Hrvatska tvrtka spasila sportsku halu: Posebni zakrivljeni paneli zamijenili godine improvizacije

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15:10 4 d 08.07.2026
12. srpanj 2026.
Zakrivljeni Isopan paneli donijeli su hali čvrst, izoliran i siguran krov, nakon godina privremenog rješenja pod ceradom.
Isopan paneli sve su češći izbor u gradnji krovova i zidova, posebno ondje gdje se traži dobra izolacija, brza izvedba i dugotrajno rješenje. Riječ je o visokokvalitetnim sendvič panelima koji se koriste u industrijskim, sportskim, poslovnim i drugim objektima, a sve više prostora nalaze i na hrvatskom tržištu.
Za Hrvatsku i susjednu BiH važnu ulogu u toj priči ima tvrtka Termopanel iz okolice Vrbovca, koja je zastupnik Isopana za to područje. Tvrtku vodi Tomislav Borovčak, a bavi se prodajom izolacijskih sendvič panela, krovnih i zidnih panela, profiliranih limova i fasadnih sustava za energetski učinkovitiju gradnju. Uz to nude i tehničko savjetovanje te sav potreban pribor za montažu.
S Borovčakom smo razgovarali o tome zašto se ovakvi sustavi sve češće koriste, gdje dolaze do izražaja i koliko mogu značiti kod zahtjevnih rekonstrukcija. Najbolji primjer za to je sportska hala u Čazmi, nedavno završeni projekt na kojem je Termopanel sudjelovao od ugovaranja do izvedbe.
Isopan zakrivljeni paneli s mineralnom jezgrom pokazali su se kao idealno rješenje za rekonstrukciju sportske hale čija je konstrukcija godinama bila prekrivena samo ceradom. Takvo privremeno rješenje dugoročno nije moglo osigurati ni trajnost objekta ni potrebne uvjete za njegovo korištenje.
Budući da je riječ o sportskom objektu javne namjene, bilo je nužno pronaći sustav koji će riješiti više zahtjeva odjednom, toplinsku izolaciju, statiku, protupožarnu zaštitu i opću fiziku zgrade.
- Isopan paneli u radijusu bili su idealno rješenje za ovu zakrivljenu konstrukciju. Da se nije krenulo u rekonstrukciju, vijek trajanja objekta bio bi drastično smanjen, ističe Borovčak.
Prvotno se razmatrao takozvani slagani sustav, koji se izvodi u više slojeva - nosivi lim, slojevi izolacije i završni pokrovni lim. No, prije pojave zakrivljenih panela u radijusu zapravo nije bilo mnogo adekvatnih rješenja za ovakav tip konstrukcije.
Jedan od najvećih tehničkih izazova bio je utvrditi može li postojeća konstrukcija uopće nositi nove panele. Hala je godinama bila pokrivena ceradom, koja je znatno lakša od termopanela, pa je bilo potrebno provjeriti stanje lamelirane konstrukcije i njezinu nosivost.
Nakon uklanjanja cerade i otkrivanja konstrukcije pokazalo se da su pojedini dijelovi morali biti popravljeni ili zamijenjeni. To je bilo važno ne samo zbog statike, nego i zbog očuvanja točnog radijusa, koji je bio presudan za pravilnu ugradnju zakrivljenih panela.
- S tehničke i projektantske strane bilo je dosta pitanja vezanih uz mogućnost ugradnje na postojeću konstrukciju. Nakon otkrivanja lamelirane konstrukcije bilo je potrebno popraviti i zamijeniti neke dijelove kako bi se zadržali statika i točan radijus, objašnjava sugovornik.
Posebno zahtjevan dio projekta bila je izmjera. Kod ovakvih panela odstupanja moraju biti minimalna jer nakon proizvodnje paneli nemaju veliku fleksibilnost za ispravljanje pogrešaka na gradilištu.
Bilo je potrebno precizno izmjeriti sve raspone, radijus, razmake između glavnih i sekundarnih nosača te mjesta na kojima se izvode spojevi i preklopi panela. Svaki spoj morao je točno sjesti na predviđenu gredu.
- Pri samoj izmjeri najveći je izazov bio pogoditi točne mjere jer prostora za grešku kod ovih panela gotovo nema, odnosno postoji samo u milimetrima, navodi vlasnik Termopanela.
Upravo zato je dobra priprema bila jednako važna kao i sama montaža. Prema njegovim riječima, izvedba je na kraju napravljena bez greške, što su potvrdili i investitor, nadzor, izvođači i dobavljači.
Za ovaj projekt odabrani su paneli s mineralnom vunom, i to zbog zahtjeva koje je objekt morao zadovoljiti. Mineralna jezgra bila je ključna zbog protupožarne zaštite, toplinske izolacije i akustičkih svojstava.
Kako bi se zadovoljio traženi toplinski koeficijent, odabrani su paneli debljine 150 milimetara. Mineralna vuna u ovom je slučaju bila logičan izbor jer je riječ o negorivom materijalu koji se koristi u proizvodnji izolacijskih panela.
- Vuna je bila jedini izbor za ovakav objekt s obzirom na vatrootpornost i činjenicu da je riječ o negorivom materijalu. Panel debljine 150 milimetara odabran je kako bi se zadovoljili zahtjevi toplinske zaštite, pojašnjava Borovčak.
Dodatnu ulogu ima i sama profilacija panela. Gušća rebra poboljšavaju statička svojstva panela, osobito nosivost, ali mogu pozitivno utjecati i na akustiku prostora, što je kod sportskih objekata posebno važno.
Ugradnja zakrivljenih termopanela zahtjevnija je od montaže standardnih ravnih panela. Osim precizne izmjere, potrebna je i veća razina tehničke podrške, kao i iskustvo izvođača koji znaju raditi s ovakvim sustavima.
Posebni zahtjevi počinju već kod pakiranja, transporta i rukovanja panelima. Za njihovo podizanje i postavljanje ne mogu se uvijek koristiti uobičajene metode koje se koriste kod ravnih panela, poput sajli, gurtni, vakuuma ili standardnih hvataljki.
- Kod zakrivljenih panela potreban je specifičan alat. Panel se mora točno uhvatiti s obje strane u trapeznom dijelu kako bi se mogao sigurno i precizno montirati, ističe stručnjak.
Takva montaža zahtijeva dobru koordinaciju svih sudionika na gradilištu. Konstrukcija mora biti pripremljena, mjere provjerene, a paneli pravilno dopremljeni i podignuti kako bi konačni rezultat bio tehnički ispravan i vizualno uredan.
Zakrivljeni paneli posebno su korisni kod rekonstrukcija starijih objekata, osobito onih koji već imaju lučne ili radijusne konstrukcije. Takvih je objekata u prošlosti bilo više nego danas, a mnogi od njih traže obnovu i prilagodbu suvremenim standardima gradnje.
No njihova primjena nije ograničena samo na postojeće konstrukcije. Mogu se koristiti i na novim projektima, posebno ondje gdje se želi postići suvremen arhitektonski izgled, uz istodobno ispunjavanje visokih tehničkih zahtjeva.
- Primjena ovih panela moguća je i na starim konstrukcijama, gdje su idealno rješenje, ali i na novim projektima kojima mogu dati vrhunski suvremeni izgled, navodi Borovčak.
Zato se zakrivljeni paneli mogu koristiti u sportskim objektima, industrijskim halama, poslovnim zgradama i arhitektonski zahtjevnijim projektima, osobito kada je cilj spojiti funkcionalnost, energetsku učinkovitost i prepoznatljiv izgled.
Moderni termopaneli sve se češće koriste jer omogućuju bržu, suhu i jednostavniju gradnju. Takva rješenja posebno dolaze do izražaja u modularnoj gradnji, ali i kod obnove postojećih objekata, primjerice prilikom zamjene starog krovnog pokrova.
Kod obiteljskih kuća i drugih objekata termopaneli mogu zamijeniti klasične materijale poput glinenog ili betonskog crijepa, salonitnih ploča ili lima. Time se smanjuje opterećenje postojeće konstrukcije, smanjuje broj potrebnih slojeva krova i ubrzava sama ugradnja.
- Zamjene postojećih krovova mogu se raditi segmentno, bez velike brige da će krov prokišnjavati tijekom sanacije. Uz velik izbor debljina izolacije može se zadovoljiti gotovo svaki zahtjev po pitanju grijanja i hlađenja, kaže sugovornik.
Zbog toga se termopaneli sve više nameću kao dugoročno rješenje koje može znatno utjecati na energetsku učinkovitost objekta i smanjenje troškova grijanja i hlađenja tijekom njegova životnog vijeka.
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