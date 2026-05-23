Osječki mega projekt od 40 milijuna eura: Ovako će izgledati rekonstrukcija 3,7 km Strossmayerove ulice

Rekonstrukcija Strossmayerove u Osijeku donosi novi kolnik, tramvaj u prometnoj traci, staze, parkirališta. Radit će se i novi kolni prilazi.

Rekonstrukcija Strossmayerove ulice Osijeku provodi se u sklopu projekta Rekonstrukcija državne ceste DC426 od raskrižja s DC7 do riječnog putničkog pristaništa Osijek. Investitor su Hrvatske ceste, a izvođač radova bit će odabran nakon zaključka postupka javne nabave u kojemu je jedinu ponudu uputila zajednica ponuditelj koju čine Osijek-Koteks kao nositelj, te Tehno-elektro i Sitolor kao članovi.

Projekt obuhvaća jednu od najvažnijih osječkih prometnica koja povezuje zapad grada, prigradska naselja i središte, uz ključnu ulogu u javnom prijevozu zbog tramvajske linije T1. Rekonstrukcija je usklađena između Hrvatskih cesta, Grada Osijeka i GPP-a. Procijenjena vrijednost javne nabave iznosila je 39 milijuna eura, a spomenuti izvođači ponudili su posao obaviti za 42.882.431,76 eura bez PDV-a.

Cilj je formiranje suvremene, sigurnije i funkcionalnije gradske avenije. Poseban naglasak stavljen je na pješake, bicikliste i javni prijevoz. Zahvat obuhvaća cijelu dionicu od DC7 do riječnog pristaništa na Dravi.

- Prema trenutačnoj procjeni, radovi bi mogli započeti već tijekom ljeta ove godine, poručuju iz Hrvatskih cesta.

Strossmayerova ulica, Osijek | foto: vizualizacija

Trasa

Trasa nove Strossmayerove ulice počinje na zapadnom ulazu u Osijeku, gdje se Strossmayerova spaja na državnu cestu DC7 preko deniveliranog čvora s turbokružnim raskrižjem. U blizini se ostvaruje i povezanost prema DC2 i autocesti A5 preko čvora Frigis. Završetak trase nalazi se kod riječnog putničkog pristaništa na Dravi.

Cesta je četverotračna gradska prometnica s tramvajskim koridorom te pješačko-biciklističkim površinama. Postojeće stanje više ne zadovoljava suvremene standarde sigurnosti i protočnosti. Poseban problem su uske staze i nedostatna infrastruktura za bicikliste. Ističe se kako se rekonstrukcijom podiže razina sigurnosti za sve sudionike u prometu. Ulica dobiva ulogu moderne gradske avenije.

Presudila urbanizacija

U posljednjih nekoliko godina uz Strossmayerovu su izgrađeni novi sadržaji poput Opus arene i I. gimnazije, što je znatno povećalo pješački i biciklistički promet. Paralelno je došlo do intenzivne stambene izgradnje i povećanja gustoće stanovništva. Postojeći prometni profil više ne odgovara stvarnim potrebama korisnika.

Poseban problem predstavlja nedostatak parkirnih mjesta i učestalo nepropisno parkiranje. To negativno utječe na preglednost i sigurnost, osobito na raskrižjima. Ulica je time postala prometno preopterećena. Projektom se odgovara na nove urbane potrebe grada. Cilj je uskladiti infrastrukturu s današnjim načinom korištenja prostora.

Strossmayerova ulica, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Novi kolnik u punom profilu

Rekonstrukcija obuhvaća oko 3,7 kilometara Strossmayerove ulice i Gornjodravske obale. Predviđa se novi kolnik širine 13 metara te potpuna obnova priključaka i raskrižja. Izgradit će se nove pješačke i biciklističke staze duž cijele trase. Planiraju se i servisne ceste te nova parkirališta za automobile i autobuse. Sustav oborinske odvodnje bit će u potpunosti rekonstruiran.

No, najvažnija promjena je izmještanje tramvajske pruge u kolnik. Time se oslobađa prostor za sigurnije kretanje pješaka i biciklista. Prometnica postaje funkcionalnija i sigurnija gradska arterija.

Tramvajska pruga

Tramvajska pruga se izdvaja iz zasebnog koridora i premješta u prometne trake kolnika. Tramvaj će se kretati uz rub kolnika, otprilike 1,4 m od rubnjaka. Južni i sjeverni kolosijek protežu se cijelom duljinom ulice, svaki oko 2 kilometra. Novi položaj usklađen je s križanjima, stajalištima i visinskim elementima ceste.

Postojeća pruga se uklanja jer više ne odgovara novom rješenju. Demontaža uključuje skidanje tračnica i konstrukcije, uz pažljiv rad na mjestima instalacija. Posebno se pazi na podzemne vodove poput plina, vode i struje. Nakon uklanjanja starog sustava formira se novi prometni profil ulice. Strossmayerova ulica, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Biciklističke i pješačke staze

Planirane su nove jednosmjerne biciklističke staze širine 1,2 metara te pješačke staze širine najmanje 1,8 metara. Staze se protežu od Svilajske ulice do Rokove ulice. Površine će biti izvedene u betonskoj galanteriji. Između pješačkih i biciklističkih zona predviđeni su taktilni razdjelni pojasevi.

Zeleni pojas odvaja staze od kolnika i smješta komunalne instalacije. Na dijelovima se u njega ugrađuju rasvjetni stupovi i tramvajska napajanja. Na širim potezima omogućeno je i smještanje parkirališta. Cilj je sigurnije i preglednije kretanje svih sudionika.

Parkirališta

Projekt predviđa nova i rekonstruirana parkirališta duž trase. Kod km 1+700 grade se nova parkirališta uz servisnu cestu i pristup Ulici Šandora Petefija. Servisne ceste imaju širinu 5,5 metara, a standardna parkirna mjesta 2,5 × 5 metara. Na potezu km 2+770 do 2+990 postojeća parkirališta se prilagođavaju novoj geometriji.

Na sjevernoj strani zadržava se koncept okomitih parkiranja uz servisnu cestu. Na južnoj strani kombiniraju se uzdužna i okomita parkirna mjesta. Na kraju trase, kod riječnog pristaništa, predviđena su i autobusna parkirališta dimenzija 4 × 12 metara. Zamišljeno je da se autobusi okreću unutar samog parkirališta bez posebne okretnice. Strossmayerova ulica, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Kolni prilazi

Kolni prilazi rekonstruiraju se zbog usklađenja s novim profilom ulice. Definirana su dva osnovna tipa pristupa. Uži prilazi širine su 4,5 metara za obiteljske kuće, te širi prilazi od 6 metara predviđeni su za stambene zgrade i poslovne objekte.

Svi prilazi izvodit će se u asfaltbetonu. Rubovi će biti omeđeni upuštenim betonskim rubnjacima. Rub uz kolnik bit će podignut 5 centimetara radi odvodnje i jasnog odvajanja površina. Rješenje omogućuje siguran i uredan pristup svim parcelama.

Zaštitna ograda

Na zelenim površinama postavlja se zaštitna ograda i fleksibilni stupići. Cilj je spriječiti nepropisno parkiranje i ulazak vozila na travnjake. Ograde se izvode od aluminijskih stupova i čeličnih poveznica s antikorozivnom zaštitom.

Montiraju se na betonsku podlogu radi stabilnosti. Uz njih se postavljaju elastični stupići visine 80 cm. Stupići su izrađeni od poliuretana i imaju reflektirajuće oznake za bolju vidljivost noću. U slučaju udara vraćaju se u prvotni položaj bez oštećenja. Sustav povećava sigurnost pješaka i štiti javne površine. Strossmayerova ulica, Osijek | foto: screen shpot EOJN

Podzemna infrastruktura

Postojeća elektroenergetska mreža zamjenjuje se novom podzemnom mrežom. Kabeli se polažu u zaštitne cijevi na dubini do 1,5 m. Uz trasu se postavljaju novi energetski ormari i zdenci. Time se osigurava stabilnije i sigurnije napajanje. Uklanja se postojeća zračna niskonaponska mreža.

Predviđena je i infrastruktura za buduće punionice električnih vozila. Istodobno se rekonstruira i kanalizacijski sustav. Novi sustav usmjerava oborinske i sanitarne vode u kraće i učinkovitije dionice prema više kolektora u gradu. Radovi se izvode uz veliku pažnju zbog postojećih instalacija i uz vraćanje površina u prvobitno stanje.