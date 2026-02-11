Veliki val obnove željezničkih kolodvora: Čak 5 zastarjelih objekata preskočit će stoljeće

Uz obnovu i modernizaciju željezničkih pruga, obnavljaju se i zgrade kolodvora. HŽ Infrastruktura u javnoj nabavi upravo traži izvođača tehničke dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu pet kolodvorskih zgrada na važnim trasama pruge. Riječ je o objektima građenima krajem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, koje treba osuvremeniti. Projekti obnove pokrit će cjelokupnu konstrukciju, instalacije, prilagodbu putnicima, a projektanti su dužni varijante budućih prostora prikazati 3D vizualizacijama.

Još jedan HŽ-ov predmet u sustavu javne nabave označava početak velikog posla, ali ne na pruzi. U pitanju su važni radovi na zgradama kolodvora. Nabava je podijeljena u više grupa, a odnosi se na izradu tehničke dokumentacije za obnovu pet kolodvora, zbog čega je podijeljena u pet grupa, s rokom završetka od 180 dana.

Iznosi zasebnih postupaka procijenjeni su na vrijednost od po 60 tisuća eura, dok je zajednički iznos za izradu dokumentacije procijenjena na iznos od 300 tisuća eura. Rok za dostavu ponuda zainteresiranim izvođačima je 27. veljače, a naručitelj je HŽ Infrastruktura.

Nisu samo tračnice

Diljem Hrvatske, obnavljaju se trase željezničkih pruga. Riječ je o velikim projektima, a ugovori su nerijetko vrijednim po nekoliko stotina milijuna eura. Modernizacija uglavnom uključuje rekonstrukciju, dogradnju kolosijeka i elektrifikaciju. No, nije to jedino što se radi s ciljem modernizacije željezničkog sustava u Hrvatskoj.

Obnavljaju se i zgrade kolodvora. Naravno, među najuočljivijim projektima je uređenje zgrade Glavnog kolodvora u Zagrebu, ali još je tu važnih zgrada koje treba urediti. Za njih pet – kolodvorske zgrade Đurmanec, Kloštar, Novi Marof, Perušić i Pitomaču – HŽ Infrastruktura upravo traži izradu tehničke dokumentacije projekta sveobuhvatne obnove.