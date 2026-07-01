Inženjer informatike od šperploče radi dizajnerska čuda: CNC strojem izradio zidne obloge i klupu

U izradi mu je pomogao i prijatelj koji ima stolarsko znanje.

Drvo je jedan od najstarijih građevinskih materijala, a u gradnji se koristi od pamtivijeka. Ipak, uz moderne strojeve, stolarsko znanje i dozu kreativnosti, od njega se i danas mogu stvarati prava mala remek-djela. Upravo je to pokazao Siščanin Ivan Drahotusky, koji je u našem Bosch nagradnom natječaju osvojio jednu od vrijednih nagrada za svoje umijeće obrade drva.

Ivan je pomoću CNC stroja i stolarskih znanja izradio moderne zidne obloge od šperploče. Osim što prostoru daju snažan dizajnerski pečat, koriste se i za podjelu prostora te kao dobar akustični izolator. Na istom principu izradio je i klupu modernog dizajna.

Sve je počelo kao hobi

Ivan je po struci inženjer informatike, a zanimanje za CNC strojeve, lasere i digitalnu izradu počelo je prije otprilike 15 godina. Krenuo je, kaže, iz znatiželje, a zatim je jedan stroj vodio prema drugome.

- CNC strojevi i laseri počeli su me zanimati prije petnaestak godina. Kupovao sam stroj po stroj, prvi, drugi, treći... I tako se nastavilo. S vremenom sam samo povećavao kapacitete izrade, ispričao nam je.

U početku je sve bilo namijenjeno za vlastite potrebe. Želio je nešto posebno napraviti za svoj dom, a dodatni poticaj stigao je u vrijeme 'korone', kada su mnogi, pa tako i Ivan, više vremena provodili kod kuće.

- Prvenstveno je sve bilo samo za nas. Htjeli smo nešto sebi doma napraviti. U vrijeme korone nastala je i ona klupa jer nismo imali što raditi, svi smo bili doma. Napravio sam klupu leđa na leđa, jer se tada nije moglo sjediti na klupama. Tako je, ajmo reći, sve krenulo, rekao je Ivan. Ivan Drahotusky izradio je drvene zidne obloge i klupu | Foto: Ivan Drahotusky

Dizajn je nastao iz potrebe za uređenjem vlastitog doma

Ideja za zidne obloge rodila se tijekom uređenja stana. Ivan je stan kupio prije korone, a preuređenje je krenulo 2018. i 2019. godine. U cijeli proces bila je uključena i dizajnerica interijera, koja im je predložila takav tip zidne obloge kao zanimljivo i efektno rješenje za prostor.

- Dizajnerski je sve krenulo kada smo uređivali stan. Imali smo dizajnericu koja nam je predložila nešto takvo za zid. Ona je bila izvor inspiracije, našla je sličnu ideju negdje na internetu i pitala možemo li to napraviti - objasnio je.

Od ideje do izvedbe bilo je mnogo tehničkog promišljanja. Zidne obloge nisu samo dekorativne, nego i funkcionalne. Zbog neravne, trodimenzionalne površine pomažu u smanjenju jeke i poboljšanju akustike prostora.

- Zvuk se od ravnog zida odbija i vraća natrag, pa nastaje jeka. U prostorima u kojima se nešto snima zidovi su često neravni. Ljudi stavljaju i kartone od jaja, a na sličnom principu ove nepravilnosti suzbijaju zvuk i ne daju jeci da se širi dalje. Nešto slično koristi se i u kinima u svijetu, dodao je sugovornik. Ivan Drahotusky izradio je drvene zidne obloge i klupu | Foto: Ivan Drahotusky

Zašto baš šperploča?

Za izradu obloga i klupe koristio je šperploču debljine 18 milimetara. Odabir materijala nije bio slučajan. Iako je puno drvo atraktivno, ono je živi materijal i može reagirati na promjene temperature i vlage. Šperploča je, kaže Ivan, stabilnija i pogodnija za ovakav tip precizne izrade.

- Trebale su nam ravne, okomite površine. Pravo drvo je živi materijal i kod promjena temperature i vlage može se savijati. Šperploča je lijepljena križno i ne može se tako lako izbaciti iz forme. Ona ostaje ista, pojasnio je.

U izradi mu je pomogao i prijatelj koji ima stolarsko znanje. Ivan je donio iskustvo iz informatike, 3D modeliranja i rada sa strojevima, dok je prijatelj pomogao znanjem o drvu, obradi, lakiranju i izboru materijala.

- Ja sam inženjer informatike, došao sam do 3D modeliranja i znam raditi sa strojevima. To mi je bio hobi sa strane. Prijatelj ima znanja o drvetu, obradi drva, lakiranju i tome zašto koristiti puno drvo ili neki drugi materijal, rekao je. Ivan Drahotusky izradio je drvene zidne obloge i klupu | Foto: Ivan Drahotusky

Od 3D modela do stvarnog komada namještaja

Proces izrade počinje u 'digitalnom prostoru'. Prvo se izrađuje 3D model zidne obloge ili klupe. Nakon toga se model 'reže' na slojeve, odnosno na komade koji se mogu izrezati na CNC stroju.

- Prvo smo morali napraviti 3D model zidne obloge i klupe. Kada smo ga napravili, izrezali smo ga kao na šnite kruha, na komadiće. Te smo komade zatim pretvorili u plošnu površinu jer je model bio 3D, a CNC stroj radi u 2D-u, objasnio je Ivan.

Nakon što su iz 3D modela dobili 2D nacrte, CNC stroj je iz velikih ploča izrezivao pojedine dijelove. Svaki komad zatim se slagao prema nacrtu i brojevima, kako bi se na kraju dobio trodimenzionalni oblik koji je prvotno bio zamišljen u digitalnom modelu.

- Kada smo dobili 2D nacrt, zadali smo stroju da iz velikih ploča izreže komade. Nakon rezanja slagali smo ih po nacrtu i brojevima, da bismo dobili 3D model koji je prvobitno bio nacrtan, dodao je. Ivan Drahotusky izradio je drvene zidne obloge i klupu | Foto: Ivan Drahotusky

Inovator koji je radio i drveni umivaonik

Ivan nije nov u svijetu inovacija. Kaže da je dvije godine zaredom osvajao zlatne značke na natjecanjima u Hrvatskoj, a posebno izdvaja projekt drvenog umivaonika od oraha i hrasta.

- Dobili smo zlatnu nagradu za drveni umivaonik. Uspjeli smo pronaći formulu kojom smo drveni umivaonik od oraha i hrasta zaštitili tako da u kupaonici, unatoč naglim promjenama temperature, vlazi i vodi, ne propušta i ne truli. Napravili smo zaštitu koja je postojana, rekao nam je.

Ivan je član inovatorskog društva Faust Vrančić, kojem se pridružio s drugim inovatorima iz Šibenika i Dalmacije. U tom je krugu, kaže, već nekoliko godina. To ne čudi jer njegov rad pokazuje kako se tradicionalni materijal poput drva može potpuno drukčije interpretirati uz pomoć modernih alata.