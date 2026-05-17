Rastavljanje pa sastavljanje: Ovako će se izgraditi novi rotor uz mađarsku granicu

U praksi to znači da će se postojeće raskrižje doslovno 'rastaviti' i ponovno izgraditi prema suvremenim prometnim standardima.

Uz mađarsku granicu, u naselju Podturen, priprema se jedna od važnijih prometnih investicija na području općine - rekonstrukcija postojećeg raskrižja županijskih cesta ŽC2017 i ŽC2003 u moderno kružno raskrižje s novom javnom rasvjetom i biciklističkom infrastrukturom, vrijedna gotovo 300.000 eura. Projekt obuhvaća potpunu preobrazbu sadašnjeg klasičnog raskrižja koje godinama predstavlja problem zbog nepreglednosti, većih brzina prolaska vozila i povećanog prometnog opterećenja.

Rastaviti pa ponovno sastaviti

U praksi to znači da će se postojeće raskrižje doslovno 'rastaviti' i ponovno izgraditi prema suvremenim prometnim standardima. Najprije slijede pripremni radovi i uklanjanje postojećih rubnjaka, dijela kolnika i prometne opreme, nakon čega kreće formiranje novog kružnog toka. Sam rotor projektiran je tako da usporava promet, ali istovremeno omogućuje protočnije i sigurnije uključivanje vozila iz svih smjerova.

Prema projektu, unutarnji dio rotora imat će promjer od 8,75 metara, dok će vanjski gabariti biti znatno širi kako bi kroz raskrižje mogli prolaziti teretnjaci, poljoprivredna mehanizacija i autobusi. Posebno je važno što će se rekonstruirati i prilazni krakovi cesta, odnosno dijelovi kolnika koji ulaze u rotor. Time se neće dobiti samo novi kružni tok, nego potpuno nova prometna cjelina. izgradnja rotor, Podturen | Foto: Canva, google maps, eojn

Od iskopa do središnjeg otoka

Građevinski gledano, radovi će započeti zemljanim iskopima i pripremom podloge. Nakon toga slijedi izvedba nosivih slojeva kolničke konstrukcije, odnosno tamponskog kamenog materijala koji služi kao baza za asfalt. Na njega dolaze bitumenizirani nosivi slojevi i završni habajući asfaltni sloj koji će podnijeti svakodnevno prometno opterećenje.

Rubovi prometnice bit će omeđeni betonskim rubnjacima, a unutar rotora izvest će se središnji otok s uzdignutim elementima koji vozačima vizualno signaliziraju ulazak u kružno raskrižje.

Velik dio projekta odnosi se i na sigurnost pješaka i biciklista. Uz rotor će se graditi biciklistička traka i pješačko-biciklistička staza kako bi se odvojio motorni od nemotornog prometa. Upravo je to jedna od najvećih promjena jer dosad na toj lokaciji nije postojala kvalitetno riješena infrastruktura za bicikliste i pješake. Novi prijelazi bit će pregledniji, bolje označeni i kvalitetnije osvijetljeni.

izgradnja rotor, Podturen | Foto: Canva, google maps, eojn

Kompletna oborinska odvodnja i nova rasvjeta

Projekt uključuje i izgradnju potpuno nove oborinske odvodnje. To znači da će se uz prometnicu graditi sustav slivnika, cijevi i kanalizacije koji će prikupljati kišnicu i sprječavati zadržavanje vode na kolniku. Kod ovakvih zahvata odvodnja je izuzetno važna jer upravo voda dugoročno najviše oštećuje asfalt i nosive slojeve prometnice.

Osim same prometne infrastrukture, gradit će se i nova javna rasvjeta. Novi stupovi i LED rasvjeta omogućit će bolju vidljivost noću, posebno na pješačkim prijelazima i prilazima kružnom toku. Time će se dodatno povećati sigurnost, pogotovo tijekom jesenskih i zimskih mjeseci kada su uvjeti vožnje lošiji.

Iako će tijekom izvođenja radova vjerojatno dolaziti do privremene regulacije prometa i povremenih otežanih prolazaka, završetkom projekta Podturen će dobiti modernije, sigurnije i funkcionalnije raskrižje koje bi dugoročno trebalo smanjiti mogućnost prometnih nesreća i ubrzati prometni tok kroz naselje. Projekt je primjer kako se staro i nepregledno raskrižje može pretvoriti u suvremenu prometnu točku prilagođenu današnjim prometnim potrebama.