Što je Zagreb dobio za zemljište u Blatu: Parcela za bazen u Dubravi, dio Paromlina i kvadrate za škole

Republika Hrvatska i Grad Zagreb sporazumom u 2024. konačno su riješili dugo vremena sporne imovinsko-pravne odnose za projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu. Podsjetimo, projekt je bio u planu od 2019. kad su Sporazum o realizaciji bolnice još u 2019. potpisali bivši gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić, i premijer Andrej Plenković. No, nakon sporazuma izmđu Grada i države, RH je Zagrebu ostala 'dužna' još parcela. Na 154. sjednici Vlade RH, dogovoren je nastavak 'razmjene' zemljišta za kvadrate u Blatu.

Nastavak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Na prijedlog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, na sjednici Vlade dana 18. ožujka 2026. godine, donesena je Odluka o nastavku rješavanja spornih imovinsko-pravnih odnosa između Republike Hrvatske i Grada Zagreba. U tu svrhu, sklopljen je II. Sporazum o nagodbi, kako stoji u Odluci. I dalje je riječ o nekretninama koje Grad Zagreb dobiva nastavno na Sporazum sklopljen s državom oko zemljišta u Blatu, a novom Odlukom dobiva ih još šest.

Kako je pojašnjeno u Obrazloženju Odluke, nakon što je sklapanjem Sporazuma o nagodbi 10. listopada 2024. godine, 7. ožujka 2025. godine sklopljen Sporazum kojim je Republika Hrvatska stekla pravo vlasništva nekretnine oznake zk.č.br. 501 na području katastarske općine Blato novo, na kojoj će se graditi nova Nacionalna dječja bolnica, Grad Zagreb za to je dobio odgovarajuće nekretnine, dosad tek jedan dio.

- Tržišna vrijednost predmetne nekretnine u Blatu iznosi 14.400.000,00 eura, te se Sporazumom o nagodbi broj 157-03/2024 Republika Hrvatska obvezala prenijeti u vlasništvo Gradu Zagrebu nekretnine u svom vlasništvu, potrebne za izgradnju i rad objekata od javnog interesa, u vrijednosti 1/2 tržišne vrijednosti nekretnine u Blatu, što iznosi 7.200.000,00 eura, navedeno je u Obrazloženju.

Na pet projekata dodano još šest

Kako je dalje navedeno, Republika Hrvatska na temelju članka 3. Sporazuma o nagodbi broj 157-03/2024 u vlasništvo Gradu Zagrebu nekretnine na kojima je planirano pet gradskih projekata. To su izgradnja dječjeg vrtića Stenjevec - Područnog objekta Malešnica, izgradnju Osnovne škole Čulinec sa dvodijelnom sportskm dvoranom i vrtićem, ali i izgradnju zatvorenog bazena Dubrava. Također, na ovim zemljištima uključuju zonu zahvata Gradske knjižnice i društveno-kultunog centra Paromlin, no i prenamjenu i rekonstrukciju objekta za potrebe područnog objekta Dječjeg vrtića Leptir u Cerju.

- Ukupna procijenjena tržišna vrijednost navedenih nekretnina dosad prenijetih u vlasništvu Gradu Zagrebu iznosi 1.810.790,00 eura. Razlika 1/2 tržišne vrijednosti nekretnine na kojoj se planira izgradnja Nacionalne dječje bolnice i ukupne vrijednosti ovih pet nekretnina iznosi 5.389,210,00 eura, a radi naknade tog iznosa Republika Hrvatska se člankom 4. Sporazuma o nagodbi broj 157-03/2024 obvezala prenijeti u vlasništvo Gradu Zagrebu druge nekretnine za koje je iskazao interes, navedeno je u Obrazloženju.

Vrijednost ovih nekretnina je ukupno 4.842.000 eura, a na dobivenim kvadratima planira se redom šest novih gradskih projekata. To su izgradnja novog dječjeg vrtića sukladno UPU-u Heinzelova-Vukovarska, izgradnja Doma za starije i nemoćne u Dubravi, i u Prečkom, te za izgradnju vrtića na posručju općine Jakuševec. Na jednoj od nekretnina trebala bi se graditi i Osnovna škola Podbrežje, a na još jednoj dječji vrtić Horvati, a tu parcelu Grad Zagreb dodatno je predložio za II. Sporazum.

Čeka se novi bazen

Od navedenih projekata najveći je Paromlin, koji se rekonstruira i dograđuje od travnja 2024. godine, ali veliki projekt bit će i izgradnja novog bazena u Dubravi. U planu je novi kompleks s dva bazena i popratnim sadržajem koji bi se na 5.600 kvadrata trebao smjestiti između crkve i stambene zgrade. Projekt je na ljeto 2024. godine najavio Luka Korlaet.

Natječaj za izgled bazena proveden je još u 2019., a na natječaju je prvu nagradu dobila ideja Radionice arhitekture. Kao prvonagrađenima, dodijeljen im je iznos od 98.000 kuna, dakle oko 13.000 eura. Početak izgradnje bazena još se čeka, no građevinska dozvola zatražena je početkom 2025. godine te bi realizacija mogla krenuti po završetku radova na bazenu u Španskom.