Koliko košta kvadrat estriha? Tri su opcije, razlika je velika, evo koja je najisplativija

Iako se često govori o cijeni završnih podnih obloga ne imajući na umu estrih, upravo taj trošak može predstavljati značajan dio budžeta za gradnju.

Estrih je jedan od onih građevinskih zahvata koji ostaju skriveni ispod završne podne obloge, ali upravo o njegovoj kvaliteti uvelike ovisi trajnost cijelog poda. Bez pravilno izvedenog estriha teško je postići ravnu površinu za postavljanje keramike, parketa, vinila ili laminata, zbog čega je njegova ugradnja nezaobilazan korak u gotovo svakoj novogradnji i većini adaptacija.

Posljednjih godina, uz rast broja stambenih projekata i energetskih obnova, povećala se i potražnja za izvođačima koji se bave izradom estriha. Dodatni poticaj dolazi i od sve češće ugradnje podnog grijanja, kod kojeg kvalitetno izveden estrih ima važnu ulogu u prijenosu topline i dugotrajnosti sustava.

Iako se često govori o cijeni završnih podnih obloga ne imajući na umu estrih, upravo taj trošak može predstavljati značajan dio ukupnog budžeta za uređenje ili gradnju, stoga ga ne treba zanemariti. Istražili smo cijene kvadrata estriha kroz tri opcije: samo materijal, samo ruke i materijal+ruke, evo što smo doznali.

Samo materijal

Investitori koji sami organiziraju radove često prvo razmatraju nabavu materijala bez angažiranja izvođača za kompletnu uslugu. Klasični cementni estrih izrađuje se od cementa, prosijanog riječnog pijeska, vode te manjih količina plastifikatora i polipropilenskih vlakana koja smanjuju mogućnost pucanja.

Za standardni estrih debljine oko pet centimetara trošak materijala u Hrvatskoj najčešće se kreće između 4 i 7 eura po četvornom metru. Na konačnu cijenu najviše utječu cijena cementa, pijeska i prijevoza materijala do gradilišta, ali i količina koja se ugrađuje. A iako se na prvi pogled čini da je riječ o najpovoljnijoj opciji, investitor u tom slučaju mora sam organizirati nabavu, dopremu i koordinaciju svih potrebnih materijala.

Osim toga, svaka pogreška u omjerima ili kvaliteti ugrađenih sastojaka može utjecati na čvrstoću i ravnost završne podloge. Zato je ova opcija najprivlačnija onima koji već imaju iskustva u gradnji ili rade s provjerenim izvođačima koji prihvaćaju rad s materijalom koji nije njihov. estrih | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Samo 'ruke'

Druga mogućnost podrazumijeva da investitor kupuje sav potreban materijal, dok izvođač naplaćuje isključivo uslugu ugradnje estriha. Cijena rada majstora u pravilu se u ovom slučaju kreće između 6 i 9 eura po četvornom metru, ovisno o veličini površine, pristupačnosti objekta i složenosti izvedbe. Uz napomenu kako veći objekti najčešće ostvaruju nižu cijenu po kvadratu jer se troškovi strojeva i dolaska raspoređuju na veću površinu.

Prednost ovog modela jest mogućnost da investitor sam pronađe povoljnije dobavljače materijala i tako smanji ukupne troškove. Međutim, odgovornost za pravodobnu nabavu i kvalitetu materijala ostaje na naručitelju, što može dovesti do kašnjenja ili dodatnih troškova ako nešto nedostaje.

U praksi upravo zbog toga ova opcija zahtijeva dobru organizaciju i iskustvo u vođenju građevinskih radova. Jer kada je logistika dobro posložena, može predstavljati dobar kompromis između cijene i kontrole nad projektom.

estrih | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Materijal + ruke

Najveći broj investitora ipak bira kompletnu uslugu koja uključuje i materijal i rad izvođača. Takve ponude za standardni cementni estrih debljine pet centimetara najčešće se kreću između 11 i 15 eura po četvornom metru, a u cijenu su obično uključeni nabava materijala, strojno miješanje, doprema, pumpanje, niveliranje i završno zaglađivanje površine.

Iako je početni trošak nešto viši nego kod zasebnog ugovaranja materijala i rada, investitor dobiva jedinstvenu odgovornost izvođača za cijeli posao. Time se smanjuje mogućnost međusobnog prebacivanja odgovornosti u slučaju problema s kvalitetom izvedbe ili materijala.

Treba reći i da je dodatna prednost što izvođači najčešće koriste provjerene omjere materijala i vlastitu mehanizaciju, čime se ubrzava izvođenje radova. Upravo zbog jednostavnije organizacije i manje neizvjesnosti ova je opcija danas najzastupljenija na hrvatskom tržištu. estrih | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Što se najviše isplati

Gledajući isključivo cijenu, nabava samo materijala nedvojbeno je najjeftinija opcija jer trošak iznosi tek 4 do 7 eura po četvornom metru. Međutim, taj iznos ne uključuje rad, organizaciju niti moguće dodatne troškove koji nastaju zbog prijevoza, skladištenja ili pogrešne procjene potrebnih količina. Model u kojem investitor kupuje materijal, a angažira majstore samo za ugradnju može donijeti određene uštede, ali samo ako je nabava dobro organizirana i materijal kupljen po povoljnim cijenama. Ovo je idealna opcija za one koji imaju ekipu s znanjem i volju da prijateljski pomognu.

No, kako takvih nema puno, za većinu privatnih investitora upravo je kompletna usluga, koja stoji između 11 i 15 eura po četvornom metru, najbolji omjer cijene, sigurnosti i kvalitete izvedbe. Takav pristup pojednostavljuje cijeli proces, smanjuje rizik od pogrešaka i omogućuje da za izvedbu odgovara jedan izvođač.

Svakako je najmanje isplativa opcija 'samo ruke' ako investitor nema iskustva u organizaciji gradilišta, jer eventualne pogreške u nabavi ili kašnjenja lako ponište početnu financijsku uštedu. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se prilikom odabira ne gleda samo početna cijena po kvadratu, nego i ukupni trošak, kvaliteta izvedbe te odgovornost za završeni posao.