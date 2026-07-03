'Sam svoj majstor' izrada efektnog 3D parketa za svoj dom: 'U Hrvatskoj nitko ne radi nešto slično'

Kako je to sam raditi 3D parket u Hrvatskoj gdje se slična usluga ne nudi, ispričao nam je jedan od pobjednika Bosch nagradnog natječaja, Marko Marić.

Nagradu na našem Bosch natječaju, u kategoriji Obrada drva dobio je i Marko Marić za izvedbu savršenog 3D parketa od nule. Ovaj projekt jedan je u nizu koje je radio s drvom, ali s tim ostvarenjem prijavio se na natječaj, a rezultat izgleda fantastično.

Marić nam je otkrio kako ne nabavio različite vrste drva i koliko je trajala obrada prije nego se sve skupa uklopilo u predivan i jedinstven sobni pod koji je nagrađeni natjecatelj napravio sam. Rekao je i ima li u budućnosti sličnih planova.

'Kod nas se to ne može kupiti'

Ideja za projekt, kaže Marić, stigla je s Pinteresta. Vidio je dizajn koji 'nitko nema' te ga je odlučio reproducitati. Ispalo je odlično, a sve je radio u sam zbog ljubavi prema obradi drva, ali i zbog toga što nije pronašao nekoga tko u Hrvatskoj izrađuje slične parkete. Ne od pravog drva.

- Na Pinterestu imam nekoliko sličnih primjera. Sam sam radio jer kod nas nema za kupiti nešto slično. U stvari, od samog procesa izrade materijala do ugradnji, nitko to nije radio - pa sam napravio sam, priča nam Marić o odluci da u posao krene bez majstora.

Tri vrste za željeni efekt

Dodaje da je s obradom drva već imao iskustva, ali nije i s izradom parketa. Ovo je bio prvi put da sam izrađuje drveni pod po vlastitoj viziji, a sve je krenulo potragom za drvom koje bi odgovaralo. Radio je s tri vrste, naravno, da bi se dobio trodimenzionalni efekt.

- Svaka vrsta drva bila je različite dimenzije, a najvažnije mi je bilo da pri slaganju poda budu iste debljine. Kad sam pribavio materijal, prvo sam sve izrezao na oblik romba, govori.

Bilo je važno i da rubovi ne budu oštri, a potom je radio pera i utore kako bi se parket mogao bez problema spojiti. Nakon toga uslijedilo je postavljanje. Drvo se rezalo na rombove | foto: Privatna arhiva

Nije smjelo biti vlage

Kod tog koraka Marić nije imao problema, ali brusiti je morao u više navrata. Isto i s lakiranjem kako bi se dobila idealna ravna površina poda. Što se pak tiče prilagodbi, parket nije tražio ništa osim da je drvo dovoljno suho, ističe sugovornik.

- Nakon rezanja komadi su dugo stajali na sobnoj temperaturi, na mjestima gdje sam ih namjeravao ugraditi. Stajali su oko dva mjeseca da bi se prilagodila vlažnost prostora, ali i poda, kako prilikom ugradnje ne bi došlo do odljepljivanja, ili možda do širenja. Drveni pod jako je osjetljiv na vlagu, napomenuo nam je Marić. Zatim su se radili utori prije slaganja | foto: Privatna arhiva

Nije bilo teško, ali je trajalo

Iako je prvi puta samostalno izrađivao parket, posao nije morao pretjerano izučavati, budući da je po sruci građevinski tehničar. Alata, dodaje, također je imao napretek jer je zaljubljenik u alat.

S te strane sve je bilo riješeno, a i projekt je Marić radio 'iz glave' jer, kako kaže, osim što je od malena zaljubljenik u drvo - voli improvizirati. Otkriva da projekt koji je izveo nije kompleksan, ali je trajao.

- Kad bi se gledalo proces rada, sve skupa trajalo je možda mjesec dana. No, to je jer ne stanujem u Hrvatskoj. Drugo što je odužilo radove je ranije spomenuto sušenje drva između mjesec i dva, no samo postavljanje poda trajalo je možda tri dana.

Lakiralo se naredna tri dana, i onda je novi pod bio gotov. Planove za novi nekarakterističan pod Marić ima, a projekt priprema za člana obitelji. To mu slijedi. Parket se morao sušiti | foto: Privatna arhiva

'Prirodni materijal puno bolje 'diše''

Pitali smo i je li mu važno raditi s pravim drvom i u vlastitom stambenom prostoru imati drveni parket. Kaže, osobno nije protiv nijednog materijala, no kvalitetu podloge i življenja s drvenim podom, smatra, nitko ne može poreći.