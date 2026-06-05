Kopanje oko kuće nije uvijek spas: Zidovi se mogu sušiti i bez drenaže!

Drenaža može pomoći temeljima, ali kad je vlaga već u zidovima, rješenje mora djelovati izravno na konstrukciju.

Vlaga u zidovima jedan je od najčešćih, ali i najneugodnijih problema u gradnji. Ne utječe samo na izgled prostora, nego može uzrokovati propadanje materijala, pojavu plijesni, slabiju toplinsku izolaciju i smanjenje vrijednosti nekretnine. Kada se pojavi vlaga, jedno od rješenja koje se često prvo spominje jest drenaža oko kuće. No, važno je znati što drenaža zaista može riješiti, a gdje njezin učinak prestaje.

Stručnjaci iz RenoDryja na ističu kako drenaža može biti korisna u određenim situacijama, posebno kao preventivna zaštita, ali da nije rješenje za vlagu koja je već ušla u zidove.

Što je drenaža kuće?

Drenaža kuće je sustav kojim se voda iz tla odvodi dalje od temelja građevine. U pravilu uključuje iskop rova oko objekta, ugradnju drenažnih cijevi, zatrpavanje šljunkom ili drugim drenažnim materijalom te odvodnju vode dalje od zgrade.

- Cilj takvog sustava je smanjiti količinu vode u tlu uz temelje, a time i smanjiti hidrostatski pritisak na podrumske zidove i temelje. Drugim riječima, drenaža može pomoći da nova voda iz tla teže dolazi do konstrukcije, ističu.

drenaža, ilustracija | Foto: Pixabay

Kada drenaža ima smisla?

Drenaža je najkorisnija kao preventivna mjera, osobito kod novih građevina ili objekata koji još nemaju ozbiljan problem s vlagom. Može smanjiti dotok vode prema temeljima, rasteretiti zidove od pritiska vode iz tla i poslužiti kao dodatna zaštita građevine.

Posebno ima smisla kod objekata koji se nalaze na terenima s visokom razinom podzemnih voda ili ondje gdje je potrebno dodatno zaštititi temelje. Međutim, drenaža je tada dio šire zaštite, a ne univerzalno rješenje za svaki problem s vlagom.

Zašto drenaža ne rješava vlagu koja je već u zidovima?

Najvažnije je razumjeti da drenaža ne uklanja vlagu koja se već nalazi u zidovima. Ako je zid već zasićen vlagom i solima, vanjska drenaža može smanjiti dotok nove vode, ali ne može sama osušiti postojeću konstrukciju.

- Vlaga se kroz zidove širi kapilarnim putem, kroz sitne pore u materijalu. Kada jednom uđe u zid, može ostati vezana u strukturi materijala ili uz soli koje dodatno zadržavaju vlagu. Zbog toga je za postojeće probleme s vlagom potrebno rješenje koje djeluje izravno na zid, a ne samo na tlo oko objekta, kažu stručnjaci.

Drenaža uz to može biti vrlo skupa i tehnički zahtjevna. Kod postojećih zgrada često uključuje iskope oko cijelog objekta, uklanjanje terasa, staza ili asfalta, angažman građevinske mehanizacije i naknadno uređenje okoliša. U nekim slučajevima, primjerice kod kuća na međi, kuća u nizu, zaštićenih građevina ili objekata uz koje su već izgrađene druge konstrukcije, drenažu je teško ili gotovo nemoguće izvesti.

drenaža, ilustracija | Foto: Pixabay

Sanacijske žbuke koje pomažu zidu da se suši

Kao rješenje za vlagu u zidovima RenoDry navodi posebne sanacijske, odnosno isušujuće žbuke Aerius FP310 i Aerius FP340. Njihova je uloga djelovati izravno na zid, umjesto da se problem pokušava riješiti samo izvana.

Takve žbuke ne zatvaraju vlagu u konstrukciji, nego omogućuju prirodno isparavanje i postupno sušenje zida. Zbog visoke paropropusnosti vlaga može kontrolirano izlaziti iz zida, dok posebna struktura sustava pomaže u stabilizaciji kapilarnog kretanja vlage.

Uz to, žbuka štiti površinu od štetnog djelovanja soli, koje su jedan od čestih razloga propadanja klasičnih žbuka i premaza. Time se dugoročno stabilizira stanje zida i smanjuje rizik od ponovnog oštećenja površine. drenaža, ilustracija | Foto: Pixabay

U mnogim slučajevima može se izbjeći skupo kopanje

Prednost ovakvog pristupa je u tome što se problem tretira na samom zidu. U mnogim slučajevima zbog toga nije potrebno izvoditi skupe i invazivne građevinske radove poput iskopa i drenaže oko cijelog objekta.

RenoDry kao primjer navodi i Veneciju, grad izgrađen na vodi, gdje klasična drenaža nije moguća, ali se vlaga kontrolira primjenom mineralnih žbuka koje reguliraju vlagu i omogućuju zidovima da se suše. Na sličnom principu djeluju i sustavi Aerius FP310 i FP340.

Bilo kako bilo, drenaža može biti korisna kada treba smanjiti dotok vode prema temeljima, posebno kod nove gradnje ili kao dodatna zaštita. No, ako je vlaga već prisutna u zidovima, potrebno je rješenje koje djeluje izravno na konstrukciju. U takvim slučajevima sanacijske žbuke mogu biti učinkovitiji, jednostavniji i manje invazivan način dugoročne sanacije vlage.