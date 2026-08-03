Sagradili koncertnu dvoranu u šumi: Savršena kombinacija sirove žbuke, bakra i bukve

Na obroncima iznad Ženevskog jezera, usred guste šume u francuskom Évianu, uzdiže se koncertna dvorana kakva se rijetko viđa u suvremenoj arhitekturi. La Source Vive nije zamišljena tek kao mjesto održavanja koncerata, već kao instrument koji aktivno sudjeluje u stvaranju glazbe.

Projekt francuskog arhitektonskog studija PCA-STREAM, nastao u suradnji s renomiranim arhitektom Patrickom Bouchainom, predstavlja spoj vrhunskog inženjerstva, akustike i umjetnosti. Dvorana se diskretno uklapa u prirodni krajolik te zajedno s kultnom koncertnom dvoranom La Grange au Lac čini novi glazbeni kompleks Les Mélèzes.

La Source Vive | foto: © Salem Mostefaoui za PCA-STREAM

Nastavak glazbene tradicije

La Source Vive nalazi se u mjestu Neuvecelle pokraj Éviana. Koncertna dvorana raspolaže s 490 sjedećih mjesta i ukupnom površinom od 2.150 četvornih metara. Uz glavnu koncertnu dvoranu projekt uključuje predvorje s blagajnom, garderobom, barom i prostorom za laganu ugostiteljsku ponudu, kao i zaseban objekt s garderobama i uredima za izvođače i produkcijske timove.

La Source Vive nadovezuje se na postojeću Bouchainovu dvoranu La Grange au Lac iz 1993. godine, ali joj ne konkurira, nego je nadopunjuje. Zajedno tvore jedinstveni kulturni kompleks namijenjen koncertima, edukaciji, umjetničkim rezidencijama i glazbenim snimanjima tijekom cijele godine.

La Source Vive | foto: © Salem Mostefaoui za PCA-STREAM

La Source Vive | foto: © Salem Mostefaoui za PCA-STREAM

Dvije arhitektonske filozofije

La Source Vive rezultat je suradnje dvojice arhitekata različitih pristupa. Patrick Bouchain poznat je po intuitivnom i eksperimentalnom načinu projektiranja, dok Philippe Chiambaretta i njegov ured PCA-STREAM razvijaju arhitekturu oslonjenu na znanstvena istraživanja i digitalne analize.

Njihov zajednički rad trajao je godinama i uključivao brojne makete, računalne simulacije te akustička ispitivanja. Posebnu ulogu imao je svjetski poznati akustičar Albert Xu, koji je radio i na prethodnoj koncertnoj dvorani La Grange au Lac. Tijekom projektiranja izrađen je digitalni blizanac zgrade kojim su stručnjaci mogli unaprijed provjeravati vrijeme odjeka, jasnoću zvuka i širenje akustičnih valova.

Poput glazbenog instrumenta

Najveća posebnost projekta krije se u njegovoj geometriji. Tlocrt dvorane ima ovalni oblik, dok je presjek stožast, što omogućuje optimalno kruženje zvuka kroz prostor. Svakom posjetitelju osigurano je približno 11 kubičnih metara prostora, što je jedan od ključnih parametara vrhunske koncertne akustike.

Arhitekti su prvi put spojili dvije tradicionalne tipologije koncertnih dvorana – pravokutnu shoebox dvoranu i takozvani vineyard raspored gledališta koje okružuje glazbenike. Takva kombinacija pruža izvrsnu vidljivost i ravnomjernu distribuciju zvuka bez obzira na mjesto sjedenja.

U središtu kupole nalazi se oculus koji propušta prirodno svjetlo i omogućuje probe tijekom dana u gotovo prirodnim uvjetima, što je iznimno rijetko u koncertnim dvoranama. Arhitekti upravo zato ističu da zgrada nije samo prostor za izvođenje glazbe, nego instrument koji zajedno s glazbenicima sudjeluje u stvaranju zvuka.

La Source Vive | foto: © Salem Mostefaoui za PCA-STREAM

La Source Vive | foto: © Salem Mostefaoui za PCA-STREAM

Materijali u službi vrhunske akustike

Svaki materijal korišten u projektu odabran je prvenstveno zbog svojih akustičkih svojstava. Unutrašnjost dominira sirovom bijelom žbukom koja je nanesena u različitim debljinama kako bi se postiglo optimalno vrijeme reverberacije od približno 1,8 sekundi. Reljef zidova posebno je izražen u razini ušiju publike kako bi se zvuk jednako raspršivao u svim frekvencijama, dok se prema vrhu kupole postupno smanjuje.

Pozornica i dio interijera izrađeni su od ružičaste bukve, a sjedala presvučena prirodnom kožom posebno su projektirana i višestruko testirana kako ne bi narušavala akustiku prostora. Skriveni slojevi mineralne vune integrirani su unutar zidova i akustičkog baldahina kako bi dodatno apsorbirali neželjene refleksije zvuka.

Vanjska ovojnica obložena je prethodno patiniranim bakrom koji objektu daje prepoznatljiv izgled, ali istodobno štiti konstrukciju od vremenskih utjecaja. Sve zajedno pokazuje kako u ovom projektu estetika nikada nije odvojena od funkcije. La Source Vive | foto: © Salem Mostefaoui za PCA-STREAM La Source Vive | foto: © Salem Mostefaoui za PCA-STREAM

Slojevita konstrukcija i održivost

Konstrukcija La Source Vive razvijena je poput slojeva luka. Betonska baza nosi gledalište i pozornicu, iznad nje nalazi se akustička betonsko-žbukana školjka, dok vanjsku ovojnicu čini drvena konstrukcija obložena bakrom. Takvo višeslojno rješenje osigurava iznimnu toplinsku i zvučnu izolaciju te stabilne uvjete tijekom cijele godine.