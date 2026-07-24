Svijet dobio novo arhitektonsko čudo: Umjetna planina usred Rotterdama, ovakvo što još niste vidjeli!

Planirana građevina prostirat će se na približno 25.000 do 30.000 četvornih metara, a procijenjena vrijednost izgradnje je 240 milijuna eura.

Nizozemski arhitektonski ured MVRDV pobjednik je međunarodnog natječaja Shift International Architecture Competition s projektom Rotterdam ROCKS!, koji će biti realiziran kao prvi Shift Landmark – ambiciozna građevina zamišljena kao novo svjetsko čudo i simbol održive budućnosti.

Već vizualizacije pobjedničkog projekta jasno daju do znanja kako je riječ o stvarno posebnoj građevini, dostojnoj epiteta 'svjetskog čuda'. Koncept se temelji na ideji golemih, međusobno povezanih 'živih stijena' koje tvore novu urbanu topografiju na obali rijeke Nieuwe Maas.

Arhitektura koja oponaša prirodu

Umjesto klasične visoke zgrade, arhitekti su osmislili kompleks sastavljen od organski oblikovanih volumena koji podsjećaju na prirodne kamene formacije, ali istodobno funkcioniraju kao suvremeni javni objekt. Kroz cijelu građevinu provlače se pješačke staze, vrtovi i terase koje posjetiteljima omogućuju uspon do vidikovca na krovu bez ulaska u zatvorene prostore.

Fasada nije zamišljena samo kao zaštitna ovojnica zgrade, nego kao aktivni ekosustav s džepovima za vegetaciju, prostorima za ptice i kukce te sustavima za zadržavanje kišnice. Takav pristup, ističe se, povećava bioraznolikost i smanjuje utjecaj građevine na okoliš, dok istodobno mijenja uobičajeno poimanje odnosa između arhitekture i prirode.

Sam MVRDV svoj koncept opisuje kao 'biotopiju', odnosno viziju budućnosti u kojoj građevine rastu i razvijaju se poput živih organizama te postaju sastavni dio urbanog ekosustava, a ne prepreka prirodi.

Tisuće kvadrata

Planirana građevina prostirat će se na približno 25.000 do 30.000 četvornih metara, a objedinit će više različitih sadržaja namijenjenih javnosti. U unutrašnjosti će se nalaziti hotel s oko 200 soba, konferencijski centar, održivi food court, restorani te veliki izložbeni prostor nazvan The Elysium, zamišljen kao multimedijsko iskustvo posvećeno održivosti i klimatskim promjenama.

Prostori su organizirani oko monumentalnog središnjeg atrija nalik špilji, koji prirodnim svjetlom povezuje različite razine objekta i stvara dojam boravka unutar prirodne stijene. Projekt predviđa tri glavne komunikacijske rute. Jednu za izložbene sadržaje, drugu za hotelske i ugostiteljske funkcije te treću koja vodi vanjskim pješačkim putem preko zelenih terasa do krovnog vidikovca.

U podnožju zgrade planiran je i plimni park uz rijeku, čime će se dodatno povezati građevina s javnim prostorom i riječnim krajolikom. Organizatori ističu da bi ovo trebala biti prva u nizu sličnih građevina na šest kontinenata koje će arhitekturom poticati održiviji način života i postati nova generacija globalnih znamenitosti.

Od ideje do gradilišta

Nakon završetka natječaja projekt ulazi u fazu daljnje razrade, javno savjetovanje i pripreme za gradnju u rotterdamskoj četvrti Waterkant. Riječ je o jednom od najvećih razvojnih područja u Rotterdamu, planiranom na južnoj obali rijeke Maas, gdje će nastati nova gradska četvrt s oko 3.750 stanova, školama, uredima, kulturnim sadržajima, sportskim objektima, novom željezničkom postajom i plimnim parkom, a upravo bi Shift Embassy trebala postati njezino središnje obilježje.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 240 milijuna eura. Investitor projekta je nizozemska društvena tvrtka Shift, koja želi izgraditi kulturno-edukacijski centar posvećen održivosti, a dugoročni je cilj uspostaviti mrežu sličnih građevina na svih šest kontinenata. Nakon dorade pobjedničkog rješenja slijedi proces uključivanja lokalne zajednice i ishođenja potrebnih dozvola, a početak gradnje očekuje se tijekom 2028. godine, dok je otvorenje planirano za 2031. godinu.

Projekt će se pritom koristiti i kao svojevrsni eksperimentalni poligon za primjenu građevinskih tehnologija s niskim ugljičnim otiskom. Uključujući kružnu uporabu materijala, bio-bazirane proizvode, reciklirani čelik, beton sa smanjenim emisijama te nove metode robotizirane i 3D gradnje, čime bi sama izgradnja postala demonstracija održivog građenja budućnosti. Rotterdam ROCKS! | foto: MVRDV Rotterdam ROCKS! | foto: MVRDV

Spoj arhitekture, umjetnosti i edukacije

Natječaj je 2025. godine raspisala organizacija Shift s ciljem pronalaska arhitektonskog rješenja koje će kroz spoj arhitekture, umjetnosti i edukacije potaknuti promjene u odnosu društva prema klimatskim izazovima.

Na međunarodni poziv pristiglo je 80 prijedloga iz cijelog svijeta, a nakon višemjesečne evaluacije u završnicu je ušlo pet timova: Ecosistema Urbano, Heatherwick Studio, Mecanoo, MVRDV i Office for Political Innovation. Finalisti su tijekom dodatne faze razrađivali svoje koncepte, nakon čega je međunarodni stručni žiri donio konačnu odluku. Kako su izgledali svi radovi finalista pogledajte ovdje.