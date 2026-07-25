Koliko košta keramičar za kvadrat pločica: Cijenu određuju površina, dimenzije keramike, ali i lokacija

U prosjeku, cijena postavljanja pločica standardnih dimenzija na pripremljenu podlogu u Hrvatskoj se u 2026. godini kreće u rasponu cijena od 25 do 30 eura po četvornom metru. Za nabavu i postavljanje zajedno potrebno je izdvojiti oko 28 do 40 eura po kvadratu, javlja portal emajstor.hr.

Član Ceha graditeljstva i predsjednik Udruženja obrtnika Samobor, Vjekoslav Terihaj, inače i vlasnik obrta Terihaj, kaže nam da se cijene za keramičarske radove u Hrvatskoj kreću u rasponu između 20 i 40 eura, a da se pločice uvijek isplati izdvojiti i malo više od prosječne cijene. Napominje, vrijednost radova definira kompleksnost posla, odabrani materijal, koliko kvadrata je uključeno (radi li se o radovima u cijeloj građevini ili o samo jednoj prostoriji), ali i lokacija. Otkrio nam je kako točno navedeni parametri mogu promijeniti cijenu, a u nekoliko navrata istaknuo je da se uvijek isplati angažirati školovanog keramičara - profesionalca.

Ljeto je tu, a do radnika se ne može doći

Na vrhuncu ljeta do keramičara nije lako doći. Nije to neuobičajeno – u ovo, ali ni u drugo doba godine jer su majstori keramičari u svim dijelovima Hrvatske 'bukirani' mjesecima unaprijed, priča nam Vjekoslav Terihaj iz Ceha graditeljstva Hrvatske obrtničke komore i predsjednik Udruženja obrtnika Samobor, uz to i vlasnik obrta za građevinarstvo Terihaj. Ljeti je, naravno, još teže zbog godišnjih odmora.

- U srpnju i kolovozu većina majstora uzima godišnji odmor. No, ljeto sigurno ne pogoduje vanjskim radovima, ako su u pitanju terase ili bazeni. Velike su vrućine pa treba koristiti adekvatne materijale. U unutrašnjosti se pak može neometano raditi u svako doba godine, a potražnja je uvijek velika. Kako je rečeno, ljeti je jedino smanjena mogućnost izvedbe zbog korištenja godišnjih odmora, navodi Terihaj.

Majstori s kontinenta i poslom do mora

Iako tada majstori odlaze s kontinenta na more kako bi se odmorili - a velik broj obrta i tvrtki koje nude keramičarske radove registrirano je upravo u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji - zanimljivo je kada Terihaj kaže da na more majstori odlaze i poslom. Unatoč tome što se u Zagrebu i okolnom području, u skladu s velikim interesom, izvodi velik broj keramičarskih, ali i svih drugih građevinsko-obrtničkih radova, Terihaj iz iskustva zna da keramičari i drugi građevinci i obrtnici s 'kontinenta' odlaze raditi i u Istru i Dalmaciju.

- Iako su Zagreb i Zagrebačka županija oduvijek prednjačili po broju obrta i količini posla, potražnja za majstorima s kontinenta je prisutna i u Istri i Dalmaciji. No, kako 'dolje' nedostaje radnika, uobičajeno je da keramičari s kontinenta, iz Zagreba i sa sjevera, u jesenskim i zimskim mjesecima odlaze u Istru i Dalmaciju raditi. Osobno sam godinama odlazio na primorje raditi, priča Terihaj.

Zašto je tako, nije siguran. Jedan od mogućih razloga, navodi, mogao bi biti taj da, dok za neke obrtničke radove raste interes, izbjegavaju se oni u kojima treba 'uprljati ruke'.

Vjekoslav Terihaj o cijeni keramičarskih radova | foto: Privatna arhiva

Cijena ovisi o više faktora

Kad se govori o cijenama, spektar između 20 i 40 eura po četvornom metru, koji je naveo naš sugovornik, odnosi se na cijene koje traže profesionalci, a ne 'fušeri'. Pritom upravo putovanja na more mogu povećati cijenu radova. Cijena može porasti i ovisno o materijalima kojima se radi, veličini formata pločica i drugim faktorima.

- Niz uvjeta utjecat će na cijenu. Nije isto radi li se normalan format pločice ili su tu veliki formati koji iziskuju više pripreme, zahtjevniji rad i više ljudi. Velike pločice dužine 1,8 metara ili 2 metra puta 1 metar, recimo, posebni su formati, što će se odraziti na cijenu. Osim toga, nije isto radi li se jedan sanitarni čvor od 25 kvadrata ili cijeli objekt od 200 ili 300 kvadrata. Količina posla isto može utjecati, objašnjava Terihaj.

Još jedan element koji će utjecati na cijenu jest radi li se u nastanjenom ili nenastanjenom prostoru. U prvom slučaju puno vremena oduzima zaštita prostorija. Kako bilo, Terihaj smatra da se u keramičara koji dobro radi dugoročno isplati uložiti.

'To se radi svakih 20, 25 godina'

To su stvari koje se rade u prosjeku svakih 20 ili 25 godina, napominje. Ako se keramika postavlja nestručno, to može izazvati velike probleme i dovesti do potrebe za ispravcima. S druge strane, onaj tko je školovan i izučavao se za svoje zanimanje te ima obrt trebao bi stajati iza svog rada.

- Treba se dobro informirati. Postoje određeni tipovi ljepila za određene podloge i za određene prostorije. Mislim da će, školovani keramičar ili obrtnik, moći klijentu ponuditi objašnjenje zašto koristi neki proizvod i na koji način. Naravno, nemaju svi istu mogućnost, kaže Terihaj.

Koliko koštaju pločice?

Što se tiče cijena materijala, otkriva da se cijene kvalitetnih pločica kreću između 40 i 50 eura, a izvedba također utječe na cijenu. Nije isto postavljaju li se lajsne, plastični ili aluminijski uglovi, ili se izvodi retificirani ugao. Što je kompleksnije, to je skuplje, zaključuje naš sugovornik, uz napomenu da osim cijene uvijek treba pratiti 'što se plaća i kakav je posao napravljen'.

- Radovi izvedeni prema tehničkim uputama proizvođača trajat će više od 25 godina. Mislim da se u tom slučaju isplati dati 10 ili 15 posto više za majstora stručnjaka nego da se za pet ili šest godina plaća popravak, govori. Keramičarski radovi | foto: Unsplash

Ovo su cijene materijala

U većini trgovina diljem Hrvatske pločice dimenzija 40x40 prodaju se za oko 20 eura po četvornome metru, dimenzija 60x60 za 20 do 24 eura, a bilo je tu i pravokutnih oblika po sličnom iznosu. Zidne pločice sličnih dimenzija nisu se previše razlikovale cijenom. U outletu keramike u Zagrebu pločice su se prodavale po sličnoj, ili nekoliko eura nižoj cijeni.

Jedna trgovina u Istri pločice sa skladištu na rasprodaji je nudila po samo 8 eura po četvornom metru, no zidne i podne pločice u jednoj trgovini na Kvarneru prodavale su se u rasponu između 10 i 55 eura. Ova druga cijena bila je snižena u odnosu na 64 eura po četvornom metru, a u pitanju je pločica veće dimenzije 120x278 centimetara, za što je i Terihaj istaknuo da utječe na cijenu.

Za najviše pločica cijena se ipak kretala oko 20-23 eura po kvadratu. Za pločice standardnih dimenzija, prema emajstor.hr, cijena je u prosjeku između 10 i 30 eura po četvornom metru, za pločice većeg formata i za porculan od 30 do 70 eura, dok ekskluzivni formati prelaze i 120 eura po kvadratu. Mozaik pločice u prosjeku ćete platiti od 16 do 55 eura, a postavljanje svih vrsta pločica kreće se između 15 i 50 eura - ovisno o kompleksnosti posla. Priprema podloge i izolacije plaća se oko 5 do 15 eura. Kako se ugrađuju keramičke pločice na žbuku i estrih pogledajte ovdje.