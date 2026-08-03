Ovo su nove naknade za legalizaciju: Što se plaćalo 2.000, sada će koštati 4.500 eura, imamo izračun

Novom uredbom primjenjuje se koeficijent povećanja od 2,25 u odnosu na dosadašnje vrijednosti. Evo što to znači za kuću od 150 kvadrata.

Građani koji godinama nisu uspjeli ili nisu mogli pokrenuti postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata ponovno dobivaju priliku urediti njihov pravni status, ali po novim pravilima. Vlada Republike Hrvatske donijela je dugo najavljivanu novu Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, kojom se usklađuju visina naknada, način njihova obračuna te uvjeti plaćanja.

Riječ je o provedbenom propisu koji slijedi izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a kojima je još u svibnju ukinut rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Tako se ponovno otvara mogućnost legalizacije za dio vlasnika koji su propustili ranije zakonske rokove. Istodobno, nova uredba donosi i financijske promjene jer se iznosi naknade povećavaju nakon čak 14 godina bez značajnijih korekcija.

Novi zakon

Najvažnija novost proizlazi iz izmjena Zakona koje su stupile na snagu 16. svibnja 2026. godine, a kojima je ukinut rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju. To znači da vlasnici koji iz različitih razloga nisu ranije podnijeli zahtjev sada to mogu učiniti kada za to ispune sve zakonske i stvarne pretpostavke.

Međutim, mogućnost ozakonjenja nije neograničena i odnosi se isključivo na zgrade koje ispunjavaju jasno propisane uvjete. Zahtjev se može podnijeti samo za objekte izgrađene ili rekonstruirane do 21. lipnja 2011. godine koji su evidentirani na digitalnoj ortofoto karti Republike Hrvatske nastaloj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja provedenog upravo toga dana.

Bespravna gradnja | Screenshot: HRT

Veće naknade nakon 14 godina

Prije donošenja rješenja o izvedenom stanju vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada i dalje su obvezni platiti naknadu za zadržavanje zgrade u prostoru ili, ako odaberu obročnu otplatu, podmiriti prvi obrok. Dosadašnja uredba donesena je još 2012. godine, a iako je mijenjana 2014., iznosi naknada ostali su nepromijenjeni punih 14 godina.

U međuvremenu su se značajno promijenile gospodarske okolnosti, tržišne cijene nekretnina i građevinskih radova, a Hrvatska je uvela euro kao službenu valutu. Upravo zbog toga Vlada je procijenila da je potrebno uskladiti postojeći sustav s današnjim ekonomskim uvjetima.

Novom uredbom primjenjuje se koeficijent povećanja od 2,25 u odnosu na dosadašnje vrijednosti, pri čemu su svi iznosi iskazani u eurima. Time se osigurava jedinstven način obračuna naknade za sve buduće podnositelje zahtjeva.

Izračun u praksi

Iako se naknada za legalizaciju ne određuje prema površini objekta, već prema nizu kriterija poput lokacije, obujma i namjene građevine, nova Uredba donosi jednostavnu promjenu – svi dosadašnji iznosi povećavaju se za 2,25 puta. Uzimajući to u obzir ogledni izračun ipak se može napraviti.

Tako će, primjerice, vlasnik obiteljske kuće od oko 150 četvornih metara koji je prema dosadašnjim pravilima trebao platiti naknadu od 2.000 eura, prema novoj Uredbi platiti oko 4.500 eura. Ako je ranije obračun iznosio 3.500 eura, novi iznos bit će približno 7.875 eura.

Konačna svota i dalje će ovisiti o konkretnoj lokaciji, veličini i obilježjima objekta, ali povećanje od 125 posto primjenjuje se na sve obračunate naknade. prihod od nekretina | foto: Freepik

Nije sve za legalizaciju

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, podsjetio je kako izmjene zakona ne znače novu mogućnost legalizacije svih bespravno izgrađenih objekata. Naime, zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. godine bez odgovarajućih dozvola i dalje se ne mogu ozakoniti prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Takvi objekti smatraju se bespravno izgrađenima te za njih ne postoji mogućnost legalizacije kroz ovaj postupak. Ističe kako stoga nova uredba stoga ne proširuje krug objekata koji mogu biti ozakonjeni, nego omogućuje provedbu već donesenih zakonskih izmjena i određuje nove financijske uvjete postupka.

Ujedno će jedinicama lokalne samouprave omogućiti nesmetano donošenje rješenja o naknadi i rješenja o izvedenom stanju za nove zahtjeve koji će pristizati nakon ukidanja roka. Očekuje se da će upravo ta administrativna provedba biti jedan od ključnih izazova u narednom razdoblju.