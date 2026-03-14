Međimurci dobili posao u Moslavini: U staroj psihijatrijskoj bolnici nekad se 'liječilo' radom

Međimurska tvrtka dobila je posao na obnovi zgrade zavoda za forenzičnu psihijatriju u Popovači. Radit će se na tri zgrade s pet odjela.

Na mjestu ruševina starog grada Moslavine, prije gotovo 100 godina nastaju temelji današnjeg kompleksa Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot. I dalje, pod tim nazivom djeluje kao hrvatska specijalna bolnica u Popovači, na rubu grada. Za nešto više od 3 milijuna eura nekoliko zgrada u sklopu bolnice sada dobiva novo ruho.

U javnoj nabavi vidljive izmjene ugovora

Posao je dobila tvrtka Međimurje graditeljstvo, koja je s naručiteljem, Sisačko-moslavačkom županijom potpisala ugovor još u prosincu 2024. godine, s rokom izvedbe od 14 mjeseci. Pred sam kraj ugovorenog roka, po drugi puta mijenja se ugovoreni iznos, ali i po prvi puta trajanje radova. Izmjene su potpisane u prosincu 2025., no tek su sada vidljive u javnoj nabavi.

O tijeku obnove iz županije su izvijestili još krajem siječnja. Kako su napisali, u kompleksu bolnice do sada je energetski obnovljeno pet objekata, a u tijeku su radovi na još nekoliko zgrada. Radi se na zgradi Službe za forenzičnu psihijatriju, Odjela za biologijsku psihijatriju, zgrada tehničke službe te upravnoj zgradi bolnice.

Preko 100 djelatnika na 200-tinjak kreveta

Energetska obnova Službe za forenzičku psihijatriju obuhvaća tri bolničke zgrade s pet odjela, a investicija je vrijedna 3,2 milijuna eura. Radovi su do početka ove godine došli na oko 80 posto dovršenosti, a planirana je i izvedba punionice za električne automobile. Inače, ovi odjeli broje oko 200 kreveta, a u njima radi više od 100 djelatnika. Očekuje se da će završetkom obnove uštede energije biti veće od 70 posto.

U završnoj fazi je i energetska obnova zgrade tehničke službe, Odjela za biologijsku psihijatriju te upravne zgrade, vrijedna gotovo 2,1 milijun eura i sufinancirana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Upravna zgrada ima status zaštićenog kulturnog dobra pa se radovi izvode uz arheološki nadzor. Upravna zgrada je zaštićena | foto: Sisačko-moslavačka županija Obnavlja se neuropsihijatrijska bolnica u Popovači | foto: Sisačko-moslavačka županija

Značajan porast cijene, ali i promjena roka

U dokumentaciji za koju su ugovorna cijena i trajanje sada izmijenjeni navedeno je da se na zahtjev investitora izrađuje projektna dokumentacija, odnosno Glavni projekt za obnovu pet bolničkih odjela. Planirani zahvati, dalje piše, uključuju sanaciju vanjske ovojnice ETICS fasadnim sustavom, obnovu ravnih krovova s toplinskom izolacijom, zamjenu vanjske stolarije sigurnosnim staklima i bravama, zamjenu dotrajalih plinskih kotlova i opreme u kotlovnici. Kao i ugradnju radijatora s termostatskim ventilima umjesto konvektora, modernizaciju rasvjete, adaptaciju prostora radi poboljšanja funkcionalnosti te ugradnju platformi za pristupačnost.

Predviđene su i punionice za električne automobile te novi elementi zelene infrastrukture. Projekt koji izrađuje međimurska tvrtka ugovornim izmjenama poskupjeli su s 2,62 milijuna eura, koliko je ugovoreno 31. prosinca 2024., na 3,17 milijuna eura, a uz drugu izmjenu navedeno je da se mijenja i rok završetka radova. Obnavlja se neuropsihijatrijska bolnica u Popovači | foto: Sisačko-moslavačka županija

Temelji na nekadašnjem vlastelinskom imanju

Inače, temelje bolnice postavio je još 1934. Ivan Barbot, po kojemu je bolnica dobila naziv, na području nekadašnjeg vlastelinskog imanja grofova Erdödy. Lokacija je k tome na ruševinama starog grada moslavine.

U početku je djelovala kao azil za kronične psihijatrijske bolesnike, a prvi pacijenti stigli su još 1933. iz Psihijatrijska bolnica u Beogradu. Barbot je poticao terapiju radom pa su bolesnici sudjelovali u poljoprivrednim poslovima, uz voćnjake i vinograde u sklopu bolničkog gospodarstva, može se pročitati o povijesti bolničkog kompleksa.