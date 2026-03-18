Što će biti sa starim skeletom bolnice u Blatu: Nije dio novog projekta, treba provjeriti stanje konstrukcije

Krenulo je projektiranje nove Nacionalne dječje bolnice u Blatu, ali još nije odlučeno što će biti sa starim kompleksom. Sad se traži nova analiza.

Iza nove bolnice u Blatu je 40 godina čekanja. Priča sa starom, Sveučilišnom bolnicom krenula je u sedamdesetima, a gradnja je počela 1982. godine. Na ogromnom kompleksu radile su vodeće tvrtke u to doba, a onda je u ratu sve stalo.

O obnovi i izgradnji nove ustanove pričalo se sve dok u listopadu 2024. nije konačno riješeno pitanje podijeljenog vlasništva nad zemljištem, a potom prošle godine potpisan ugovor za projekiranje i izgradnju Nacionalne dječje bolnice. Ipak to nije rješenje za stari kompleks na nekoliko desetaka tisuća kvadrata.

Nakon potpisivanja ugovora o realizaciji Faze 1 nove ustanove, iz Ministarstva zdravstva poručili su kako to ostaje za naredne faze, a sada je u javnoj nabavi osvanuo predmet nabave kojim se traži nova analiza postojeće konstrukcije. Ukratko, konstrukcija je izvedena kvalitetno, ali se stiglo samo do 40 ili 45 posto završenosti, te ju se mora pomno pregledati zbog dugogodišnje izloženosti atmosferilijama i vandalizmu. Inače, pregled je već obavljen u 2018., ali sad ga treba ponoviti i pondijeti izvješće, može se pročitai u javnoj nabavi.

Tri godine za završetak Faze 1

Podsjećamo da je sporazum o izgradnji nove dječje bolnice u Blatu potpisao u 2019. nekadašnji gradonačelnik Milan Bandić s premijerom Andrejem Plenkovićem. Bilo je to gotovo 40 godina nakon početka gradnje Sveučilišne bolnice, a potom je ugovor o izvedbi prve faze Nacionalne dječje bolnice sklopljen s odabranim tvrtkama u listopadu 2025. godine.

Odabrana je zajednica ponuditelja Ing-grada, Kamgrada, Radnika i ZDL Arhitekata, a radi se prema idejnom rješenju tvrtke UPI2M, dok je ugovaranje ovog posla omogućilo konačno rješavanje imovinsko-pravne podloge, razmjene zemljišta između Grada i države.

Odabrane tvrtke u tri godine trebale bi realizirati glavni i izvedbeni projekt te ishoditi izmjene građevinske dozvole Faze 1 nove bolnice. Sva sredstva za taj posao, zna se, osigurana su iz državnog proračuna, a završetak prve faze očekuje se u 2029. godini. No, podsjećamo da se bolnica gradi pored, a ne na mjestu starog dijela za koji se tek u narednim projektnim fazama treba odlučiti što će biti s postojećom konstrukcijom, uoči ugovaranja projekta u listopadu 2025. pojasnila je ministrica zdravstva, Irena Hrstić.

Nova promjera mega kompleksa

Sada se pak u javnoj nabavi traži Usluga izrade studije analize konstrukcije u prostoru nedovršene Sveučilišne bolnice na lokaciji Blato u Zagrebu, kako piše u predmetu nabave. Posao je to od 26.500 eura bez uključenog PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 27. ožujka ove godine. Elaborat ispitivanja postojećeg stanja u 2018. je izradila Radionica Statike - na čelu s glavnim projektantom Josipom Galićem, no sad već skoro čitavo desetljeće kasnije, analizu treba ponoviti.

Projektni zadatak definiran je dokumentacijom o nabavi i ugovorom iz 2018. godine između Grada Zagreba i zajednice izvođača, a odnosi se na izradu elaborata ispitivanja postojećeg stanja konstrukcije nedovršenog kompleksa.

Kako je navedeno u dokumentu, bolnica je u jugozapadnom dijelu Zagreba građena od 1982. do 1992., ali radovi ni blizu nisu privedeni kraju. Izgradnja je pokrila ukupno oko 500.000 četvornih metara, dok izgrađeni objekti zauzimaju oko 91.000 kvadrata. Prema kasnijim analizama, bruto razvijena površina kompleksa doseže oko 259.000 kvadrata, što ga čini jednom od najvećih građevina visokogradnje u Hrvatskoj.

Kakvo je stanje konstrukcije?

S obzirom na protok vremena, neodržavanje i promjene tehničkih propisa, cilj elaborata bio je utvrditi stvarno stanje nosive konstrukcije te procijeniti mogućnosti njezine buduće prenamjene i dovršetka, stoji u tekstu elaborata. Ispitivanje je provedeno na reprezentativnom dijelu građevine (oko 40.000 četvorna metra), umjesto na cijelom kompleksu.

Elaborat obuhvaća dvije cjeline: prva donosi rezultate istražnih radova o fizikalnim i geometrijskim karakteristikama armiranobetonske konstrukcije te stanju čeličnih elemenata što uključuje kvalitetu, razinu korozije i drugih oštećenja, dok druga uključuje izradu numeričkog modela konstrukcije, proračune prema važećim propisima i procjenu koji dijelovi zadovoljavaju sigurnosne uvjete, a koje je potrebno ojačati ili ukloniti.

Konstrukcijski, piše u Elaboratu, kompleks je podijeljen na sjeverni, viši dio armiranobetonskih zidova koji osiguravaju stabilnost, te na niži, južni dio. Taj dio karakterizira okvirni sustav stupova i greda. Glavna nosiva konstrukcija izvedena je kao armiranobetonska, dok su sekundarni elementi poput stubišta i nadstrešnica, čelični.

Projektiranje i izgradnju vodile su vodeće stručne institucije i tvrtke tog vremena - Industrogradnja, Tehnika i Tempo , a dokumentacija je izrađena kvalitetno i uz sve potrebne kontrole, kako su prilikom radova za Elaborat procijenili stručnjaci. Do prekida radova 1992. objekt je bio dovršen oko 40 do 45 posto, pri čemu je nosiva konstrukcija uglavnom bila izvedena i djelomično zaštićena.

Desetljeća bez održavanja

Međutim, tijekom desetljeća bez održavanja došlo je do oštećenja, posebice na izloženim dijelovima, ali i zbog vandalizma. Iako se procjenjuje da konstrukcija još nema kritična oštećenja, daljnje propadanje može se ubrzati bez sanacije.

Zaključno, izrada elaborata nužna je kao temelj za donošenje odluka o obnovi, rekonstrukciji i budućoj namjeni kompleksa, uzimajući u obzir postojeće stanje, kvalitetu izvorne gradnje i današnje tehničke zahtjeve.

Nastavno na izradu Elaborata, sada je potrebno napraviti novu analizu postojećih građevina na lokaciji Blato - prema dokumentima koji su sastavni dio javnog poziva koja uključuje minimalno sljedeće elemente. Treba pregledati stanje konstrukcije, vizualnim pregledom postojećeg stanja konstrukcije s osvrtom na analize u privitku, te procijeniti opseg radova sanacije i pojačanja nosive konstrukcije. Treba provjeriti i mehaničku otpornost za građevinu, presjek građevine i tipologije postojećih građevina.

- Izrađenu Studiju sa analizom konstrukcije u prostoru nedovršene Sveučilišne bolnice na lokaciji Blato u Zagrebu je potrebno dostaviti u pisanom obliku u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora, zaključno stoji u opisu.