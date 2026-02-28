Vojko V snimio 'bauštelski' hit: U pjesmi se bavi hidroizolacijom i pali bitumen

Vila na Braču remek-djelo je poznatog arhitekta: Savršeno se stapa s prirodom
Na otoku Braču u skladu s prirodom smjestila se Vila Perez. Djelo je renomiranog arhitekta Damira Rake i njegovog ureda Porticus.
12:20 10 h 28.02.2026
28. veljača 2026.
Jedan od najpoznatijih hrvatskih repera, Vojko V, snimio je svoju prvu bauštelsku pjesmu. U njoj repa o vlazi, bitumenu i hidroizolaciji.
Poznati hrvatski reper Vojko V snimio je svoju prvu 'bauštelsku' pjesmu pod nazivom Vlaga, koja je već na prvo slušanje izazvala simpatije publike. Iako je dosad u svojim tekstovima obrađivao razne teme iz hrvatske svakodnevice i života prosječnog građanina, o vlazi, točnije o hidroizolaciji, još nije repao.
Novi singl bavi se svakodnevicom u stanovima i zgradama, gdje susjedi, majstori i borba s vlagom postaju dio priče o odrastanju i preuzimanju odgovornosti. Obične situacije poput razgovora u haustoru, obećanja majstora i čekanja prve kiše pretvaraju se u malu, ali napetu životnu dramu.
- Htio sam napraviti pjesmu o tome kako prestajem raditi pjesme i počinjem se baviti hidroizolacijom. Miris bitumena mi je prirastao srcu, mazanje poliuretanskog mastika smiruje mi živce. Malo ljudi zna da je voda najdestruktivniji element od svih i da je mala rupa dovoljna za veliki problem, izjavio je Vojko kroz smijeh za index.hr.
U jednom kadru spota može se vidjeti kutija s natpisom Draco, vodeće hrvatske kompanije za hidroizolacijske sustave i građevinsku kemiju. Tvrtka sa sjedištem u Solinu posluje od 1997. godine, a 2024. preuzela je i zagrebački Katran, čime je dodatno proširila ponudu, od temelja do krova.
Kroz refren pjesme se provlači i jedan građevinski pojam - bitumen.
'Čisti, čisti, peri, peri
No što je zapravo bitumen? Prema definiciji Proleksis enciklopedija, riječ je o zajedničkom nazivu za smjesu organskih spojeva nastalih raspadom biljnih i životinjskih ostataka (prirodni bitumeni) ili kao crni, nehlapljivi ostatak pri destilaciji nafte (asfaltni bitumen). Sastoji se pretežno od ugljikovodika, uz primjese kisikovih, dušičnih i sumpornih spojeva te minerala.
Najviše se koristi u cestogradnji (asfalt), u građevinarstvu za hidroizolaciju temelja, zidova i krovova te u industriji za zaštitu od korozije i proizvodnju raznih premaza. Drugim riječima - bez bitumena nema ni suhog podruma.
Čini se da je Vojko V ovoga puta pronašao inspiraciju tamo gdje je najmanje očekujemo, u kantama, valjcima i brenerima, i još jednom pokazao da se i od vlage i hidroizolacije može napraviti hit.
