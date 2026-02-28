Vila na Braču remek-djelo je poznatog arhitekta: Savršeno se stapa s prirodom
Na otoku Braču u skladu s prirodom smjestila se Vila Perez. Djelo je renomiranog arhitekta Damira Rake i njegovog ureda Porticus.
12:20 11 h 28.02.2026
28. veljača 2026.
Na sjevernoj strani otoka Brača, u zaklonu duboke i mirne uvale, smjestila su se Pučišća. Sagrađeno gotovo u potpunosti od slavnog bijelog bračkog kamena, naselje je mozaik težačkih domova, prekrasnih renesansnih palača, baroknih kuća i čvrstih obrambenih kula koje svjedoče o ondašnjim vremenima.
Uz samu obalu dominiraju veće, raskošnije građevine u kojima su živjele ugledne obitelji i vješti klesari, poznati kao artišti. Što se više udaljavate od mora i uspinjete kamenim ulicama prema brdu, arhitektura postaje jednostavnija i tiša, ondje su obitavali težaci i ribari, ljudi čiji je život bio neraskidivo povezan s kamenom, zemljom i morem.
Nedaleko od mjesta, uz prekrasnu otočku valu, savršeno se u prostor i okoliš uklopila Vila Perez, remek-djelo arhitekta Damira Rake i njegova studija Porticus. Na visoravni u blizini Pučišća smještena je kuća zajedno sa sustavom agrikultura, pažljivo uklopljena u mediteranski pejzaž.
Od samog početka ideja je bila stvoriti dom koji neće dominirati prostorom, već s njime uspostaviti ravnopravan odnos.
- Koncept je oblikovan u snažnom dijalogu s krajolikom. Projektni proces započeo je oblikovanjem prirodnog sustava oko kuće, zelenila i vode, iz kojeg se potom sukcesivno razvijala tlocrtna organizacija. Arhitektura kuće rezultat je interakcije korisnih prostora i prirodnih mikroambijenata, rekao nam je arhitekt.
Kuća je oblikovana kao niz volumena koji izrastaju iz terena i zajedno tvore ‘prostor između’. Umjesto kompaktne mase, kubusi služenih i služećih prostora definiraju međuprostore terasa, dvorišta, stepenica i vodenih ploha. Ovaj koncept briše čvrstu granicu između kuće i prirode te ukida tipičnu prostornu hijerarhiju. Svi ambijenti i prostori tretirani su kao jednako vrijedni.
Kako nam je ispričao Rako, topografija parcele odigrala je ključnu ulogu u oblikovanju arhitektonskog rješenja i odredila način na koji kuća 'sjeda' u teren.
- Kuća je u podrumu ukopana, a prizemljem izvučena iz terena. Tako je stvoren niz ambijenata različitog mjerila i karaktera. Klesanjem volumena omogućeno je prodiranje svjetla, zraka, vegetacije i vode duboko u utrobu kuće, rekao je.
Organizacija interijera osmišljena je tako da potiče stalnu povezanost s okolišem, ali i osigura intimu kada je potrebna.
- Centralni dnevni prostor otvoren je prema glavnoj terasi i vodenoj površini koja se proteže uz kuću te postaje njezin organski dio. Spavaći prostori smješteni su na uglovima, čime se osigurava privatnost uz stalni vizualni kontakt s pejzažom, ispričao je arhitekt.
Krov je snažna ploha koja stvara sjenu i dodatno povezuje sve prostore. Krovna terasa definira vidikovac i noćni boravak pod vedrim nebom. Treba dodati i da je materijalnost reducirana i podređena prostoru, svjetlu i okolišu. Kuća je zamišljena kao okvir za život u prirodi. Arhitektura glorificira krajolik i stvara ‘prostore između’, ispunjene svjetlom, vodom i tišinom.
Vila Perez pokazala je kako se suvremena vila može skladno uklopiti u prirodni ambijent, stapajući arhitekturu s vegetacijom, svjetlom i prostorom u jedinstvenu, uravnoteženu cjelinu.
