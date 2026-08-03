Milimetarska preciznost i timski rad: Kako se postavlja građevinski kran od 20 metara

Kranovi svakodnevno podižu goleme terete, a njihovo prevrtanje gotovo je nemoguće. Inženjer objašnjava kako se sastavljaju i koliko to traje.

Kad prolazite pored gradilišta, pažnju najčešće privuče kran koji se uzdiže visoko iznad radova. Iza njega stoji precizan proračun i strogo propisana pravila postavljanja. O tome kako kran funkcionira, zašto se ne prevrne i tko sve radi na njegovu sastavljanju, govori Mladen Milić, inženjer u STRABAG Hrvatska u Šibeniku.

Kranovi služe da bi se težak teret lakše prenio i bez njih bi to bilo gotovo nemoguće izvesti. Time se, kaže Milić, ubrzava rad i podiže sigurnost na samom gradilištu.

Kranovi mogu prenositi blokove teške stotinjak tona

U visokogradnji se kranovi znaju sastavljati i po dva dana, dok brzomontirajući kranovi budu spremni za rad već unutar jednog dana. Kran o kojem Milić govori sastavljat će se čak jedan do dva tjedna, a kad se sastavi, bit će visok oko 20 metara.

- Prenosit će blokove teške približno stotinjak tona s mjesta gdje se proizvode na mjesto gdje se ugrađuju, ističe Milić.

Izbor tipa krana za pojedini projekt ovisi o gradilištu, o visini na koju teret treba dizati te o težini tereta. Na gradilištu razlikujemo toranjske kranove, brzomontirajuće kranove, portalne dizalice i mostne dizalice, a njihov izbor ovisi o namjeni za koju su potrebne. Na gradilištima se najčešće mogu naći toranjski i brzomontirajući kranovi.

Zašto se kran ne prevrne prilikom podizanja velikih težina?

Laičkom oku kran može izgledati nestabilno, no to nije istina. Milić ističe kako je prevrtanje krana praktički nemoguće jer svaki kran ima svoj statički proračun. Ako se pri sastavljanju i radu s kranom pridržava tvorničkih uputa, mogućnost prevrtanja praktički ne postoji. Ako tlo nije kako treba, na njega se kran jednostavno ne postavlja, a prije svega najbitnija je sigurnost. Dodaje kako prostor oko krana mora biti čist, uredan i sa što manje prepreka kako bi se kvalitetno ispunili svi sigurnosni uvjeti propisani na gradilištu.

- Sigurnost je uvijek na prvom mjestu jer, u biti, najvažnije je da se posao napravi u skladu s najvišim sigurnosnim standardima jer to je nama najbitnija stavka, rekao je Milić.

Tko može postati kranist i što taj posao podrazumijeva?

Za dobro odrađen posao važni su znanje, iskustvo i precizno praćenje svih sigurnosnih procedura, no jednako važan je i tim koji stoji iza cijelog procesa. Upravo zato Milić posebno cijeni radnu atmosferu i odnose među kolegama.

- Puno je ljepše ići na posao kad nemate nikakav grč, već dolazite u jednu radnu atmosferu gdje ćete popričati sa svakim svojim čovjekom, našaliti se kad treba, rekao je Milić.

Da bi netko postao kranist, potrebno je proći stručno osposobljavanje i biti zdravstveno potpuno sposoban za taj posao. Posebno je važno da osoba nema strah od visine jer se velik dio posla obavlja desecima metara iznad tla. Put nije lagan, priznaje Milić, no svakome tko osjeća da ga ovaj poziv privlači savjetuje da pokuša.

Kad je neki projekt gotov, Milić pojašnjava kako rastavljanje ide brže od sastavljanja. Kran koji se sastavlja dva tjedna bit će rastavljen za tjedan i pol. Nakon rastavljanja kran se pregledava kako bi se, ako se primijete nedostaci, oni otklonili. Kako ističe Milić, kvalitetna oprema jedan je od preduvjeta sigurnog rada, a moderni kranovi kojima raspolažu redovito se pregledavaju i održavaju.

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