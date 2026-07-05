U tri mjeseca sam obnovio kuću za ženu i četvero djece: 'Sve sam radio prvi put'

Čak i kada imate iskustva u građevini, renovacija vlastitog doma poseban je izazov. To najbolje zna Ivan Dokoza iz Požege, jedan od nagrađenih 'sam svoj majstor' sudionika u našem Bosch nagradnom natječaju.

Po struci je građevinar i radi kao projektant konstrukcija, no kada je s obitelji kupio kuću, velik dio radova odlučio je preuzeti sam. U samo tri mjeseca srušio je zid u prizemlju, izveo novu gredu, uredio prazno potkrovlje, postavio izolaciju, razvukao instalacije i od kuće stvorio dom za svoju obitelj.

Od djetinjstva uz alat do vlastitog gradilišta

Ivan kaže da mu radne navike nisu došle slučajno. Još kao dijete, zajedno s braćom, pomagao je ocu u gradnji potkrovlja i pomoćnih objekata u dvorištu. To mu je iskustvo kasnije, priznaje, itekako pomoglo.

- Kao dijete sam s braćom pomagao ocu kod gradnje potkrovlja i pomoćnih objekata u dvorištu, što mi je pomoglo u stjecanju radnih navika. Trenutno radim kao projektant konstrukcija, ali do sada sam vodio i građevinske radove na gradilištu te sudjelovao kao nadzor, rekao nam je Ivan.

Plan je bio manji zahvat, ali kuća je tražila puno više

Kada su kupili postojeću kuću, početna ideja nije bila obnova gotovo cijelog prostora. Plan je bio preurediti donju etažu, srušiti jedan zid i riješiti sustav grijanja. No, kao što to često biva kod renovacija, jedan zahvat povukao je drugi.

Kuća je imala grijanje na drva, a peć se nalazila u kuhinji. To za obitelj nije bilo prihvatljivo rješenje jer je zauzimala previše prostora. Ivan je zato odlučio ukloniti postojeći dimnjak, dijelom i zato što je na toj strani krova planirao ugradnju solarne elektrane. Na tom je dijelu ugradio i krovni prozor, pri čemu mu je pomogao brat Tomislav.

- Iskreno, imam ‘mali’ strah od visine, pa mi je brat Tomislav pomogao oko krova. Radovi su uključivali gletanje i krečenje zidova, uklanjanje svih podova, odnosno laminata, te postavljanje parketa. Potkrovlje je bilo prazno, tako da sam tamo krenuo od nule, pojasnio je.

Ubrzo je postalo jasno da će velik dio posla morati odraditi sam. Majstore koji bi sve mogli završiti u kratkom roku bilo je teško pronaći, a financijski bi angažiranje svih potrebnih izvođača bilo prevelik zalogaj.

- Odlučio sam da ću dosta toga raditi sam jer nisam mogao pronaći majstore koji bi mi u kratkom vremenu mogli sve odraditi, a s druge strane financijski nisam bio dovoljno jak da bih mogao sve platiti, kaže. Renovacija obiteljske kuće | Foto: Ivan Dokoza

Rušenje zida i betoniranje grede

Jedan od najvećih zahvata bio je rušenje zida u prizemlju kako bi se postojeća soba pretvorila u dnevni boravak i povezala s kuhinjom i blagovaonicom. No, taj posao nije bio samo estetska promjena tlocrta. Tražio je ozbiljno tehničko promišljanje i izvedbu.

Ivan je morao poduprijeti fert strop, izvesti novu gredu i osigurati da se postojeća konstrukcija pravilno osloni na novi element. Poseban izazov bilo je betoniranje grede ispod ploče, i to kroz postojeći strop.

- Betoniranje grede bilo je poprilično izazovno jer sam morao poduprijeti fert strop i bušiti rupe kroz strop radi betoniranja. Trebalo je izvesti sve tako da se postojeći strop osloni na novu gredu i da se ona aktivira. Ugradnja betona kroz postojeći strop također je bila zahtjevna, a bez vibratora za beton teško bi se beton mogao pravilno ugraditi, objasnio je Ivan. Renovacija obiteljske kuće | Foto: Ivan Dokoza

Potkrovlje od nule

Potkrovlje je bilo potpuno prazno, pa je Ivan morao osmisliti cijeli raspored. Na kraju ga je podijelio u šest prostorija, vodeći računa o postojećim stupovima krovišta koje je želio uklopiti u gips-kartonske zidove kako ne bi ostali vidljivi.

Cilj mu nije bio samo dobiti više soba, nego napraviti funkcionalan prostor za svakodnevni život obitelji. U potkrovlju su planirane spavaće sobe, radna soba, vešeraj i WC, a prije konačne odluke isprobao je više verzija rasporeda namještaja. Renovacija obiteljske kuće | Foto: Ivan Dokoza

Gips-karton, izolacija i kosi krov

U potkrovlju je Ivan radio gips-kartonske zidove, potkonstrukciju krova i izolaciju debljine od 22 do 40 centimetara. Iako je svaki dio tražio strpljenje i preciznost, jedan se posebno izdvojio kao fizički najzahtjevniji.

- Definitivno najteži dio bila je izrada kosog krova, pogotovo postavljanje GK ploča, priznao je Ivan.

U takvim poslovima snaga nije dovoljna. Potrebna je i preciznost, dobar raspored rada te mnogo strpljenja, pogotovo kada se radi iznad glave i na kosinama, gdje svaki krivi potez dodatno otežava posao. Renovacija obiteljske kuće | Foto: Ivan Dokoza

Vodu, odvodnju, struju i grijanje razvukao je sam

Osim građevinskih radova, Ivan je sam razvukao instalacije vode, odvodnje, struje i cijevi za grijanje. Ipak, ističe kako je važno znati povući granicu između onoga što možete napraviti sami i onoga što treba prepustiti stručnoj osobi.

Kod njega je ta granica bila jasna: spajanje bojlera za grijanje i toplu vodu te završno spajanje električnih kabela na razvodni ormar prepustio je profesionalcima.

- Granicu sam povukao kod ugradnje bojlera za grijanje i toplu vodu. Taj dio spajanja prepustio sam stručnoj osobi. Isto tako, spajanje električnih kabela na razvodni ormar prepustio sam stručnjaku, naglasio je. Renovacija obiteljske kuće | Foto: Ivan Dokoza

Najveća pomoć bio je otac

U cijelom procesu pomagao mu je otac, koji ima 70 godina. Njegova pomoć nije značila samo dodatni par ruku, nego i podršku koja je Ivanu puno značila tijekom dugih i napornih dana na gradilištu.

- Njegova pomoć bila mi je neizmjerna, već i zbog same prisutnosti jer nisam bio po cijele dane sam. Najviše mi je pomogao kod postavljanja GK ploča na strop, rekao nam je Ivan.

Renovacija je tako postala više od građevinskog projekta. Bila je to obiteljska priča u kojoj je svatko na svoj način sudjelovao. Renovacija obiteljske kuće | Foto: Ivan Dokoza

Dom za obitelj kao najveća nagrada

Kada danas pogleda sve što je napravljeno u samo tri mjeseca, Ivan ne izdvaja jedan zid, jednu sobu ili jedan detalj. Najponosniji je na cjelinu - na činjenicu da je svojoj obitelji uspio stvoriti dom.

U trenutku radova bio je oženjen otac troje male djece, dok je supruga bila trudna s četvrtim djetetom. Upravo zato ističe i njezinu ulogu, jer je u tom razdoblju preuzela velik dio brige za djecu kako bi on mogao izgurati radove.

- Ponosan sam na cijeli projekt, najviše na to što sam svojoj obitelji uspio napraviti dom. Oženjen sam i imam četvero male djece, a u trenutku radova supruga je bila trudna s četvrtim djetetom. I njoj sam jako zahvalan jer je na sebe preuzela svu brigu za djecu u tom razdoblju, kaže naš sugovornik.

Onima koji razmišljaju o sličnoj renovaciji poručuje da se ne trebaju bojati pokušati, ali i da ne moraju komplicirati. Kaže kako su mnoga rješenja koja se na društvenim mrežama čine savršena zapravo vrlo skupa, dok je najjednostavnije rješenje često i najbolje.

- Ne treba se bojati nešto probati. Sve navedene radove radio sam prvi put, a na kraju krajeva uvijek postoji štemerica pa se može krenuti ispočetka. Savjetovao bih i da ljudi ne kompliciraju, jer ‘Instagram’ i ‘TikTok’ sobe često samo lijepo izgledaju, ali u pravilu puno koštaju. Najjednostavnije rješenje često je i najbolje, a uvijek se poslije može igrati s vizualom, poručio je.

Ipak, jednu bi stvar danas napravio drugačije.

- Da idem ispočetka, ne bih se toliko forsirao da sve bude gotovo što brže, jer takav tempo ipak fizički uzme svoj danak, dodao je za kraj Ivan.