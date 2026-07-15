Umjesto hrpe papira, QR kod: Hrvatska predvodi digitalnu revoluciju u europskom prijevozu

Novi sustav: Hrvatska osigurala tehničku spremnost za digitalnu razmjenu podataka u prijevozu tereta
Novi alat će transformirati teretni prijevoz unutar Europske unije. Promjene stižu već od srpnja 2027. godine.
15:53 13 h 15.07.2026
15. srpanj 2026.
Jedan zgužvani papir na granici može prouzročiti sate čekanja. Hrvatska je predstavila sustav koji cestovni prijevoz tereta seli iz fascikla u oblak.
Svaki kamion koji prelazi granicu dosad je nosio hrpu papirnatih dokumenata - teretne listove, dozvole, potvrde. Dovoljno je da se jedan papir zgužva, izgubi ili krivo popuni i cijela pošiljka staje na kontroli. Upravo taj problem želi riješiti Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu (NSCP), predstavljen na završnoj konferenciji održanoj 15. srpnja u zagrebačkom The Hallu.
Konferencija je započela pozdravnim govorima predstavnika Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nakon čega su uslijedile prezentacije o projektu, procesu verifikacije i validacije te tehničkoj podršci sustava. Poslije službenog dijela programa održan je prigodni domjenak.
NSCP je dio provedbe europske Uredbe o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta (eFTI), kojom Europska unija postupno zamjenjuje papirnatu dokumentaciju elektroničkim podacima. Zamjenica voditelja projekta u AKD-u Darija Kučinić tijekom svoje prezentacije, objasnila je krajnji rok za potpunu primjenu sustava.
- Od srpnja 2027. godine nadležna tijela u svim državama članicama morat će moći zaprimiti elektroničke podatke putem certificiranih platformi, a od 2029. bit će obaveza za sve gospodarske subjekte.
Projekt vrijedan više od 7 milijuna eura financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), novca koji Hrvatska dobiva od Europske unije upravo za ovakve digitalne reforme. Projekt provodi AKD s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Državni tajnik spomenutog ministarstva Željko Tušek istaknuo je zašto je to važno prijevoznicima.
Novi sustav: Hrvatska osigurala tehničku spremnost za digitalnu razmjenu podataka u prijevozu tereta
Novi alat će transformirati teretni prijevoz unutar Europske unije. Promjene stižu već od srpnja 2027. godine.
15:53 13 h 15.07.2026
- Ovaj projekt zasigurno će pomoći našim logističarima i prijevoznicima da imaju kvalitetnija rješenja, budu konkurentniji, a naše gospodarstvo usporedivo s rješenjima drugih zemalja EU-a. Svi ćemo zajedno krenuti razvijati naš sektor prometa na onaj način kako ga svi skupa vidimo, prepoznajući njegove strukturne probleme i izazove, ali i niz benefita koje on može donijeti razvoju našeg gospodarstva.
Direktor AKD-a Jure Sertić dodao je da je riječ o jednom od najsloženijih projekata agencije dosad, kojim se Hrvatska vraća u sam vrh Europe. Na razvoju ovakvog sustava djelatnici AKD-a pokazali su svoja znanja i vještine.
- Znamo da je promet, kao dio krvotoka gospodarstva, nešto bez čega Europska unija ne može funkcionirati. Dobro smo iščitali regulativu i tehničke specifikacije te došli do toga da Hrvatsku ponovno stavljamo u poziciju lidera u rješenjima koja postaju značajna do 2027. godine.
Iako naziv NSCP sugerira cestovni promet, sustav nije zamišljen samo za njega. Darija Kučinić potvrdila je da obuhvaća i željeznički te promet unutarnjim plovnim putevima. U praksi će to izgledati jednostavno: umjesto da carinik ili policajac na granici lista hrpu papira, dovoljno je skenirati QR kod na dokumentu, a sustav sam dohvati sve potrebne podatke. Voditelj projekta Mateo Crnković objasnio je prednosti.
- Skeniranjem QR koda ili pretragom putem posebnih identifikatora portal dohvaća podatke s platforme i dostavlja ih nadležnom tijelu u standardiziranom digitalnom obliku. S obzirom na to da se podaci unose jednom, oni se sigurno pohranjuju i nadležnim tijelima dostavljaju se brzo, digitalno i u stvarno vrijeme.
Sigurno pohranjivanje podataka vrlo je važan kriterij za uspješno funkcioniranje sustava. Prema riječima predstavnice tvrtke EY Andrijane Prskalo Maček, sigurnost nikad nije bila samo dodatak, nego temelj sustava.
- Svi znamo u kakvim vremenima danas živimo i koliko je važno da su sustavi maksimalno sigurni i pouzdani, jer samo tako možemo zadržati ono povjerenje koje nam je važno kad korisnici koriste taj sustav na svakodnevnoj bazi. Sigurnost mora biti ugrađena u svaki korak pristupa i razmjene podataka.
Publici se obratio i prorektor za znanost i istraživanje Sveučilišta Algebra Bernays Leo Mršić. Tijekom svoje prezentacije ukratko je objasnio iskustva tima za verifikaciju i validaciju.
- Neovisna verifikacija i validacija imala je tri elementa, kontinuirano verificiranje, potvrđivanje tehničkih i funkcionalnih poslovnih zaključaka te izradu dosta složenih izvješća koja su obuhvaćala liste provjera, testiranja, razgovora i osmišljavanja načina kako bi to moglo izgledati u budućnosti.
Svoj govor zaključio je rečenicom kako je validacija potvrdila da je sustav spreman.
Iza svih tehničkih detalja stoji pitanje - što digitalizacija donosi prijevoznicima i logističarima u svakodnevnom poslu? Prema procjenama Europske komisije, prelazak na digitalne podatke smanjuje operativne troškove, ubrzava administraciju i podiže transparentnost duž cijelog logističkog lanca.
Projekt se nastavlja nadograđivati i povezivati s dodatnim nacionalnim sustavima, među kojima je i FINIS. Cilj je jedinstven europski prometni prostor u kojem se podaci unose samo jednom, a razmjenjuju digitalno.
Sadržaj je nastao u suradnji native odjela bauštela.hr i Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD)
Novi sustav: Hrvatska osigurala tehničku spremnost za digitalnu razmjenu podataka u prijevozu tereta
Novi alat će transformirati teretni prijevoz unutar Europske unije. Promjene stižu već od srpnja 2027. godine.
15:53 13 h 15.07.2026
Od puknuća cijevi do ljetne oluje: Stručnjak objašnjava koje štete na domu vlasnici često podcjenjuju
Nakon posljednje oluje, Croatia osiguranje je prve štete isplatilo već u satima nakon prijave, a brojne su riješene istoga dana.
13:48 2 d 13.07.2026
Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari
Predstavljen je novi digitalni sustav za praćenje prijevoza opasnih tvari. Projekt eADR donosi sigurniji i učinkovitiji nadzor cestovnog prometa.
15:10 7 d 08.07.2026
Čitajte bauštela.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 21 d 24.06.2026
Galerija gradilišta: Stadion dobiva konačni oblik, još nekoliko mjeseci do kraja
Svakim danom sve je bliže završetak izgradnje novog nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj. Izvođači se hvale - polako poprima konačni oblik.
16:24 12 h 15.07.2026
Zagrebačka FINA postaje gradilište: Četvrti kat preuzimaju bauštelci, ali prvo svaki mora potpisati ovo
Baš svi radnici angažirani na projektu prije ulaska na gradilište morat će potpisati izjavu o povjerljivosti.
16:22 12 h 15.07.2026
Ništa od održavanja poznatog podiznog mosta: Postupak poništen godinu dana nakon otvaranja nabave
Hrvatske ceste planiraju izvanredno održavanje poznatog podiznog mosta u Dalmaciji. Trebalo je krenuti, ali nakon Odluke o poništenju će pričekati.
16:21 12 h 15.07.2026
Prva iduća pruga u Zagrebu bit će Heinzelova: Zastupnik pita hoće li i Sesvete dobiti tramvaj
Nakon izgradnje skraćenog profila tramvajske pruge u Sarajevskoj, izgledno je da će iduća nova pruga biti u Heinzelovoj. Razmatraju se i Sesvete.
16:20 12 h 15.07.2026