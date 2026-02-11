Veliki val obnove željezničkih kolodvora: Čak 5 zastarjelih objekata preskočit će stoljeće

Uz obnovu i modernizaciju željezničkih pruga, obnavljaju se i zgrade kolodvora. HŽ Infrastruktura u javnoj nabavi upravo traži izvođača tehničke dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu pet kolodvorskih zgrada na važnim trasama pruge. Riječ je o objektima građenima krajem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, koje treba osuvremeniti. Projekti obnove pokrit će cjelokupnu konstrukciju, instalacije, prilagodbu putnicima, a projektanti su dužni varijante budućih prostora prikazati 3D vizualizacijama.
HŽ sprema obnovu ukupno pet kolodvora | foto: screenshot, Projektni zadatak (EOJN)
Još jedan HŽ-ov predmet u sustavu javne nabave označava početak velikog posla, ali ne na pruzi. U pitanju su važni radovi na zgradama kolodvora. Nabava je podijeljena u više grupa, a odnosi se na izradu tehničke dokumentacije za obnovu pet kolodvora, zbog čega je podijeljena u pet grupa, s rokom završetka od 180 dana.
Iznosi zasebnih postupaka procijenjeni su na vrijednost od po 60 tisuća eura, dok je zajednički iznos za izradu dokumentacije procijenjena na iznos od 300 tisuća eura. Rok za dostavu ponuda zainteresiranim izvođačima je 27. veljače, a naručitelj je HŽ Infrastruktura.
Diljem Hrvatske, obnavljaju se trase željezničkih pruga. Riječ je o velikim projektima, a ugovori su nerijetko vrijednim po nekoliko stotina milijuna eura. Modernizacija uglavnom uključuje rekonstrukciju, dogradnju kolosijeka i elektrifikaciju. No, nije to jedino što se radi s ciljem modernizacije željezničkog sustava u Hrvatskoj.
Obnavljaju se i zgrade kolodvora. Naravno, među najuočljivijim projektima je uređenje zgrade Glavnog kolodvora u Zagrebu, ali još je tu važnih zgrada koje treba urediti. Za njih pet – kolodvorske zgrade Đurmanec, Kloštar, Novi Marof, Perušić i Pitomaču – HŽ Infrastruktura upravo traži izradu tehničke dokumentacije projekta sveobuhvatne obnove.
Prijemne zgrade željezničkih kolodvora u Đurmancu, Budančevici, Novom Marofu, Perušiću i Pitomači izgrađene su u razdoblju između kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća, većinom kao samostojeći objekti uz kolodvorske kolosijeke. Zgrade su izvedene kao zidane konstrukcije od opeke ili kamena, s međukatnim konstrukcijama od drvenih grednika i bez toplinske izolacije.
Radit će se 3D vizualizacije
Od svih predviđenih projekata, kolodvorska zgrada u Đurmancu nalazi se u središtu mjesta te ima prizemlje, kat i neuređeno potkrovlje, uz nadstrešnicu i neuređena parkirna mjesta. Zgrada u Budančevici, u sastavu Općine Kloštar Podravski sastoji se od podruma, prizemlja, kata i tavanskog prostora, a u prizemlju su smješteni javni i službeni prostori, dok su kat i potkrovlje stambene namjene. Prijemna zgrada u Novom Marofu izvedena je kao razvedena prizemnica s tavanom i natkrivenom terasom te nije zaštićeno kulturno dobro.
Kolodvorska zgrada u Perušiću izgrađena je na međunarodnoj pruzi M604 Oštarije–Knin–Split, 1920. godine te se sastoji od podruma, prizemlja, kata i neuređenog potkrovlja. Nepravilnog je tlocrta, s nadstrešnicama na zapadnoj strani, a nosivi zidovi izvedeni su od kamena i opeke. Podovi su djelomično armiranobetonski, a međukatne konstrukcije drvene.
Prijemna zgrada kolodvora Pitomača izgrađena je 1912. godine u obliku slova L, s podrumom, prizemljem, katom i potkrovljem. U prizemlju su smješteni javni i službeni prostori, dok se na katu nalazi stambeni prostor. Krovište je dvostrešno, a stolarija je djelomično obnovljena.
Za sve navedene zgrade predviđa se izrada projektne dokumentacije za cjelokupnu obnovu konstrukcije, uključujući arhitektonski i građevinski projekt, projekte instalacija, projekt tehničke zaštite, izvedbenu dokumentaciju i troškovnike. Obvezna je i izrada dviju varijanti budućeg korištenja prostora u 3D vizualizaciji, kao i usklađenje prostora za putnike s važećim europskim propisima o pristupačnosti i pravima putnika u željezničkom prijevozu. Svi drugi relevantni detalji opisani su u zasebnim projektnim zadacima za obnove pojedinih zgrada kolodvora.