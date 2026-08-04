Uređenje najstarijeg rodilišta u Hrvatskoj: Još jedna obnova KBC-a, zgrada je skrivena od prolaznika

Najstarije rodilište u Hrvatskoj prvo je bilo u Ilici, nakon čega je preseljeno u Petrovu 13. Stara zgrada je obnovljena - sad je red za dvorišnu.

Najstarije hrvatsko rodilište bilo je Kraljevsko zemaljsko rodilište i primaljsko učilište, osnovano 1877. godine u Zagrebu. U početku je djelovalo u zgradi u Ilici 83 i 85, u nekadašnjem prostoru bolnice Sestara milosrdnica, a 1920. godine preseljeno je u namjenski izgrađenu zgradu u Petrovoj ulici 13. Na toj adresi danas djeluje Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, koja je organski i sastavni dio Kliničkog bolničkog centra Zagreb, najveće i središnje nacionalne zdravstvene ustanove.

Klinika obuhvaća ginekologiju, perinatologiju, primaljstvo i liječenje ginekoloških karcinoma. Nakon potresne obnove kroz koju je prošla stara zgrada, priprema se veliko uređenje dvorišnog objekta koji nije oštećen u potresu.

Obnova rodilišta od 34 milijuna

U listopadu 2025. godine službeno je otvoreno potpuno preuređeno i obnovljeno rodilište Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj ulici, a u radove potresne obnove bilo je uloženo 34 milijuna eura. Obnova je provedena u sklopu obnove zdravstvene infrastrukture nakon zagrebačkog potresa 2020., a radovi na cjelovitoj konstruktivnoj i energetskoj obnovi započeli su u siječnju 2023. godine.

Za projekt je osigurano 14,4 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije te 19,6 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je u posljednje dvije godine dodatnih sedam milijuna eura uloženo u medicinsku opremu. Pacijentice i novorođenčad smješteni su u suvremeno opremljenim prostorima, a Klinika raspolaže modernim sobama, inkubatorima i respiratorima za skrb o djeci vrlo niske porođajne težine.

Klinika u Petrovoj | foto: snimka zaslona, EOJN

Zgradu ne vide prolaznici

Nakon završetka obnove glavne zgrade rodilišta, Klinički bolnički centar pokreće nabavu i za obnovu dvorišne zgrade Klinike, također u Petrovoj 13. Obnova je potaknuta dotrajalošću građevine i potrebom prilagodbe suvremenim zahtjevima njezine izvorne namjene. Dvorišna zgrada izgrađena je kao dogradnja glavne zgrade, s njezine sjeverne strane, te s njom čini funkcionalnu cjelinu, ali dok je starija građevina pretrpjela oštećenja u potresu, novija nije.

Planirani zahvat zbog toga uključuje energetsku obnovu uz adaptaciju unutarnjih prostora i vanjskih dijelova zgrade. Predviđena je obnova ovojnice objekta, rekonstrukcija svih dotrajalih instalacijskih sustava te reorganizacija pojedinih odjela unutar zavoda Klinike, u skladu s programom koji će definirati investitor, odnosno tehnička služba KBC-a Zagreb u suradnji s predstojnicima klinike, pročelnicima zavoda i voditeljima odjela.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 490 tisuća eura, a zainteresirani ponuditelji mogu se na natječaj javiti do 18. kolovoza ove godine.