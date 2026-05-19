Riječna plaža s najljepšim pogledom u Hrvatskoj dobiva 6.000 kubika pijeska za ljetovanje u gradu

Nasipavanje riječnih plaža pijeskom u Osijeku se redovito provodi prije početka kupališne sezone kako bi se uredila i proširila površina za kupače.

Osječani koji ovoga ljeta iz bilo kojeg razloga neće vidjeti more, ili im sedam do deset dana na obali neće biti dovoljno za uživanje u ljetnim radostima, nemaju brige. Upravo se na lijevoj obali Drave u Osijeku ‘gradi’ riječna plaža pred kojom se mogu posramiti i neke morske. Bageri i plovila razvoze stotine kubika pijeska, a uskoro će sve biti spremno za kupače.

Novi pijesak za kultnu plažu

Gradonačelnik, Ivan Radić, najavio je da će se i za ovu kupališnu sezonu, u suradnji s Hrvatskim vodama, urediti pješčana plaža na Dravi uz Copacabanu nasipanjem 6.000 prostornih metara pijeska. Upravo se to i radi, sve pod paskom znatiželjnih prolaznika svih profila – od onih koji se na lokaciji već sunčaju u kupaćim kostimima do onih koji su na plažu pobjegli iz središta grada kako bi u pauzi od posla popili kavu u već otvorenim kafićima.

Treba istaknuti i kako Grad Osijek trenutno provodi javni natječaj za zakup šest novih ugostiteljskih objekata postavljenih povrh postojećih, za koje je pristigla čak 51 ponuda. Pretpostavlja se kako će u njih useliti nova ugostiteljska ponuda, s obzirom na to da je gradonačelnik Radić nedavno obećao kako se objekti uz plažu ovoga ljeta još neće dirati. dravska plaža | foto: baustela.hr / Ivana Solar dravska plaža | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Kako se pravi riječna plaža

Nasipavanje riječnih plaža pijeskom u Osijeku se redovito provodi prije početka kupališne sezone kako bi se uredila i proširila površina za kupače. Radovi započinju čišćenjem obale od mulja, otpada i ostataka starog pijeska koje je rijeka tijekom godine isprala ili nanijela. Nakon pripreme terena plovila dopremaju novi pijesak koji se istovaruje uz obalu.

Građevinski strojevi potom raspoređuju pijesak i oblikuju plažu u željeni nagib i širinu. U pojedinim slučajevima dodatno se učvršćuje obala kako bi se spriječilo brzo ispiranje pijeska uslijed promjena vodostaja i riječnih struja.

Tijekom radova uređuju se prilazi, šetnice i prostor za ugostiteljske ili sportske sadržaje. Po završetku nasipavanja pijesak se ravna i priprema za dolazak kupača. Takvi se radovi na mnogim riječnim kupalištima ponavljaju gotovo svake godine zbog prirodnog odnošenja pijeska i promjena riječnog toka.

dravska plaža | foto: baustela.hr / Ivana Solar