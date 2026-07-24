Video: Bageri brišu desetljeća propadanja, ruši se stara osječka Kožara, slijedi gradnja novog kompleksa

Veći dio tvornice, od gotovo 11.000 kvadrata, prodan je 2019. nakon 47 neuspješnih pokušaja, za samo 220.000 €, tvrtki Projekt Slavonija Zagreb.

Zvuk strojeva i oblaci prašine ovih dana mijenjaju jedan od najprepoznatljivijih, ali i najzapuštenijih dijelova osječkog Donjeg grada. Bageri su ušli u glavnu zgradu kompleks nekadašnje Osječke tvornice koža, među zidove koji su desetljećima svjedočili industrijskom usponu grada, dugom stečaju i sporom propadanju.

Naime, stara tvornica je desetljećima bila predmet sudskih sporova i izvor straha svakog roditelja u inače idiličnoj gradskoj četvrti uz Dravu zbog činjenice da se nalazila tik uz osnovnu školu. Djeca su se kroz loše osigurane otvore uvlačila u unutrašnjost, zgrada je i gorjela više puta, privlačila beskućnike, a pričalo se često i o opasnom otpadu u podzemnom djelu građevine.

Vijest o rušenju stoga je prije svega razveselila lokalnu zajednicu. Iako, treba reći, među Osječanima ima i dosta onih koji tvrde kako samu konstrukciju o crvene cigle možda i nije trebalo izbrisati, već ju uklopiti u kvalitetan brownfield projekt. No, za to je sada, čini se, kasno. rušenje Kožare | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Dva stoljeća industrijske povijesti

Osječka Kožara svoje početke veže uz 1824. godinu, kada je Martin Gillming u Donjem gradu osnovao malo manufakturno poduzeće za preradu kože. Poduzeće je 1870. preuzeo Josip Bartolović, a krajem 19. stoljeća preraslo je u dioničko društvo i ozbiljan industrijski pogon.

Kompleks se razvijao u neposrednoj blizini Drave, na istočnoj strani današnjeg Trga Nikole Tesle, a pojedine njegove građevine, među njima zgrada stare tvornice s vodotornjem i skladište kemikalija, prepoznate su kao vrijedni primjeri osječke industrijske arhitekture. Na vrhuncu poslovanja tvornica je zapošljavala nekoliko stotina radnika.

No, nakon privatizacije devedesetih godina završila je u stečaju koji je otvoren 2000. godine. Dio nekadašnjih radnika godinama je čekao isplatu svojih potraživanja, a svi Osječani transformaciju ovog ogromnog objekta na top lokaciji u nešto korisno za zajednicu.

Stečaj i prodaja

Kompleks je tijekom stečaja prodavan u nekoliko dijelova. Prema javno dostupnim informacijama nekretnine sa sjeverne strane Kišpatićeve ulice, bliže Dravi, 2016. godine kupili su Očna optika i Očna poliklinika Oculus. Za taj je dio ranije bila najavljena prenamjena u dom za starije i nemoćne osobe više kategorije, s ugostiteljskim i pratećim sadržajima.

Preostali, veći dio kompleksa, površine gotovo 11.000 četvornih metara, prodan je 2019. godine nakon 47 neuspješnih pokušaja prodaje. Za 220.000 eura kupila ga je tvrtka Projekt Slavonija Zagreb. U vrijeme kupnje u javnosti se spominjala mogućnost zdravstvene namjene, odnosno uređenja poliklinike ili sličnog zdravstvenog objekta. rušenje Kožare | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Što će se graditi

Što će točno biti izgrađeno na dijelu koji se sada ruši mehanizacijom Osijek-Koteksa, zasad se službeno ne zna. No, na gradilištu neslužbeno doznajmo kako bi ovdje trebala niknuti stambeno-poslovna zgrada koja će sadržavati oko 200 stanova s popratnom infrastrukturom i poslovne prostore.

Navodno će se centralna građevina uzdići na kraju parcele gledano s ulice, dok će ispred nje biti formuliran zajednički prostor. Potvrdu ovih planova nismo uspjeli dobiti jer investitori šute. No, obzirom kako se brzo izvodi rušenje, za očekivati je da će uskoro započeti i gradnja koja će dati odgovor na sva ova pitanja.