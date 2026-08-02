Novi stambeni projekt na moru: Radovi se izvršavaju uz manje buke

Gradilište koje se skoro i ne čuje možda zvuči nemoguće, ali u Vodicama je stvarnost. Radovi teku brzo i tiho, usred turističke sezone.

Odabir odgovarajućih građevinskih materijala jedan je od ključnih preduvjeta dugotrajne i sigurne gradnje. Upravo zato wienerberger, uz provjerena građevinska rješenja, investitorima i izvođačima pruža stručnu podršku tijekom cijelog procesa izvedbe. Takav pristup primjenjuje se i na novom stambenom projektu u Vodicama, koji nastaje u suradnji s tvrtkom Unlimited Strategic Partner d.o.o., specijaliziranoj za održivi razvoj i gradnju. Projekt dugotrajnog stambenog objekta u Vodicama za gradnju brušenom opekom | Foto: wienerberger

Tehnička podrška na terenu - ne samo građevinski materijal

Uspješna izvedba ne ovisi samo o odabiru materijala, već i o stručnom znanju koje prati svaki korak projekta. Upravo zato wienerberger, uz svoje građevinske sustave, investitorima i izvođačima pruža tehničku podršku u svakoj fazi gradnje - od planiranja i odabira odgovarajućih rješenja do same izvedbe na gradilištu.

Podrška uključuje pomoć pri izračunu potrebnih količina materijala, savjetovanje pri odabiru zidnih i krovnih sustava te rješavanje specifičnih tehničkih detalja tijekom izgradnje. Time se investitorima olakšava planiranje, smanjuje mogućnost viškova materijala i nepotrebnih troškova, a izvođačima pruža sigurnost pri odabiru sustava koji najbolje odgovara potrebama pojedinog projekta.

Ovakav model suradnje primjenjuje se i na stambenom objektu u Vodicama. Tehničku podršku na ovom projektu pružio je Petar Barać, dipl.ing.građ., koji je u projekt bio uključen od samog početaka i tijekom svih faza gradnje ostao dostupan investitoru i izvođačima za sva pitanja i nedoumice.

Njegova prisutnost na terenu omogućila je brzo rješavanje tehničkih izazova čim bi se pojavili te osigurala kontinuiranu stručnu podršku sve do završetka radova. Spoj suvremenih građevinskih sustava i stručne tehničke podrške omogućuje učinkovitiju izvedbu radova te doprinosi kvalitetnijoj izvedbi i dugotrajnosti budućih objekata. wienerberger opeka Porotherm Profi na gradilištu u Vodicama | Foto: Wienerberger

Tiša gradnja za suvremene projekte

Na projektu u Vodicama primjenjuje se Porotherm Profi, wienerbergerov sustav zidanja s brušenim blokovima koji omogućuju precizniju i bržu izvedbu u odnosu na klasične metode zidanja. Umjesto tradicionalnog morta koristi se poliuretansko ljepilo Dryfix.extra, čime se pojednostavljuje proces zidanja i povećava preciznost izvedbe.

Osim što ubrzava radove, ovakav sustav značajno smanjuje buku na gradilištu. Budući da nema miješanja morta, manje je rezanja, udaranja i naknadnog prilagođavanja blokova, što doprinosi urednijem i tišem izvođenju radova. Upravo zato ovakva tehnologija predstavlja posebno rješenja za gradnju u turističkim sredinama poput Vodica, gdje je tijekom ljetnih mjeseci važno omogućiti nastavak radova uz što manje buke i ometanje okoline.

Uz veću učinkovitost gradnje, investitori dobivaju sustav koji objedinjuje provjerene materijale, preciznu izvedbu i suvremena tehnička rješenja, a izvođačima omogućuje jednostavniju organizaciju radova na gradilištu. Suha gradnja - Porotherm Profi i Dryfix.extra | Foto: wienerberger

Partnerstvo kao temelj uspješnog projekta

Iza svakog uspješnog građevinskog projekta stoji kvalitetna suradnja svih uključenih sudionika. Na projektu u Vodicama zajednički se primjenjuju rješenja koja investitorima donose dugotrajnost, tehničku pouzdanost i učinkovitost tijekom gradnje.

Goran Španja dipl. ing. građ. i suvlasnik tvrtke Unlimited Strategic Partner, ističe kako se suradnja temelji na stručnom pristupu i razumijevanju potreba svakog projekta.

- Već nakon prvih razgovora bilo je jasno da je riječ o odlično organiziranom timu koji ne nudi unaprijed pripremljene odgovore, nego nastoji razumjeti projekt i predložiti najbolje moguće rješenje. Posebno mi je ostalo u sjećanju da su za jedan detalj predložili alternativno rješenje koje nije uključivalo njihov proizvod. Takav pristup pokazuje da je fokus na kvaliteti projekta i zadovoljstvu investitora, a ne isključivo na prodaji.

Španja ističe kako se dugoročna partnerstva ne grade samo na proizvodima, već na ljudima koji slušaju, razumiju potrebe projekta i ulijevaju povjerenje. Upravo takav pristup, smatra, čini odluku o partnerstvu znatno jednostavnijom. Suradnja wienerbergera i Unlimited Strategic Partnera | Foto: wienerberger

Dan otvorenih vrata u Vodicama

Primijenjena rješenja pokazuju kako suvremeni građevinski sustavi mogu unaprijediti preciznost, učinkovitost i organizaciju radova na gradilištu. Poseban naglasak pritom je stavljen na tehnologije koje omogućuju precizniju izvedbu radova i manji utjecaj na okolinu, što je osobito važno u turističkim sredinama.

S primjenjivim sustavima i tehnologijama korištenim na projektu, investitori, arhitekti i građevinari imali su se priliku upoznati tijekom Dana otvorenih vrata održanih na lokaciji ove višestambene zgrade. Posjetitelji su mogli obići gradilište, razgovarati sa stručnjacima te vidjeti elemente objekta koji će nakon završetka gradnje ostati skriveni, ali imaju važnu ulogu u njegovoj dugotrajnosti, sigurnosti i funkcionalnosti.