na primjeru jednog od najskupljih pojasnili su kako osigurati kvalitetu.

Hrvatske ceste su naručitelj uistinu brojnih infrastrukturnih projekata diljem Hrvatske. To društvo upravlja mrežom od 7.402,82 kilometra državnih cesta u Republici Hrvatskoj, na kojima provode upravljanje, grade, rekonstruiraju ili pak redovito održavaju državne prometnice.

Na naš upit kako osigurati da se i rekonstrukcije i izgradnja novih cesta izvodi po postavljenim pravilima i normama, odgovorili su na primjeru jednog od najskupljih projekata, brze ceste Brestovac Požeški-čvorište Godinjak. Poslali su nam ugovor i troškovnik za nadzor na gotovo 15 kilometara državne ceste od Brestovca Požeškog do Godinjaka. Ovaj projekt za 160 milijuna eura gradi China Road and Bridje Corporation.

Propusta nije bilo u novije vrijeme

Na naš upit jesu li se susreli s problemima propusta nadzora na projektima izgradnje ili sanacije državnih cesta, iz HC-a poručuju da u novije vrijeme nije bilo takvih slučajeva. Kažu da postoje načini kako osigurati da se mjere poštuju. Koliko često je nadzor dužan obilaziti gradilište i kako provjeravati gradilište, navode iz Hrvatskih cesta, definiraju odredbe ugovora o uslugama stručnog nadzora.

- Definirano je odredbama ugovora o uslugama stručnog nadzora, glavnim projektom i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Ugovori su tipski, ističu, dostavljajući u prilogu jedan od recentnijih ugovora s pripadajućim troškovnikom radova - u kojemu su navedeni specifikacija usluga stručnjaka i kontrolnih ispitivanja koje je potrebno provesti u okviru usluge, kako navode.

Uz pojašnjenje nam dostavljaju ugovor o nadzoru sklopljen za dionicu brze ceste Brestovac Požeški-čvorište Godinjak. Ovo je jedan od najskupljih projekata Hrvatskih cesta, koji za 159 milijuna eura gradi kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation.

Nadzor gradilišta | foto: ilustracija, Pexels

Izvedba i nadzor ugovoreni na četiri godine

Ugovor za izvedbu sklopljen je početkom svibnja 2025. godine, dok je za nadzor nad izgradnjom ovog pravca, 1. i 2. faze, ugovor dodijeljen odabranoj zajednici ponuditelja PPPG Društva za projektiranje i građenje, te Linear projekt 9. svibnja 2025. godine. Iste informacije mogu se pročitati i u Ugovoru koji su nam dostavili iz Hrvatskih cesta.

Sporazum je sklopljen za rok izvršenja od 50 mjeseci, a ugovorena je cijena od 1,92 milijuna eura bez uključenog PDV-a, što je više od duplo manje u odnosu na procijenjenu vrijednost.

- Ugovorna cijena pokriva i obaveznu stalnu prisutnost izvršiteljevog osoblja na gradilištu, te kada i gdje je to potrebno na proizvodnim pogonima izvođača izvan gradilišta, u skladu s odobrenim Izvođačevim vremenskim planom izvođenja radova, piše odmah na početku Ugovora, u Članku 2..

Obavezna stalna prisutnost: Koliko često?

Nije navedeno je li stalna prisutnost svakodnevna, no prema Zakonu o gradnji inženjer na gradilištu mora biti onoliko često koliko je potrebno da bi se izvodilo u skladu s građevinskom dozvolom i propisima. S obzirom na važnost projekta, može se očekivati da obilasci trebaju biti svakodnevni.

Pa ipak, kako je navedeno u Članku 4, ugovora, cijena pokriva sve troškove obavljanja ugovorenih usluga na gradilištu. I ako se radovi izvode izvan granica gradilišta, nadzor treba 'pokriti' radove.

- Glavna svrha je osigurati kontrolu Ugovora o građenju, na način da se osigura kvaliteta izvedenih radova unutar ugovorene cijene i ugovorenog roka za završetak radova, poštujući odredbe zakona, stoji u Ugovoru. Troškovnik pokazuje raspodjelu sredstava | foto: snimka zaslona, Hrvatske ceste

Evo i kako se dijeli 'plaća'

Nadzorni inženjer, usluge izvodi u skladu s pripadajućim Zakonom o gradnji i prema Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja. Tako provodi ili organizira provedbu kontrolnih ispitivanja, zaštite na radu, upravlja Ugovorom o građenju i ostali posao.

Baš zbog toga, nadziranje nije 'jeftino', a kako se plaća pojedinačne elemente otkriva troškovnik koji su nam, za nadzor ovog projekta također dostavili iz Hrvatskih cesta. U troškovniku se vidi da u cijenu ulazi i geodetski nadzor.

Uključena je i koordinacija zaštite na radu te ostale geodetske usluge, poput elaborata za formiranje čestica ili pak za evidenticanje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica - no, ima i drugih primjera.

Od svega navedenog najskuplji je nadzor na izvedbi tunela, koji je za jedan mjesec plaćen oko 7.300 eura, a za 50 mjeseci koliko je predviđeni rok izvedbe je oko 365 tisuća eura. Za trasu, odnosno za objekte cijena po mjesecu je oko 5.470 eura, što za predviđenih 50 mjeseci 'ispadne' oko 273.800 eura. Uz preostale troškove dobiva se 'cifra' od skoro okvirno 1,25 milijuna eura. Izgradnja ceste | foto: ilustracija, Pexels

Gradilište dugo 15 km

U sveukupnu cijenu od gotovo 2 milijuna eura ulazi i okvirno 670 tisuća eura koliko koštaju kontrolna ispitivanja. Tu spadaju uređenje temeljnog tla, izrada nasipa, posteljice, izrada bankine, nosivi sloj stabiliziran hidrauličkim vezivom i tako dalje.

Još jednom za kontekst, radovi na dionici brze ceste Brestovac Požeški-čvorište Godinjak, 1. i 2. faze, otvoreni su u studenom 2025. godine, a iznose ogromnih 160 milijuna eura, i to bez uključenog PDV-a. Izvođač radova je China Road and Bridge Corporation, a predviđeni rok izvedbe je 48 mjeseci, odnosno četiri godine, u koliko valja izvesti nešto manje od 15 kilometara nove infrastrukture.