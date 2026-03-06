Bira se 'novo svjetsko čudo', zgrada budućnosti bit će sagrađena u Nizozemskoj, ovo su finalisti

U potrazi za novim simbolom globalne klimatske akcije, međunarodna inicijativa Shift pokrenula je ambiciozan arhitektonski natječaj čiji je cilj osmisliti svojevrsno 'novo svjetsko čudo', odnosno arhitektonsku znamenitost koja bi kroz arhitekturu, iskustvo prostora i javni program poticala milijune ljudi na održiviji način života.

Natječaj je službeno pokrenut 15. siječnja 2025. godine, a odvija se u dvije faze. Prva faza bila je otvoreni međunarodni poziv za prijavu konceptualnih ideja, u kojem su mogli sudjelovati arhitektonski timovi iz cijelog svijeta, dok je rok za predaju prijava bio početkom ožujka 2025. godine. Nakon selekcije, odabrano je pet finalnih timova koji su prošli u drugu fazu natječaja i razvijaju detaljnije projektne prijedloge.

Ukupni nagradni fond natječaja iznosi 250 tisuća eura. Pet odabranih finalnih timova dobilo je po 40 tisuća eura za daljnji razvoj svojih prijedloga u drugoj fazi. Pobjednički projekt bit će pak nagrađen dodatnih 50 tisuća eura, te će poslužiti kao temelj za realizaciju prvog Shift landmarka.

Urban Reef

'Urban Reef', projekt je iza kojega stoji londonski Heatherwick Studio. Inspiraciju pronalazi u složenim ekosustavima koraljnih grebena. Zgrada je zamišljena kao struktura sastavljena od šest međusobno povezanih slojeva aktivnosti koji funkcioniraju poput prirodnog ekosustava. Svaki sloj podržava druge stvarajući prostorni sustav u kojem se različiti programi i iskustva nadopunjuju.

Arhitektura je oblikovana kao porozna i djelomično otvorena struktura, čime se briše granica između unutarnjeg i vanjskog prostora. Posjetitelji se kroz niz povezanih prostora kreću poput istraživača kroz ekosustav, otkrivajući sadržaje koji potiču razumijevanje klimatskih promjena i održivih praksi. Koncept posebno naglašava iskustvo kretanja kroz zgradu i emocionalni doživljaj prostora.

Multisenzorne instalacije i izložbeni prostori osmišljeni su kako bi potaknuli znatiželju i osjećaj povezanosti s prirodom. Umjesto klasične muzejske prezentacije, projekt predlaže interaktivno iskustvo koje posjetitelje potiče na promjenu svakodnevnih navika. Upravo ta ideja zgrade kao 'ekosustava iskustava' čini Urban Reef jednim od najsnažnijih koncepata u finalu natječaja.

Urban Reef | foto: Heatherwick Studio

Urban Reef | foto: Heatherwick Studio

The House of Shift

'The House of Shift', projekt je pak nizozemskog arhitektonskog studija Mecanoo, a fokusira se na stvaranje arhitektonske ikone koja održivost stavlja u samo središte svog koncepta. Projekt je zamišljen kao prostor koji posjetiteljima omogućuje aktivno istraživanje tema poput kružnog gospodarstva, obnovljivih izvora energije i klimatskih inovacija.

U arhitektonskom smislu naglasak je na korištenju materijala dobivenih recikliranjem ili ponovnom upotrebom, čime se koncept održivosti prenosi i na samu konstrukciju zgrade. Posebna pažnja posvećena je mogućnosti pohrane ugljika u građevinskim materijalima te postizanju energetske neutralnosti objekta.

Unutar kompleksa planirani su edukativni i izložbeni prostori koji posjetitelje potiču na aktivno sudjelovanje, a ne samo na promatranje. Arhitekti projekt opisuju kao mjesto istraživanja i otkrivanja, odnosno prostor koji pokazuje da održivost može biti i inspirativna i uzbudljiva. The House of Shift | foto: Mecanoo The House of Shift | foto: Mecanoo

Rotterdam ROCKS!

'Rotterdam ROCKS!', projekt je nizozemskog studija MVRDV koji zamišlja budući landmark kao krajolik sastavljen od niza 'živih stijena'. Umjesto jedinstvenog volumena, zgrada se sastoji od poroznih arhitektonskih formi koje podsjećaju na prirodne kamene strukture. Između tih volumena nastaju javni prostori, prolazi i zelene površine koje omogućuju cirkulaciju zraka, svjetla i vegetacije.

Arhitekti tako stvaraju arhitekturu koja djeluje poput urbanog ekosustava u kojem se prirodni i društveni procesi međusobno nadopunjuju. Ideja 'naslaganog krajolika' omogućuje da zgrada funkcionira kao kombinacija parka, kulturnog centra i edukativnog prostora. Posjetitelji se kroz niz terasa i otvorenih prostora postupno uspinju kroz strukturu, pritom otkrivajući različite sadržaje posvećene održivom načinu života.

Projekt naglašava povezanost arhitekture s prirodnim procesima i klimatskom otpornosti grada. U kontekstu Rotterdama, grada snažno obilježenog vodom i infrastrukturom, takav koncept predstavlja eksperiment u integraciji urbanog života i regenerativnih sustava. Rotterdam ROCKS! | foto: MVRDV Rotterdam ROCKS! | foto: MVRDV

Planetary Landmark for the Climate Age

'Planetary Landmark for the Climate Age', projekt dolazi iz studija Office for Political Innovation koji vodi arhitekt Andrés Jaque, a pristupa temi klimatskih promjena iz izrazito interdisciplinarne perspektive. Umjesto klasične arhitektonske ikone, projekt predlaže prostor koji prikazuje kompleksne planetarne sustave , od atmosfere i oceana do urbanih ekosustava.

Zgrada je zamišljena kao svojevrsni presjek klimatskih procesa koji oblikuju život na Zemlji. Posjetitelji bi kroz niz instalacija i prostora mogli istražiti kako ljudske aktivnosti utječu na planetarne sustave. Arhitekti naglašavaju da je cilj projekta učiniti klimatske procese vidljivima i razumljivima široj javnosti. Arhitektura tako postaje medij kroz koji se komunicira znanje o okolišu i održivosti.

Projekt također naglašava društvenu dimenziju klimatskih promjena, promatrajući arhitekturu kao prostor javne rasprave i kolektivnog djelovanja. U tom smislu 'Planetary Landmark for the Climate Age' nije samo zgrada nego platforma za promišljanje odnosa između društva, tehnologije i planeta. Takav koncept posebno se ističe po svojoj političkoj i edukativnoj dimenziji unutar finalne selekcije natječaja. Planetary Landmark for the Climate Age | foto: Office for Political Innovation

A Living Landmark

'A Living Landmark', projekt je studija Ecosistema Urbano (Španjolska) u suradnji s Fabrications i ARUP-om, a zamišljen je kao svojevrsni 'živi organizam' koji spaja arhitekturu, prirodu i društveni život grada. Koncept polazi od ideje regenerativnog sustava u kojem zgrada nije statičan objekt, već prostor koji se stalno razvija i prilagođava potrebama zajednice i okoliša.

Projekt predviđa arhitekturu snažno povezanu s vegetacijom, otvorenim javnim prostorima i ekološkim procesima koji potiču bioraznolikost. Zeleni elementi i javne platforme međusobno su isprepleteni, čime se brišu granice između urbanog prostora i prirodnog ekosustava. Takva struktura omogućuje da se unutar kompleksa susreću edukacija, društveni život i okolišna osviještenost.

Arhitekti naglašavaju da je cilj projekta potaknuti aktivnu interakciju između građana i prirodnih sustava, čime se prostor pretvara u platformu za učenje o održivosti. Posjetitelji bi kroz različite javne zone mogli izravno doživjeti kako urbani prostor može funkcionirati kao ekološki sustav. U tom smislu, zgrada postaje ne samo simbol klimatske akcije nego i eksperimentalni prostor u kojem se testiraju novi modeli suživota grada i prirode. A Living Landmark | foto: Ecosistema Urbano A Living Landmark | foto: Ecosistema Urbano

Struka za budućnost

Koncept natječaja temelji se na stvaranju arhitektonskog landmarka koji bi, osim estetske i simboličke vrijednosti, imao i snažnu edukativnu i društvenu funkciju. Planirano je da prvi takav objekt bude izgrađen u Nizozemskoj, a dugoročna ambicija organizatora je stvaranje mreže sličnih Shift landmarka na svim kontinentima. Ovaj prostor zamišljen je kao mjesto susreta priča o klimatskim inovacijama, održivim rješenjima i ljudima koji predvode promjene prema održivijoj budućnosti.

Natječaj provodi međunarodni stručni žiri sastavljen od istaknutih stručnjaka iz područja arhitekture, kulture, održivog razvoja i investicija. U ocjenjivačkom sudu sudjeluju, među ostalima, Aric Chen, direktor nizozemskog instituta Nieuwe Instituut, Astrid Leyssens iz organizacije We Are Impact Collective, arhitekt Ben van Berkel iz studija UNStudio, investitor Clemens Brenninkmeijer (Redevco), Géke Roelink iz muzeja Nemo, stručnjak za održivost dr. Lewis Akenji (Hot or Cool Institute), Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel), Mireia Luzárraga (TAKK) te Nicole Maarsen iz Social Value Foundation.