Spektakularni zahvat iznad slavne ceste: Radnici na užetu, 5.700 tona stijene i mreža duga 100 metara

Na jednoj od najpoznatijih cesta u Australiji izveden je poseban sustav zaštite od odrona. Tvrtka Geovert na LinkedInu se fotografijama radova pohvalila projektom na Great Ocean Roadu, gdje je postavljen prvi potpuno nehrđajući sustav takve vrste u Australiji i Novom Zelandu.

Geovert je međunarodna građevinska i geotehnička tvrtka specijalizirana za stabilizaciju nestabilnih padina te zaštitu cesta i druge infrastrukture od odrona kamenja, klizišta i lavina. Njihovi timovi rade na strmim i teško dostupnim terenima, često uz pomoć užadi, dizalica i posebne bušaće opreme.

Na ovom projektu koristili su i sustave švicarske tvrtke Geobrugg, proizvođača zaštitnih mreža od čelika visoke čvrstoće. Geovert takva rješenja projektira, prilagođava terenu i ugrađuje na gradilištu.

Mreža ne zaustavlja stijene, nego ih usporava

Postavljeni sustav naziva se rockfall attenuator. Njegova zadaća nije potpuno zaustaviti stijenu koja pada niz liticu.

Mreža je prvo zahvati, zatim je uspori i usmjeri prema unaprijed određenoj zoni u podnožju padine. Ondje se materijal može ukloniti s razine ceste, bez dugotrajnog zatvaranja prometnice. Takvo je rješenje posebno korisno na Great Ocean Roadu, koja prolazi neposredno ispod strmih stijenskih padina i uz samu obalu.

Zaštitna konstrukcija, Green Ocean Road | Foto: Geovert, LinkedIn

Sustav je dug 100 metara

Zaštitna konstrukcija duga je 100 metara, a nose je stupovi visoki između pet i sedam metara. Stupovi su postavljeni na betonska postolja, oko 50 metara iznad ceste.

Aktivna zona odrona proteže se i do 100 metara iznad prometnice. Zbog toga je sustav morao biti projektiran tako da može podnijeti velike sile koje nastaju pri padu kamenih blokova. Uz glavnu mrežu ugrađena su stijenska sidra i dodatni dijelovi čelične mreže kojima su osigurani najkritičniji dijelovi litice.

Zaštitna konstrukcija, Green Ocean Road | Foto: Geovert, LinkedIn

Prije toga uklonili su 5.700 tona stijene

Prije postavljanja trajne zaštite s litice je trebalo ukloniti oko 5.700 tona nestabilne stijene. Kako cesta tijekom radova ne bi morala biti potpuno zatvorena, izvođači su postavili privremenu zaštitu od usidrenih brodskih kontejnera.

Prema navodima tvrtke, taj je sustav zadržao oko 95 posto uklonjenog materijala, dok je cesta ispod gradilišta ostala otvorena. To je bio jedan od najzahtjevnijih dijelova posla jer su se radovi izvodili visoko iznad prometnice.

Zaštitna konstrukcija, Green Ocean Road | Foto: Geovert, LinkedIn

Radnici na užetu i dizalica od 100 tona

Na litici su radili specijalizirani timovi za rad na užetu. Istodobno su se koristile dizalica nosivosti 100 tona i bušilica velikog dosega.

Svu je opremu trebalo precizno uskladiti jer se radilo na ograničenom prostoru, iznad otvorene ceste i na strmoj padini. Dodatni problem predstavljala je blizina mora. Sol, vlaga i vjetar ubrzavaju koroziju, pa su svi glavni elementi sustava izvedeni od nehrđajućeg čelika kako bi konstrukcija trajala što dulje i zahtijevala manje održavanja. Zaštitna konstrukcija, Green Ocean Road | Foto: Geovert, LinkedIn

Zaštita jedne od najpoznatijih australskih cesta

Great Ocean Road jedna je od najposjećenijih cesta u Australiji, ali i jedna od najzahtjevnijih za održavanje. Prolazi uz more, ispod litica i kroz područja na kojima su odroni česti.