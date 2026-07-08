Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari

Predstavljen je novi digitalni sustav za praćenje prijevoza opasnih tvari. Projekt eADR donosi sigurniji i učinkovitiji nadzor cestovnog prometa.

Na završnoj konferenciji projekta Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (eADR) predstavljen je jedinstveni digitalni sustav kojim Republika Hrvatska uspostavlja suvremeni model upravljanja prijevozom opasnih tvari. Nositelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner na projektu Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD). Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Prijevoz opasnih tvari jedno je od najsloženijih područja cestovnog prometa jer svaki prijevoz mora zadovoljiti stroge sigurnosne standarde zbog mogućih posljedica za ljude, okoliš i infrastrukturu u slučaju nezgode. Projekt eADR | Foto: AKD

Projekt eADR predstavlja važan iskorak u digitalnoj transformaciji sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari te uspostavlja temelje interoperabilnog informacijskog sustava koji povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje. Novi sustav omogućuje sigurnu razmjenu podataka, učinkovitiji nadzor prijevoza, bržu reakciju nadležnih službi u izvanrednim situacijama te značajno smanjuje administrativno opterećenje svih sudionika procesa.

Digitalni iskorak u prijevozu opasnih tvari

Jedna od najvažnijih novosti koje projekt donosi jest uvođenje elektroničkih dopuštenja za prijevoz opasnih tvari. Dosadašnji administrativni postupci zamijenjeni su digitalnim procesima koji su brži, jednostavniji i transparentniji, čime se olakšava rad prijevoznicima, ali i nadležnim tijelima.

U praksi to znači da će podaci o prijevozu opasnih tvari biti dostupni kroz jedinstveni digitalni sustav koji omogućuje njihovu razmjenu između nadležnih institucija, čime se smanjuje mogućnost administrativnih pogrešaka, ubrzava obrada podataka i povećava pouzdanost cijelog procesa. Projekt eADR | Foto: AKD

Sustav je razvijen u skladu sa suvremenim europskim standardima interoperabilnosti te omogućuje povezivanje s postojećim nacionalnim informacijskim sustavima, ali i budućim europskim digitalnim servisima. Takva arhitektura osigurava njegovu dugoročnu održivost, nadogradnju i spremnost na buduće regulatorne i tehnološke zahtjeve Europske unije.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić istaknuo je kako projekt donosi niz digitalnih rješenja koja unapređuju sigurnost i učinkovitost sustava.

- Razvijen je sustav koji omogućuje digitalno preuzimanje i obradu podataka iz tahografa, čime se unapređuju nadzor nad prijevozom, pouzdanost podataka i učinkovitost kontrola. Projekt uključuje i digitalni sustav za osposobljavanje vozača koji prevoze opasne tvari te sigurnosnih savjetnika, čime su prijave, ispiti i izdavanje isprava znatno pojednostavljeni.

Dodao je kako projekt ne donosi samo digitalizaciju postojećih procesa, već i bolje povezivanje institucija te veću razinu sigurnosti za sve sudionike u prometu.

- Povezivanjem s drugim tijelima javne uprave ostvarena je viša razina interoperabilnosti, a građanima osigurana dodatna sigurnost kroz učinkovitije praćenje prijevoza opasnih tvari na hrvatskim cestama. Tomislav Mihotić | Foto: AKD

'Sigurniji i pametniji transportni ekosustav'

Okupljenima se obratio i direktor AKD-a Jure Sertić, istaknuvši kako projekt eADR predstavlja prijelaz s nepovezanih i pretežno papirnatih postupaka na jedinstveno digitalno okruženje.

- Suradnja MMPI-ja i AKD-a na digitalnoj transformaciji prometa traje već dugi niz godina, a partnerski odnos je rastao i definirao zavidan prometni portfelj. Realizacija projekta eADR nije samo ispunjenje projektnog zadatka, nego su njime definirani temelji za daljnji razvoj sigurnijeg i pametnijeg transportnog ekosustava, rekao je Sertić.

Dodao je kako je projekt razvijen u skladu s europskim regulatornim okvirom, čime Hrvatska postaje aktivan sudionik europske digitalne prometne mreže. Istaknuo je i da je AKD u projektu imao ključnu ulogu u analizi potreba nadležnih tijela, razvoju digitalnih rješenja te povezivanju složenih poslovnih procesa sa zakonskim zahtjevima. Jure Sertić, glavni direktor AKD-a-| Foto: AKD

Digitalna rješenja za učinkovitiji nadzor prijevoza

Projekt su predstavile Laura Biondić, voditeljica projekta i njezina zamjenica Iva Krušelj Posavec iz AKD-a, istaknuvši kako eADR omogućuje učinkovitiji nadzor prijevoza opasnih tvari, ranije prepoznavanje potencijalno opasnih situacija i bržu reakciju nadležnih službi.

Posebna vrijednost sustava njegova je interoperabilnost, odnosno povezivanje institucija i sigurna razmjena podataka prikupljenih kroz standardizirane procese. Sustav pritom osigurava visoku razinu dostupnosti i zaštite podataka te značajno smanjuje rizik od prekida rada i gubitka podataka. Jure Sertić, Laura Biondić, Iva Krušelj Posavec i Tomislav Mihotić | Foto: AKD

Projekt eADR predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i potvrđuje kako suradnja državnih institucija i stručnjaka može rezultirati konkretnim rješenjima koja povećavaju sigurnost građana, unapređuju rad nadležnih tijela i stvaraju učinkovitiji sustav upravljanja prijevozom opasnih tvari.