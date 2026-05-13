Novo ruho za 2 km prometnice u srcu Hrvatske: Ovako se u koracima strojno sanira cesta

Na prvi pogled možda izgleda kao još jedno obična obnova ceste, no strojna sanacija kolničke konstrukcije zapravo je ozbiljan građevinski zahvat koji kreće od same baze prometnice. Upravo takve radove uskoro će izvesti Strabag Hrvatska na dijelu lokalne ceste LC 37144 u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, na dionici kroz Imsovac dugoj 1.630 metara. Cilj projekta nije samo zakrpati rupe ili postaviti novi sloj asfalta, već obnoviti kompletnu nosivu konstrukciju ceste kako bi dugoročno bila sigurnija, stabilnija i otpornija na prometna opterećenja.

Prvo dolazi priprema gradilišta

Prije nego što na teren stignu strojevi i asfalt, gradilište se mora detaljno pripremiti. To znači postavljanje privremene prometne signalizacije, osiguravanje prolaza vozila i pješaka te organizaciju samog gradilišta kako bi se promet mogao odvijati što sigurnije. U projektu je posebno naglašeno da izvođač mora paziti na sigurnost radnika, prolaznika i prometa, ali i na zaštitu okolnog prostora.

- Nakon toga slijedi uklanjanje dotrajalih dijelova postojeće kolničke konstrukcije. Drugim riječima, skida se stari i oštećeni sloj asfalta, a po potrebi i dio podloge ispod njega. Upravo taj dio često je najvažniji jer se tek nakon otvaranja ceste vidi pravo stanje konstrukcije i koliko je podloga zapravo propala, piše u dokumentaciji. strojna sanacije kolnika | Foto: Canva, Google Earth

Obnova nosivih slojeva ceste

Kad se ukloni stari asfalt, kreće ono što građevinari zovu 'sanacija nosivih slojeva'. To znači da se uređuje podloga koja drži cijelu prometnicu. Ako je teren nestabilan ili je došlo do propadanja, ugrađuju se novi kameni materijali i slojevi koji će moći izdržati prometna opterećenja.

U projektu je predviđeno izvođenje novog nosivog AC sloja i habajućeg sloja asfalta, odnosno završnog sloja po kojem vozimo. Laički rečeno, cesta se gradi 'u slojevima'. Donji slojevi služe stabilnosti i nosivosti, dok završni asfalt daje ravnu i sigurnu voznu površinu.

Posebna pažnja pritom se posvećuje odvodnji. Ako voda ostaje na prometnici ili ulazi u podlogu, cesta vrlo brzo ponovno propada. Zato se tijekom radova uređuju bankine, odvodi i rubni dijelovi prometnice kako bi se oborinska voda pravilno odvodila s kolnika.

strojna sanacije kolnika | Foto: Canva, Google Earth

Sigurnost tijekom radova je ključna

Dok traju radovi, na gradilištu vrijede stroga pravila zaštite na radu. Strojevi, rovovi i otvoreni dijelovi ceste moraju biti jasno označeni, a izvođač mora organizirati radove tako da ne ugrožava promet ni okolne objekte.

Projekt posebno naglašava i zaštitu od požara te kontrolu građevinskog otpada. Sav uklonjeni asfalt, zemlja i drugi materijali moraju se pravilno zbrinuti ili ponovno iskoristiti ako zadovoljavaju tehničke uvjete. Time se pokušava smanjiti količina otpada i troškovi gradnje, ali i utjecaj radova na okoliš.

Osim toga, izvođači moraju paziti da tijekom radova ne oštete postojeće instalacije poput vodova, kabela ili infrastrukture koja prolazi uz cestu. Upravo zato se ovakvi projekti ne rade 'od oka', nego prema detaljno razrađenim elaboratima i pravilima struke. Unsplash

Završni asfalt i dugotrajnija cesta

Kada su svi nosivi slojevi uređeni i podloga stabilizirana, na kraju dolazi završno asfaltiranje. To je dio koji vozači najviše primjećuju - nova, ravna i crna prometnica. No upravo ono što se ne vidi ispod asfalta najvažnije je za trajnost ceste.

Nakon završetka radova slijedi uređenje bankina, čišćenje gradilišta i provjera kvalitete izvedenih radova. Projekt predviđa i redovno održavanje prometnice kako bi joj se produžio vijek trajanja i spriječilo novo propadanje.