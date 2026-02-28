Ne događa se svaki dan da se otvara dvorac. Dvorac Feštetić svoja vrata će otvoriti kao interpretacijski centar.

Sjever Hrvatske prepun je znakova prošlosti i 'bajki' koje su nekad nastanjivale taj dio Hrvatske. Naravno, mislimo na dvorce i palače građene u rasponu od nekoliko stoljeća ponajviše u okolicama gradova.

Jedan od njih, dvorac Feštetić u Pribislavcu pored Čakovca, već godinu dana obnavlja tvrtka Texo Molior iz Cavtata - dok se sada sprema popisivanje ugovora za njegovo opremanje. Po završetku radova, trebao bi postati nešto novo i drugačije.

Duga prošlost, nova namjena bit će jedna u nizu

Dvorac Feštetić dio je povijesne bajke u Pribislavcu kraj Čakovca, u Međimurskoj županiji. Zbog njegove dinamične prošlosti, vrijedi krenuti s osvrtom na promjene vlasnika i namjena pa reći da je od izgradnje bio u vlasništvu više plemićkih obitelji. Među njima se ističu Zrinski u 16. i 17. stoljeću te obitelj Feštetić u 19. i početkom 20. stoljeća. U vrijeme Zrinskih, dvorac je bio okružen dvorištem i vrtom, a povijesni izvori spominju i kapelu te dvije pokrajnje zgrade na imanju.

Današnji izgled je pak dobio sredinom 19. stoljeća kada ga je u neogotičkom stilu obnovio grof Juraj Feštetić. Građen je od klesanog kamena, s bogato ukrašenim neogotičkim elementima, od kojih se ističu vijenci i dovratnici.

Obnova dvorca Feštetić | foto: Međimurska županija

Nova namjena za stari dvorac u Međimurju | foto: Međimurska županija

Još jedan plemić pa postaje škola

Zatim je grof Eugen Feštetić boravio je u dvorcu od 1923., nakon čega je prodan i korišten za smještaj državnih službenika, časnika i djece ratnih izbjeglica. Nakon Drugog svjetskog rata u kaštel je smještena osnovna škola koja ga koristi i danas. Iako je tijekom povijesti više puta stradao, bio opljačkan, devastiran i zapaljen, dvorac je obnavljan i danas je u razmjerno dobrom stanju, ali najnoviji radovi osim što će ga rekonstruirati mu i mijenjaju namjenu. A idući korak je opremanje za tu, novu namjenu.

Prema informacijama objavljenima početkom 2025. na stranicama Međimurske županije, Feštetić je zaštićeno kulturno dobro upisano na Listu zaštićenih kulturnih dobara. No, iz županije kažu da je dvorac građen između 1850. i 1870. godine, što se vjerojatno odnosi na posljednju rekonstrukciju u kojoj je građevina dobila današnji oblik.

Obnova dvorca Feštetić | foto: Međimurska županija

Projekt od 6,6 milijuna eura

U tom periodu, kad je krenula najnovija rekonstrukcija, u svrhu prenamijene, iz Međimurja su o dvorcu napisali da je riječ o jednokatnoj građevini s potkrovljem, asimetričnog i skraćenog 'U' tlocrta, uz iznimku zapadnog krila koje je dvokatno, s bočno prigrađenom neogotičkom kulom. Kula na južnom dijelu ima pet etaža i predstavlja najvrjedniji arhitektonski element dvorca i njegov važan turistički potencijal, dodali su iz županije.

Inače, ovaj projekt, 'Rekonstrukcija i prenamjena Dvorca Feštetić u interpretacijski centar' provodi Međimurska županija u okviru poziva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, uz financiranje iz EU Instrumenta za oporavak (EURI), a ukupna vrijednost projekta iznosi 6.633.118,51 eura, u cijelosti iz bespovratnih sredstava. Cilj projekta je povećati atraktivnost slabije razvijene turističke destinacije Općine Pribislavec, potaknuti cjelogodišnji i održivi turizam te naglasiti međimursku autohtonu kuhinju i tradiciju, uz korištenje zelenih, digitalnih i tehnoloških rješenja, kako su istaknuli na početku radova.

Međimurska županija

'Najteže' pri kraju, kreće opremanje

U sklopu projekta predviđena je suvremena multimedijalna i digitalna oprema interpretacijskog centra, uključujući ICT rješenja, sustave za prezentaciju sadržaja, prodaju ulaznica i upravljanje poslovanjem. Kao i mjere pristupačnosti poput dizala s govornim najavama katova, sadržaja na Brailleovu pismu i prilagođenih digitalnih sučelja.

Dok je, prema podacima iz sustava javne nabave, ugovor o izvođenju građevinskih radova potpisan 15. siječnja 2025. s tvrtkom Texo Molior, u vrijednosti oko 5,1 milijun eura - krajem 2025. otvorene su ponude za opremanje dvorca, Točnije, novog interpretacijskog centra.

Za većinu opreme, grafički dizajn, IT opremu i postav odabrana je tvrtka Smart Audiovisual (vrijednost gotovo 900 tisuća eura), dok je za mjernu stanicu odabrana tvrtka Smart Sense s ponudom od 14.800 eura bez PDV-a. Drugi ponuditelj, Echo grupa j.d.o.o., u oba postupka nabave odbijen je zbog neprihvatljive i nepravilne ponude.

Naručitelj Međimurska županija objavio je 18. kolovoza 2025. poziv na nadmetanje za opremanje interpretacijskog centra, podijeljen u tri grupe. Žalbu tvrtke Echo grupa j.d.o.o. na dokumentaciju o nabavi DKOM je rješenjem odbacio kao neurednu i nepravodobnu jer nije sadržavala dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka. Nakon završetka žalbenih rokova predviđeno je potpisivanje sporazuma s odabranim ponuditeljima na razdoblje od četiri mjeseca.