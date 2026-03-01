Podzemni hotel na otoku sagrađen za bijeg: Luksuz ukopan u stijenu s ludim pogledom

Grčki arhitektonski studio Ateno dovršio je Olen, podzemni obalni hotel na otoku Syrosu. Na pola je ukopan u rub litice, ima i pogled na Egejsko more.

S ciljem stvaranja hotela sa sedam apartmana na relativno netaknutom mjestu, atenski arhitektonski studio Ateno dao je prioritet uklapanju Olen Resorta u krajolik, stvarajući stepenasti oblik koji studio opisuje kao 'amfiteatralan'.

To je rezultiralo kontrastnom mješavinom otvorenih, prostranih terasa i podzemnih prostorija s krovnim osvjetljenjem smještenih duboko u rub litice. Dok je cijela kompozicija uokvirena zidovima obloženim teksturiranom žbukom u zemljanim tonovima.

Olen Resort | foto: Yiorgis Yerolymbos

Olen Resort | foto: Yiorgis Yerolymbos

Zanimljivo očuvanje ravnoteže

Olen ​​se nalazi na udaljenoj lokaciji na otoku Syrosu, gdje prirodni krajolik još uvijek prevladava nad izgrađenim okolišem.

- Osnovna ambicija dizajna bila je očuvati tu ravnotežu, unatoč kratkom opisu projekta koji je zahtijevao relativno veliku intervenciju. Projekt nije definiran sastavom 3D objekata, već spajanjem horizontalnih i vertikalnih površina, terasastih ravnina, potpornih zidova i usjeka u terenu što omogućuje arhitekturi da se čita kao ugrađena u sam krajolik, rekli su za dezeen.com suosnivači Ateno studija, Elias Theodorakis i Yiorgos Fiorentinos.

Olen Resort | foto: Yiorgis Yerolymbos

Olen Resort | foto: Yiorgis Yerolymbos

Ravnina

Olen je podijeljen u tri elementa, nazvana Ravnina, Linija i Točka, koji se spuštaju niz lokaciju, povezani cik-cak stazom. Ova područja postupno povećavaju privatnost kako se posjetitelji kreću niz lokaciju.

Ravnina zauzima najvišu točku lokacije, definiranu zakrivljenim dijelom potpornog zida koji uokviruje veliku terasu s pergolom u obliku lista i bazenom. U brdo su uvučeni zajednički dnevni prostori i spavaća soba, dok se tri dodatne spavaće sobe nalaze uz manje terase unutar kubičnih volumena koji se protežu prema moru.

- Zakrivljeni potporni zidovi koji definiraju Ravninu, zajedno s pergolom, najznačajniji su gestovi projekta, rekli su Theodorakis i Fiorentinos.

S druge strane zmijolika geometrija zidova organizira cirkulaciju, unosi osjećaj teatralnosti i stvara uvjete zagrljaja koji nude zaštitu, a istovremeno ostaju otvoreni prema horizontu i beskrajnom moru, dodali su.

Olen Resort | foto: Yiorgis Yerolymbos

Olen Resort | foto: Yiorgis Yerolymbos

Linija i Točka

Ispod, Linija sadrži dvije veće podzemne stambene jedinice koje mogu funkcionirati zasebno ili kao veća jedna cjelina, s izlazom na zajedničku terasu s dugim, uskim infinity bazenom. Na kraju staze niz lokaciju nalazi se Točka, neovisna, podzemna pansionska kuća ispred koje je zakrivljeni kameni potporni zid i mali kružni bazen.

Ovaj izloženi kameni zid jedina je razlika od teksturiranih, zemljanih zidova obloženih žbukom koji se koriste u cijelom Olenu, kako za potporne zidove tako i za uokvirivanje krovnih prozora koji otkrivaju podzemna područja ispod padine.