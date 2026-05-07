Nakon propalog projekta od više desetaka milijuna eura, nastavlja se obnova poznate bolnice u Zagrebu

Nakon propalog projekta od više desetaka milijuna eura, raskinutog u 2024., nastavlja se obnova Dječje bolnice Srebrnjak. Još traje cjelovita obnova.

Zbog cjelovite obnove Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu u svibnju 2025. godine, dio djelatnosti te bolnice preselio je sa Srebrnjaka na lokaciju Hirčeva 1, u vlasništvu Doma zdravlja Zagreb-Istok.

Prisjetimo se da je uz cjelovitu obnovu nakon potresa, bolnica bila i u velikom EU projektu Dječjeg centra za translacijsku medicinu, koji se trebao izgraditi po ugovoru iz 2019. godine. No, taj projekt i službeno je propao zbog čega je Grad Zagreb pristao vratiti prethodno isplaćen milijun eura za provedbu. Dok od toga više nema ništa, nastavlja se 'obična' obnova, a u nabavi je osvanuo novi korak za taj posao.

Obnova nakon potresa

Prema sustavu javne nabave, obnova Dječje bolnice Srebrnjak ide dalje. Temeljem Odluke Vlade RH od 24. studenoga 2021. godine donesene radi obnove zdravstvene infrastrukture oštećene u potresu, Ministarstvo zdravstva odlučuje o obnovi i ove dječje bolnice. U okviru poziva, odobrena je operacija Cjelovita obnova objekata Dječje bolnice Srebrnjak na adresi Srebrnjak 100 u Zagrebu.

Ukupni prihvatljivi troškovi iznosili su 45,8 milijuna kuna, odnosno 6,08 milijuna eura, a osiguran je jednk iznos bespovratnih sredstava. Sredstva su dodijeljena iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno iz Mehanizma za oporavak i otpornost, i iz drugih izvora.

Dvije faze obnove

U proračunu Republike Hrvatske sredstva su osigurana za 2022. godinu, a našla su se i u projekcijama za 2023., te za 2024. godinu. Obnova je podijeljena u dvije faze, na strukturnu i nestrukturnu obnovu, kako bi se optimiziralo trošenje sredstava. Prikladno je podijeljena i dokumentacija, a unatoč projekcijama o iskorištavanju sredstava radovi i dalje traju.

U javnoj nabavi nailazimo na obavijest o ugovaranju usluge upravljanja projektom cjelovite obnove Srebrnjaka. Posao procijenjen na 18.000 eura, za 15.360 bez uključenog PDV-a na razdoblje od godinu dana ugovoren je s tvrtkom Sintegras, na razdoblje od godine dana.

Pet godina propadao projekt

Podsjećamo da za vrijeme radova sedam ambulanti, klinika, dnevnih bolnica te jedog odjela ostaje van matičnih prostora. Ali nije obnova jedini važan projekt za koji se vezalo dječju bolnicu posljednjih godina.

Zna se da je bolnica u sklopu EU projekta trebao dobiti Dječji centar za translacijsku medicinu. Prisjetimo se da je ugovor o dodjeli 432 milijuna kuna, dakle malo više od 90 milijuna eura potpisan je sredinom srpnja 2012. godine.

Kako se tada pisalo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz EU fondova bilo je osiguralo sredstva za veliki infrastrukturni projekt zamišljen kao centar za kliničko istraživanje. Rečeno je da bi centar djelovao kao suvremena platforma takozvanih translacijskih istraživanja usmjerenih na prevladavanje jaza između biomedicinskih istraživanja i kliničke prakse.

Raskid ugovora i demobilizacija

Na stranicama Ministarstva može se pročitati da su istraživanja, da je došlo do realizacije, trebala biti usmjerena ka uvođenju i jačanju koncepta personalizirane i precizne medicine i drugim oblicima razvoja. No, projekt kojim je ova ustanova trebala postati jedini pedijatrijski translacijski centar u Europi, obustavljen je pet godina nakon ugovaranja, raskidom ugovora s izvođačima.

Nakon raskida, izvođač Kamgrad krenuo je demobilizirati lokaciju neuspjelog projekta. Iako se o propasti dugo pričalo, i službeno je potvrđena 2024. godine, zbog čega je Grad Zagreb morao vratiti preko milijun eura. U isto vrijeme, obnova se nastavlja u punom jeku, ali, kako se čini, ne bez kašnjenja.