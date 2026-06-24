Tapete i kreč više nisu jedini izbor: Top 5 novih zidnih obloga za dodatnu izolaciju i estetiku

Zidovi su danas puno više od dekoracije. Nove obloge poboljšavaju izolaciju, akustiku i izgled prostora te postaju važan dio uređenja doma.

Vrijeme kada su tapete i kreč bili gotovo jedine opcije za završnu obradu zidova daleko je iza nas. Današnje zidne obloge razvijaju se u smjeru multifunkcionalnosti te istodobno odgovaraju na estetske, akustičke i energetske zahtjeve suvremenog stanovanja. Bilo da je riječ o prirodnom plutu, drvu, akustičnim panelima, kompozitnim oblogama ili materijalima na bazi gline, zajednički im je cilj povećati kvalitetu života u prostoru.

Upravo zato sve veći broj arhitekata i dizajnera interijera umjesto klasičnog rješenja u ovom kontekstu bira zidne sustave koji objedinjuju funkcionalnost i estetiku. Takva rješenja omogućuju da zid postane aktivan sudionik u kvaliteti stanovanja, a ne samo neutralna pozadina svakodnevnog života. Istražili smo što se novoga nudi u ovome segmentu, te ostali ugodno iznenađeni izborom.

Plutene zidne obloge

Pluto je jedan od najzanimljivijih prirodnih materijala koji se posljednjih godina sve češće koristi u suvremenom uređenju interijera. Zidne obloge od pluta proizvode se u obliku ploča i panela različitih boja, uzoraka i tekstura, što ih čini vrlo prilagodljivima različitim stilovima uređenja.

Njihova najveća prednost je sposobnost pružanja dodatne toplinske i zvučne izolacije bez potrebe za složenim građevinskim zahvatima. Površina od pluta ostavlja ugodan osjećaj topline te smanjuje dojam hladnih vanjskih zidova.

Osim toga, riječ je o obnovljivom i ekološki prihvatljivom materijalu koji pridonosi održivijem stanovanju. U prostor unosi prirodnu estetiku i vizualnu mekoću, a posebno je atraktivan u kombinaciji s drvom, kamenom i neutralnim tonovima. Zbog svega toga pluto predstavlja spoj funkcionalnosti, ekologije i dizajna kakav se rijetko nalazi u jednom proizvodu.

zidna obloga | foto: Magnific

Akustični paneli

Akustični paneli danas su među najtraženijim dekorativnim oblogama za stambene i poslovne prostore. Najčešće se sastoje od drvenih letvica postavljenih na podlogu od akustičkog filca koja učinkovito apsorbira zvučne valove. Takva konstrukcija smanjuje odjeke i jeku, što posebno dolazi do izražaja u velikim dnevnim boravcima i prostorima otvorenog koncepta.

Osim funkcionalne uloge, paneli stvaraju elegantan i suvremen vizualni efekt koji prostoru daje dubinu i dinamiku. Vertikalne linije drvenih letvica mogu vizualno povećati visinu prostorije, dok različite vrste drveta omogućuju prilagodbu gotovo svakom stilu uređenja.

Mnogi ih koriste kao naglašeni zid iza televizora, kreveta ili radnog prostora. Na taj način jedan proizvod istodobno rješava problem akustike i postaje dominantan dekorativni element interijera. zidna obloga | foto: Magnific

Drvene obloge nove generacije

Drvo je stoljećima prisutno u graditeljstvu, no suvremene zidne obloge dale su mu potpuno novo lice. Današnje drvene obloge dostupne su u obliku tankih panela, dekorativnih letvica ili trodimenzionalnih reljefnih površina koje stvaraju izražajan vizualni efekt.

Iako njihova izolacijska svojstva nisu usporediva s klasičnim izolacijskim sustavima, drvo ipak doprinosi toplinskoj ugodi prostora i smanjuje osjećaj hladnih zidova. Posebna vrijednost ovog materijala leži u njegovoj sposobnosti da prostoru podari toplinu i prirodnost.

Drvene površine stvaraju ugodniju atmosferu i često djeluju umirujuće na korisnike prostora. Zahvaljujući velikom izboru završnih obrada, jednako se dobro uklapaju u rustikalne, skandinavske i minimalističke interijere. Upravo ta svestranost razlog je zašto drvene obloge ostaju jedan od najpopularnijih izbora među dizajnerima. zidna obloga | foto: Magnific

SPC paneli

SPC paneli, odnosno kompozitne obloge izrađene od mješavine kamena i polimera, predstavljaju jednu od najnovijih generacija zidnih obloga. Njihova popularnost proizlazi iz činjenice da mogu vrlo uvjerljivo imitirati mramor, kamen, beton ili druge luksuzne materijale.

Za razliku od prirodnih materijala koje oponašaju, znatno su lakši i jednostavniji za postavljanje. Dodatni sloj koji stvaraju na zidu može pridonijeti osjećaju veće toplinske ugode, a istodobno štiti površinu od vlage i mehaničkih oštećenja.

Posebno su praktični u kupaonicama, kuhinjama i hodnicima gdje su otpornost i lako održavanje ključni zahtjevi. Njihove velike plohe stvaraju dojam elegancije i vizualne čistoće bez velikog broja spojeva. SPC paneli zato predstavljaju zanimljiv kompromis između estetike luksuznih materijala i praktičnosti suvremenog života. zidna obloga | foto: Magnific

Glinene i prirodne obloge

Među najzanimljivijim trendovima posljednjih godina nalaze se obloge od gline, prirodnih vlakana i drugih ekoloških materijala. Njihova posebnost nije samo u izgledu, nego i u načinu na koji utječu na mikroklimu prostora. Takvi materijali imaju sposobnost upijanja viška vlage iz zraka te njezina postupnog otpuštanja kada zrak postane presuh.

Time pridonose ugodnijem boravku i stabilnijim uvjetima u zatvorenom prostoru. Vizualno se odlikuju bogatim teksturama, blagim nepravilnostima i prirodnim tonovima koji prostoru daju autentičnost.